RCBની જીત બાદ કેપ્ટન રજત પાટીદારનું મોટું નિવેદન, ભાગદોડમાં મૃત્યુ પામેલા ફેન્સને ટાઇટલ સમર્પિત

IPL 2026 ચેમ્પિયન, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ગયા વર્ષે ભાગદોડમાં જીવ ગુમાવનારા ચાહકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. ટીમના કેપ્ટન રજત પાટીદારે RCBનું બીજું ટાઇટલ મૃતક ફેન્સને સમર્પિત કર્યું.

Published : June 1, 2026 at 10:56 AM IST

IPL 2026: IPL 2026 ની અંતિમ મેચમાં, RCB ટીમે સફળતાપૂર્વક પોતાનું ટાઇટલ બચાવ્યું. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ફાઇનલમાં, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ગુજરાત ટાઇટન્સને 5 વિકેટથી કારમી હાર આપી. આ જીત સાથે, RCB ના કેપ્ટન રજત પાટીદારે IPL ના ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ નોંધાવી દીધું. રજત પાટીદાર સતત બે સિઝનમાં ટાઇટલ જીતનાર ફક્ત ત્રીજો કેપ્ટન બન્યો છે. આ પહેલા, રોહિત શર્મા અને મહેન્દ્ર સિંહ ધોની જ આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યા હતા. પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, RCB પાછલી સિઝનમાં પણ ચેમ્પિયન તરીકે ઉભરી આવ્યું હતું.

ગયા વર્ષની દુર્ઘટનામાં 11 લોકોના જીવ ગયા

IPL 2025 માં, RCB એ પંજાબ કિંગ્સને હરાવીને પોતાનું પહેલું ટાઇટલ જીત્યું. જોકે, RCB ની જીત બાદ ઉજવણી વચ્ચે, એક મોટી દુર્ઘટના બની, જેનાથી ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ. જ્યારે RCB ટ્રોફી લઈને ઘરે પરત ફર્યું, ત્યારે ઉજવણી દરમિયાન બેંગલુરુમાં ભાગદોડ મચી ગઈ, જેમાં 11 ફેન્સના મોત થયા. RCB ટીમ આ ઘટનાથી ખૂબ જ હચમચી ગઈ. આ જ કારણસર, સતત બીજી વખત ખિતાબ જીત્યા બાદ, રજત પાટીદારે ગયા વર્ષે ભાગદોડમાં જીવ ગુમાવનારા ચાહકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા એક કરુણ નિવેદન આપ્યું.

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) ના કેપ્ટન રજત પાટીદારે RCB ના બીજા IPL ટાઇટલને ભાગદોડના ભોગ બનેલાઓને સમર્પિત કર્યું. RCB તેમના પ્રથમ IPL ટાઇટલની સંપૂર્ણ ઉજવણી કરી શક્યું ન હતું કારણ કે, બીજા જ દિવસે, ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં એક દુ:ખદ ભાગદોડમાં 11 લોકો માર્યા ગયા, જેનાથી આનંદની ક્ષણો દુ:ખ અને વેદનામાં ફેરવાઈ ગઈ. સમગ્ર IPL 2026 સીઝન દરમિયાન, RCB એ પીડિતોના સન્માન માટે વિવિધ પહેલ હાથ ધરી.

જીત ફેન્સને સમર્પિત

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) સામેની ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચ પહેલા, ટીમે એક મિનિટનું મૌન પાળ્યું અને કાળી પટ્ટી પહેરીને રમત રમી. RCB એ પણ 11 નંબરની જર્સી પહેરીને પ્રેક્ટિસ કરી, જે લોકોએ તે દુ:ખદ ભાગદોડમાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. ફ્રેન્ચાઇઝીએ વધુમાં જાહેરાત કરી કે, માનના ચિહ્ન તરીકે, ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં 11 બેઠકો સમગ્ર સિઝન દરમિયાન ખાલી રહેશે. ફાઇનલમાં જીત બાદ મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, પાટીદારે કહ્યું, "અમે આ ટ્રોફી અમારા ચાહકોને સમર્પિત કરીએ છીએ." વધુ સ્પષ્ટ રીતે - ફક્ત સામાન્ય ચાહકોને જ નહીં, પરંતુ ખાસ કરીને ગયા વર્ષે તે દુ:ખદ ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા લોકોના પરિવારના સભ્યોને.

