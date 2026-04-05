RR સામે હાર છતાં ગુજરાત ટાઇટન્સ માટે સારા સમાચાર, કેપ્ટન ગિલની ઈજા અંગે મોટી અપડેટ
ગુજરાત ટાઇટન્સનો કેપ્ટન શુભમન ગિલ ઈજાના કારણે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચમાં રમ્યો ન હતો. હવે, તેની ઈજા અંગે એક મોટી અપડેટ સામે આવી છે.
Published : April 5, 2026 at 5:27 PM IST
SHUBMAN GILL INJURY UPDATES: IPL 2026 માં 4 એપ્રિલના રોજ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે એક રોમાંચક મેચ રમાઈ. આ મુકાબલો છેલ્લા બોલ સુધી ચાલ્યો, જેમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે આખરે શાનદાર વિજય મેળવ્યો. ગુજરાત ટાઇટન્સ તેમના રન ચેઝમાં નિષ્ફળ ગયું, ફક્ત 6 રનના નાના માર્જિનથી હારી ગયું. કેપ્ટન શુભમન ગિલની ગેરહાજરી GT ને સ્પષ્ટપણે અનુભવાઈ. તેમની ગેરહાજરીમાં, રાશિદ ખાને ટીમની કમાન સંભાળી. હાર બાદ, તેમણે કેપ્ટન ગિલની વાપસી અંગે સકારાત્મક અપડેટ આપ્યું.
શુભમન ગિલ ક્યારે વાપસી કરશે?
ઈજાને કારણે, શુભમન ગિલ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આયોજિત રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની મેચમાં ભાગ લઈ શક્યો ન હતો. મેચ પછી બોલતા, રાશિદ ખાને ગિલની ઈજા અંગે અપડેટ આપ્યું, જેમાં કહ્યું કે તે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં ફરીથી ફિટ થઈ જશે. તેમણે આગામી મેચમાં ગિલની રમવાની શક્યતાઓ અંગે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે કહ્યું, "તે ઠીક છે. અમને આશા છે કે તે આગામી મેચ સુધીમાં સંપૂર્ણપણે ફિટ થઈ જશે. તેને ફક્ત સ્નાયુઓમાં ખેંચાણનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને તે ટૂંક સમયમાં સ્વસ્થ થઈ જશે."
🚨 GOOD NEWS FOR GT 🚨— lndian Sports Netwrk (@IS_Netwrk29) April 5, 2026
- Gujarat Titans captain Shubman Gill will be available for the next match against Delhi Capitals. pic.twitter.com/3UfODhSf76
હાર પછી રાશિદ ખાનનું મોટું નિવેદન
પહેલા બેટિંગ કરતા, રાજસ્થાન રોયલ્સે જીટી માટે 211 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો. 11મી કે 12મી ઓવર સુધી ગુજરાત ટાઇટન્સ મજબૂત સ્થિતિમાં હતી; જોકે, ત્યારબાદ એક પછી એક વિકેટો પડવા લાગી. રાશિદ ખાન અને કાગીસો રબાડાએ કેટલાક મોટા શોટ રમવા માટે સાથે મળીને કામ કર્યું. મેચ અંતિમ ઓવર સુધી પહોંચી, જ્યાં ટીમને જીતવા માટે 11 રનની જરૂર હતી. આરઆરના તુષાર દેશપાંડેએ શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું, માત્ર 4 રન આપ્યા. પરિણામે, રાજસ્થાન રોયલ્સે 6 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી.
GT’s stand-in captain Rashid Khan says Shubman Gill has muscle spasm, because of which he will miss game against Rajasthan Royals.— Sportstar (@sportstarweb) April 4, 2026
👉 Kumar Kushagra comes in place of Gill today.
Read here: https://t.co/HOnLdEZVci
📸: Vijay Soneji, PTI #IPL2026 #GTvRR #ShubmanGill pic.twitter.com/8n0qAeOohX
ગુજરાત ટાઇટન્સની હાર અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપતા કેપ્ટન રાશિદ ખાને કહ્યું, "મને લાગે છે કે ઓપનરોએ શાનદાર શરૂઆત આપી હતી, પરંતુ અમે 12મી અને 13મી ઓવર દરમિયાન એક પછી એક વિકેટો ગુમાવી દીધી. આનાથી અમે પાછળ રહી ગયા. આ વિકેટ પર પ્રતિ ઓવર 9-10 રન બનાવવા મુશ્કેલ નથી, પરંતુ અમે થોડી વિકેટો ખૂબ વહેલા ગુમાવી દીધી. આ જ કારણ છે કે અમે ઝડપ વધારી શક્યા નહીં."
