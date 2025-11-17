રાજસ્થાન રોયલ્સનો મોટો નિર્ણય, સ્ટાર વિકેટકીપરને આપી મોટી જવાબદારી
રાજસ્થાન રોયલ્સે તેમના વિશ્વ ચેમ્પિયન કોચને હટાવી દીધા છે અને તેમની જગ્યાએ શ્રીલંકાના ભૂતપૂર્વ ખેલાડીને નિયુક્ત કર્યા છે.
Published : November 17, 2025 at 3:48 PM IST
હૈદરાબાદ: આગામી IPL સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં, રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR) એ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. RR એ તેના કોચિંગ સ્ટાફમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે. રાજસ્થાને તેના મુખ્ય કોચને હટાવી દીધા છે, જે ભારતની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમનો ભાગ હતા. હવે, તેમના સ્થાને, રાજસ્થાને ફરીથી જૂના કોચને જવાબદારી સોંપી છે.
તમને જણાવી દઈએ કે, રાજસ્થાન રોયલ્સે તેમના મુખ્ય કોચ રાહુલ દ્રવિડને હટાવી દીધા છે અને તેમના સ્થાને, કુમાર સંગાકારાને ફરીથી ટીમના મુખ્ય કોચ બનાવવામાં આવ્યા છે. 2024 માં સંગાકારા ટીમના મુખ્ય કોચ હતા, પરંતુ જ્યારે રાહુલ દ્રવિડને 2025 માં મુખ્ય કોચ બનાવવામાં આવ્યા, ત્યારે સંગાકારાને તે પદ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા.
🚨 Official: Director of Cricket Kumar Sangakkara will also take charge as Head Coach for IPL 2026 pic.twitter.com/4IRWoQM3mj— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 17, 2025
આ ફેરફારની સાથે, રાજસ્થાન રોયલ્સે તેમના કોચિંગ સ્ટાફમાં ઘણા અન્ય ફેરફારો કર્યા છે. વિક્રમ રાઠોડને મુખ્ય સહાયક કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ટ્રેવર પેની અને સિડ લાહિરીને અનુક્રમે સહાયક કોચ અને પ્રદર્શન કોચ તરીકે ટીમમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે. શેન બોન્ડ ફાસ્ટ બોલિંગ કોચ તરીકે ચાલુ રહેશે. તેઓ 2024 માં રાજસ્થાનમાં જોડાયા હતા.
લાંબા સમયથી સંજુ સેમસન રાજસ્થાન રોયલ્સનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા હતા. હવે, રાજસ્થાને તેમને બહાર કરી દીધા છે. સંજુ હવે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો ભાગ બનશે. ટીમ હવે નવા કેપ્ટનની શોધમાં હશે. આવી સ્થિતિમાં, ચેન્નાઈથી ટ્રેડ કરાયેલા રવિન્દ્ર જાડેજા અને સેમ કુરન પણ કેપ્ટનશીપના વિકલ્પો હોઈ શકે છે. જાડેજાએ સીએસકેનું નેતૃત્વ કર્યું છે, અને કુરન આઈપીએલમાં પંજાબ કિંગ્સનું નેતૃત્વ કરી ચૂક્યો છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમ
- રિટેન થયેલા ખેલાડીઓ: યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ, રિયાન પરાગ, શિમરોન હેટમાયર, શુભમ દુબે, યુદ્ધવીર સિંહ, જોફ્રા આર્ચર, તુષાર દેશપાંડે, સંદીપ શર્મા, ક્વેના મ્ફાકા.
- રિલિઝ થયેલા ખેલાડીઓ: વાનિન્દુ હસરંગા, મહેશ થિક્ષાના, ફઝલહક ફારૂકી, આકાશ મધવાલ, કુમાર કાર્તિકેય, કુણાલ રાઠોડ, અશોક શર્મા.
- ટ્રેડ થયેલ ખેલાડીઓમાં: રવિન્દ્ર જાડેજા, સેમ કુરન.
- ટ્રેડ આઉટ થયેલ ખેલાડીઓમાં: સંજુ સેમસન, નીતિશ રાણા.
આ પણ વાંચો: