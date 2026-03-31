RR Vs CSK: રાજસ્થાને CSKને 8 વિકેટે હરાવ્યું, વૈભવ સૂર્યવંશીની 52 રનની આક્રમક રમત
RR Vs CSK IPL 2026: રાજસ્થાને ચેન્નાઇને 127 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યા બાદ 12.1 ઓવરમાં જ પડકાર મેળવી લીધો હતો.
Published : March 31, 2026 at 6:37 AM IST
RR vs CSK IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026ની ત્રીજી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ (RR)એ ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ (CSK)ને 8 વિકેટે હરાવી પોતાના અભિયાનનો શાનદાર પ્રારંભ કર્યો છે. રાજસ્થાને પહેલા ખતરનાક બોલિંગનું પ્રદર્શન કરતા CSKને 127 રનમાં જ ઓલઆઉટ કરી નાખી હતી અને ત્યારબાદ બેટિંગમાં વૈભવ સૂર્યવંશીની આક્રમક અડધી સદી (17 બોલમાં 52 રન)ની મદદથી 12.1 ઓવરમાં જ 2 વિકેટ ગુમાવીને મેચને આસાનીથી જીતી લીધી હતી.
રાજસ્થાનની સારી ઓપનિંગ ભાગીદારી
128 રનના પડકારનો પીછો કરવા ઉતરેલી રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમે સારી શરૂઆત કરી હતી અને પ્રથમ વિકેટ માટે વૈભવ સૂર્યવંશી અને યશસ્વી જયસ્વાલે 75 રનની ભાગીદારી કરી મેચને પોતાના પક્ષમાં કરી લીધી હતી. વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 17 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા હતા જેમાં 4 ફોર અને 5 સિક્સર સામેલ છે. જ્યારે બીજી તરફ જયસ્વાલ 36 બોલમાં 38 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો, યશસ્વીએ પોતાની ઇનિંગમાં 3 ફોર અને 1 સિક્સર ફટકારી હતી. તે બાદ ધ્રૂવ જુરેલ 9 બોલમાં 18 રનની ઇનિંગ રમીને આઉટ થયો હતો. કેપ્ટન રિયાન પરાગે 11 બોલમાં 14 રન બનાવીને ટીમને જીત અપાવી હતી. રાજસ્થાનની બન્ને વિકેટ ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સના બોલર અંશુલ કંબોજને મળી હતી.
ચેન્નાઇની નિરાશાજનક બેટિંગ
આ પહેલા ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં ટોસ જીત્યા બાદ પ્રથમ બોલિંગ કરતા રાજસ્થાનના બોલરોએ ખતરનાક બોલિંગ કરી હતી અને CSKના ટોપ ઓર્ડરને આઉટ કર્યો હતો. 51 રનના સ્કોર પર જ અડધી ટીમ પેવેલિયન પરત ફરી હતી. અંતમાં જેમી ઓવર્ટને મહત્ત્વની 43 રનની ઇનિંગ રમી હતી જેને કારણે ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ 127 રન બનાવવામાં સફળ રહી હતી. આ સિવાય કાર્તિક શર્માના 18 અને સરફરાઝ ખાનના 17 રન સિવાય કોઇ પણ બેટ્સમેન ડબલ અંક સુધી પહોંચી શક્યો નહતો. સંજુ સેમસન (6), ઋતુરાજ ગાયકવાડ (6) અને આયુષ મ્હાત્રે ખાતું ખોલ્યા વગર જ પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી જોફ્રા આર્ચર, નંદ્રે બર્ગર અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ 2-2 વિકેટ ઝડપી હતી. નંદ્રે બર્ગરને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. નંદ્રે બર્ગરે 4 ઓવરમાં 26 રન આપીને 2 મોટી વિકેટ (સંજુ સેમસન અને આયુષ મ્હાત્રે)ને આઉટ કર્યા હતા.
