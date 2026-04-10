IPL 2026: રાજસ્થાન રોયલ્સે ટોસ જીત્યો, RCB પહેલા બેટિંગ કરશે

રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. હવે, આરસીબી ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરીને મોટો સ્કોર બનાવવાનો પ્રયાસ કરશે.

Published : April 10, 2026 at 8:45 PM IST

RR VS RCB: IPL 2026 ની 19મી સીઝનમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે ચોથી મેચ રમી રહી છે. બંને ટીમો વચ્ચેનો આ મુકાબલો ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં થઈ રહ્યો છે. આ મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ટોસની સાથે જ ફરી એકવાર ભારે વરસાદ શરૂ થઈ ગયો. જોશ હેઝલવુડે આરસીબીની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં વાપસી કરી છે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સે પણ તેમની લાઇનઅપમાં એક ફેરફાર કર્યો છે.

આ સિઝનમાં બંને ટીમોએ અત્યાર સુધી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે; રિયાન પરાગની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, રાજસ્થાન રોયલ્સે તેમની ત્રણેય મેચ પ્રભાવશાળી રીતે જીતી છે. દરમિયાન, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, પણ એકતરફી મુકાબલામાં તેમની બે મેચમાંથી એક જીતવામાં સફળ રહી છે. પરિણામે, આ બે ટીમોમાંથી ફક્ત એક જ ટીમ સફળતાપૂર્વક તેમની જીતની ગતિ જાળવી શકશે.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

RR ની પ્લેઈંગ-11: યશસ્વી જયસ્વાલ, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), શિમરોન હેટમાયર, ડોનોવન ફરેરા, રવિન્દ્ર જાડેજા, જોફ્રા આર્ચર, નંદ્રે બર્ગર, સંદીપ શર્મા, રવિ બિશ્નોઈ, બ્રજેશ શર્મા.

RCB ની પ્લેઈંગ-11: વિરાટ કોહલી, ફિલ સોલ્ટ, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જિતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, રોમારીયો શેફર્ડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, અભિનંદન સિંહ, જોશ હેઝલવુડ.

