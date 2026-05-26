IPL 2026 QUALIFIER-1: કોનેે મળશે ફાઈનલની ટિકિટ? ગુજરાત અને બેંગ્લોર વચ્ચે મુકાબલો, પ્રિન્સ અને કિંગ પર રહેશે નજર
આજે IPLમાં પહેલી ક્વોલિફાયર મેચ રમાશે. વિજેતા ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચશે, જ્યારે હારનારી ટીમને બીજી તક આપવામાં આવશે.
Published : May 26, 2026 at 1:12 PM IST
RCB vs GT : 2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગનો ક્વોલિફાયર 1 રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાશે. ધર્મશાળામાં યોજાનારી આ મહત્વપૂર્ણ મેચ જીતનારી ટીમ સીધી ફાઇનલમાં પહોંચશે. તેનાથી વિપરીત, હારનારી ટીમે ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે ક્વોલિફાયર 2 રમવું પડશે અને જીતવું પડશે. પરિણામે, બંને ટીમો ફાઇનલમાં સીધી ટિકિટ બુક કરવા માટે પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવાના એકમાત્ર ઉદ્દેશ્ય સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.
પિચ રિપોર્ટ
ધર્મશાલામાં હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમની પીચ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેન અને ઝડપી બોલરો માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. ઊંચાઈ પર સ્થિત, મેદાનની ઠંડી પવન ઝડપી બોલરોને નવા બોલ સાથે નોંધપાત્ર સ્વિંગ અને વધારાનો ઉછાળો ઉત્પન્ન કરવાની મંજૂરી આપે છે. શરૂઆતની કેટલીક ઓવરો પછી, વિકેટ એકદમ સપાટ અને સખત બની જાય છે, જેનાથી બોલ સુંદર રીતે બેટ પર આવે છે. ટૂંકી બાઉન્ડ્રી અને ઝડપી આઉટફિલ્ડને કારણે, અહીં વારંવાર ઉચ્ચ-સ્કોરિંગ મેચો જોવા મળે છે.
હવામાન રિપોર્ટ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેની આગામી મેચ પર વરસાદનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે જોકે, સારા સમાચાર એ છે કે બપોરના સમયે વરસાદની સૌથી વધુ સંભાવના છે, જ્યારે રાત્રિ સુધીમાં સંભાવના શૂન્ય થઈ જાય છે. પરિણામે, વરસાદની મેચ પર અસર થાય તે અનિવાર્ય નથી. મંગળવારે, ધર્મશાલામાં મહત્તમ તાપમાન 21 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે, જેમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14 ડિગ્રી સુધી ઘટી જશે. 11 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, જ્યારે ભેજનું પ્રમાણ 40% રહેવાની ધારણા છે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
IPLમાં અત્યાર સુધીમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે કુલ 8 મેચ રમાઈ છે. આમાંથી RCB એ 4 મેચ જીતી છે, જ્યારે GT એ 4 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી મેચોમાં સૌથી વધુ સ્કોર 206 રનનો છે, જ્યારે સૌથી ઓછો સ્કોર 147 રનનો છે. હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ સૂચવે છે કે આપણે બેંગલુરુ અને ગુજરાત વચ્ચે જોરદાર સ્પર્ધાત્મક મુકાબલા જોવાની અપેક્ષા રાખી શકીએ છીએ.
મેચ ક્યાં જોઈ શકાશે
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચેની મેચ 26 મેના રોજ રમાશે. આ હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાનો છે, જેમાં બંને કેપ્ટન સાંજે 7:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. ભારતમાં, આ મેચ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક અને જિયોસિનેમા એપ પર લાઇવ જોઈ શકાય છે.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
ગુજરાત ટાઇટન્સ: સાઇ સુધરસન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, રાશિદ ખાન, રાહુલ તેવટિયા, કાગીસો રબાડા, અરશદ ખાન, મોહમ્મદ સિરાજ.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), વેંકટેશ અય્યર, જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), કૃણાલ પંડ્યા, રોમારિયો શેફર્ડ, ભુવનેશ્વર કુમાર, જોશ હેઝલવુડ, સુયશ શર્મા, રસિક સલામ દાર.
