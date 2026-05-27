RR BEAT SRH: રાજસ્થાને 47 રનથી વિજય મેળવ્યો, વૈભવ સૂર્યવંશીના શાનદાર 29 બોલમાં 97 રન
રાજસ્થાન રોયલ્સે IPL 2026 એલિમિનેટર મેચમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને 47 રને હરાવીને ક્વોલિફાયર 2 માં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું છે.
Published : May 27, 2026 at 11:50 PM IST|
Updated : May 27, 2026 at 11:59 PM IST
RR BEAT SRH: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનની એલિમિનેટર મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે નવા ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. રાજસ્થાન રોયલ્સે આ મેચ 47 રનથી જીતી લીધી હતી, જેનાથી ક્વોલિફાયર 2 માં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત થઈ ગયું હતું. આ મેચમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના કેપ્ટન પેટ કમિન્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો, જેના કારણે રાજસ્થાન રોયલ્સે કુલ 243 રન બનાવ્યા હતા. આ લક્ષ્યનો પીછો કરવા માટે, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 196 રનના સ્કોર પર મર્યાદિત રહી હતી.
આ મેચમાં, વૈભવ સૂર્યવંશી અને યશસ્વી જયસ્વાલની ઓપનિંગ જોડીએ રાજસ્થાન રોયલ્સને શાનદાર શરૂઆત અપાવી, પ્રથમ વિકેટ માટે 125 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમણે માત્ર 29 બોલમાં 97 રન બનાવ્યા. તેનાથી વિપરીત, યશસ્વી જયસ્વાલ નોંધપાત્ર અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા અને 29 બોલમાં 29 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા. 137 રનના સ્કોર પર બીજી વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, ધ્રુવ જુરેલ અને રિયાન પરાગે રાજસ્થાન રોયલ્સની ઇનિંગને સ્થિર કરી, ત્રીજી વિકેટ માટે 55 રનની ભાગીદારી કરી. ધ્રુવ જુરેલ 50 રનની ઇનિંગ રમીને આઉટ થયા, જેના પછી રાજસ્થાન રોયલ્સને અચાનક અને ઝડપથી વિકેટો પડી ગઈ. પરિણામે, રાજસ્થાન રોયલ્સ કુલ 243 રનના સ્કોર સુધી પહોંચી શક્યું. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ તરફથી બોલિંગમાં પ્રફુલ્લ હિંગેએ ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે નીતિશ રેડ્ડી, ઇશાન મલિંગા અને શિવંગ કુમારે એક-એક વિકેટ લીધી.
લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી, અને તેણે પોતાની પહેલી વિકેટ - અભિષેક શર્મા - શૂન્ય રન પર ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ ઈનિંગમાં આવેલા ઈશાન કિશન, ટ્રેવિસ હેડ સાથે જોડાઈને સ્કોરિંગને વેગ આપ્યો; જોકે, તે પણ માત્ર 11 બોલમાં 33 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો. દરમિયાન, ટ્રેવિસ હેડ 8 બોલમાં માત્ર 17 રન જ બનાવી શક્યો. પ્રથમ છ ઓવરના અંત સુધીમાં, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 71 રન બનાવી ચૂક્યું હતું, પરંતુ તેઓ પહેલાથી જ ચાર મહત્વપૂર્ણ વિકેટ ગુમાવી ચૂક્યા હતા.
નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અને સલિલ અરોરાએ છઠ્ઠી વિકેટ માટે 56 રનની ભાગીદારી કરીને પોતાની ટીમને મેચમાં પાછી લાવવા માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા; જોકે, નીતિશ 38 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા બાદ હૈદરાબાદનો પરાજય અનિવાર્ય બની ગયો. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ આ મેચમાં કુલ 196 રન બનાવી શક્યું અને અંતે 47 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી બોલિંગમાં, જોફ્રા આર્ચરે 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે નાંદ્રે બર્ગર, સુશાંત મિશ્રા અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ 2-2 વિકેટ લીધી, અને યશ રાજ પુંજાએ 1 વિકેટ લીધી.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ: અભિષેક શર્મા, ટ્રેવિસ હેડ, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), હેનરિક ક્લાસેન, સ્મરણ રવિચંદ્રન, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, પેટ કમિન્સ (કેપ્ટન), શિવાંગ કુમાર, ઇશાન મલિંગા, સાકિબ હુસૈન, પ્રફુલ હિંગે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ: યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), ડોનોવન ફરેરા, દાસુન શનાકા, રવીન્દ્ર જાડેજા, જોફ્રા આર્ચર, નંદ્રે બર્ગર, બ્રજેશ શર્મા, યશ રાજ પુંજા.
