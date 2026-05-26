RCB BEAT GT: RCB vs GT: RCB ફાઇનલમાં પહોંચ્યું, ક્વોલિફાયર 1 માં ગુજરાત ટાઇટન્સને 92 રનથી હરાવ્યું
IPL 2026 ના પહેલા ક્વોલિફાયરમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ આમને-સામને હતા. આ મેચમાં, બેંગ્લોરે એકતરફી મુકાબલામાં ગુજરાતને હરાવીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું.
Published : May 26, 2026 at 11:59 PM IST
RCB BEAT GT: ધર્મશાળાના HPCA સ્ટેડિયમ ખાતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે સિઝનની પહેલી ક્વોલિફાયર મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં RCBએ ગુજરાતને 92 રનના માર્જિનથી હરાવ્યું હતું, જેનાથી ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત થયું હતું. રનની દ્રષ્ટિએ IPL પ્લેઓફના ઇતિહાસમાં આ બીજી સૌથી મોટી જીત છે. ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પહેલા બેટિંગ કરતા, RCBએ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 254 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સની ટીમ 19.3 ઓવરમાં માત્ર 162 રન જ બનાવી શકી હતી. ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે ગુજરાતને હવે બીજો ક્વોલિફાયર રમવો પડશે.
ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા, RCB ને વેંકટેશ ઐયરે ધમાકેદાર શરૂઆત આપી. તે માત્ર 7 બોલમાં 19 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમીને આઉટ થયો. ત્યારબાદ, વિરાટ કોહલી અને દેવદત્ત વચ્ચે બીજી વિકેટ માટે 72 રનની ભાગીદારી થઈ, જેમાં 38 બોલનો સમાવેશ થાય છે. આ મેચમાં વિરાટ 25 બોલમાં 43 રન બનાવીને આઉટ થયો. ટીમ માટે, રજત પાટીદારે કેપ્ટનની ઇનિંગ રમી; તે 33 બોલમાં 95 રન બનાવીને અણનમ પાછો ફર્યો. તેની ઇનિંગ દરમિયાન, તેણે 5 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા. કૃણાલ પંડ્યાએ પણ 43 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી, જેમાં કેપ્ટન સાથે 96 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. ગુજરાતના બોલિંગ આક્રમણની વાત કરીએ તો, કાગીસો રબાડા અને જેસન હોલ્ડરે બે-બે વિકેટ લીધી.
255 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, ગુજરાતની ટીમને પહેલો ફટકો પડ્યો જ્યારે તેમનો સ્કોર ફક્ત 17 રનમાં જ હતો, જ્યારે સાઈ સુદર્શન કમનસીબે હિટ-વિકેટ આઉટ થઈને પેવેલિયન પરત ફર્યો. ત્યારબાદ, શુભમન ગિલ પણ ભુવનેશ્વરના બોલ પર ક્લીન બોલ્ડ થયો, તેણે ફક્ત 2 રન બનાવ્યા. ગિલના આઉટ થતાં, ગુજરાતની ઇનિંગ્સ ડગમગવા લાગી. જોસ બટલરે ચોક્કસપણે 11 બોલમાં 29 રન બનાવીને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેને બીજા છેડેથી કોઈ ટેકો મળ્યો નહીં. રાહુલ તેવતિયા આ મેચમાં GT માટે ટોપ સ્કોરર તરીકે ઉભરી આવ્યા, તેમણે 43 બોલમાં 68 રન બનાવ્યા. આરસીબી માટે બોલિંગના મોરચે, જેકબ ડફીએ 3 વિકેટ લીધી.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર: વેંકટેશ અય્યર, વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), જીતેશ શર્મા (વિકેટકીપર), ટિમ ડેવિડ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, જેકબ ડફી, જોશ હેઝલવુડ, રસિક સલામ દાર
ગુજરાત ટાઇટન્સ: સાઇ સુધરસન, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), જોસ બટલર (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, નિશાંત સિંધુ, જેસન હોલ્ડર, રાશિદ ખાન, કુલવંત ખેજરોલિયા, કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના.
