GT VS RR: વૈભવ સૂર્યવંશીનું શાનદાર અર્ધશતક, રાજસ્થાનની અડધી ટીમ પેવેલિયનમાં
IPL 2026 ની બીજી ક્વોલિફાયર મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાઈ રહી છે.
Published : May 29, 2026 at 8:50 PM IST
GT VS RR: IPL 2026 ની બીજી ક્વોલિફાયર મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે નવા ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સના કેપ્ટન રિયાન પરાગે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. રાજસ્થાન રોયલ્સે તેમની પ્લેઇંગ-11 માં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી, જ્યારે ગુજરાતની પ્લેઇંગ-11 માં એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, IPL 2026 માં, પહેલા બેટિંગ કરનારી ટીમે છેલ્લા સાતમાંથી છ મેચ જીતી છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ: યશસ્વી જયસ્વાલ, વૈભવ સૂર્યવંશી, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), રિયાન પરાગ (કેપ્ટન), ડોનોવન ફરેરા, દાસુન શનાકા, રવીન્દ્ર જાડેજા, જોફ્રા આર્ચર, નાન્દ્રે બર્ગર, બ્રિજેશ શર્મા, યશ રાજ પુંજા.
ગુજરાત ટાઇટન્સ: સાઇ સુધરસન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), નિશાંત સિંધુ, વોશિંગ્ટન સુંદર, જેસન હોલ્ડર, રાશિદ ખાન, આર સાઇ કિશોર, કાગીસો રબાડા, પ્રસિધ્ધ કૃષ્ણા, મોહમ્મદ સિરાજ.
જે ટીમ જીતશે તે આરસીબી સામે ફાઈનલ રમશે
આ મેચ જીતનાર ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચશે, જ્યારે હારનાર ટીમની સફર અહીં જ સમાપ્ત થશે. આ સ્પર્ધામાં જે પણ ટીમ વિજય મેળવશે તેનો સામનો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે 31 મેના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાનારી અંતિમ મેચમાં થશે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ આ સિઝનમાં પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થનારી છેલ્લી ટીમ હતી. તેમણે લીગ સ્ટેજ દરમિયાન 16 પોઈન્ટ મેળવીને પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું. ત્યારબાદ, એલિમિનેટર મેચમાં, તેઓ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે ટકરાયા. તે મેચમાં, તેઓએ SRH ને એકતરફી મેચમાં 47 રનના માર્જિનથી હરાવ્યું. તે મેચ દરમિયાન, RR ના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન, વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 29 બોલમાં 97 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. તે હાર સાથે, હૈદરાબાદનું અભિયાન સમાપ્ત થયું.
ગુજરાત ટાઇટન્સની વાત કરીએ તો, તેઓએ 18 પોઈન્ટ સાથે ટોચના બેમાં સીઝનનો અંત કર્યો. પ્રથમ ક્વોલિફાયરમાં, તેઓ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે રમ્યા અને 92 રનના માર્જિનથી ભારે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. તે મેચમાં, RCB ના કેપ્ટન રજત પાટીદારે શાનદાર ઇનિંગ રમી, 33 બોલમાં 93 રન બનાવ્યા. તે મેચ જીતીને, RCB એ સફળતાપૂર્વક ફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ મેળવ્યો, જ્યારે GT ને ફાઇનલમાં પહોંચવાની વધુ એક તક મળી છે.
