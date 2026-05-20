એક સ્થાન માટે પાંચ ટીમ વચ્ચે જામ્યો જંગ, પ્લેઓફની લડાઈ બની રાંમાચક
IPL 2026 ના પ્લેઓફ માટે અંતિમ સ્થાન હજુ પણ બાકી છે, પાંચ ટીમો વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલી રહી છે, જ્યારે છ લીગ મેચ બાકી છે.
Published : May 20, 2026 at 4:02 PM IST
IPL 2026 QUALIFICATION SCENARIOS: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પહેલાથી જ IPL 2026 ના પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂક્યા છે; હવે, ફક્ત એક સ્થાન બાકી છે, પાંચ ટીમો વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલી રહી છે, જ્યારે છ લીગ મેચ રમવાની બાકી છે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ પહેલાથી જ બહાર થઈ ગયા છે, જ્યારે પાંચ ટીમો - રાજસ્થાન રોયલ્સ, પંજાબ કિંગ્સ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ દાવેદારીમાં રહે છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ
13 મેચમાંથી 14 પોઈન્ટ મેળવીને, રાજસ્થાન રોયલ્સે પોતાને એક કમાન્ડિંગ પોઝિશનમાં મૂક્યા છે. તેઓ હાલમાં સકારાત્મક નેટ રન રેટ સાથે ચોથા સ્થાને છે અને અંતિમ પ્લેઓફ સ્થાન માટે સ્પર્ધા કરતી ટીમોમાં સૌથી મજબૂત ફાયદો ધરાવે છે. RR માટે, સમીકરણ એકદમ સરળ છે: MI સામે વિજય તેમના પોઈન્ટની સંખ્યા 16 પર લઈ જશે, જેનાથી તેઓ IPL 2026 પ્લેઓફમાં ફાઇનલ સ્થાનની ખાતરી કરશે. RR માટે આદર્શ પરિસ્થિતિ એ હશે કે KKR મુંબઈ સામે હારે, CSK ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે હારે અને પંજાબ કિંગ્સ LSG સામે હારે. જો આ ત્રણેય પરિણામો સાકાર થાય, તો RR મુંબઈ સામે મેદાનમાં ઉતરતા પહેલા જ ક્વોલિફાય થઈ જશે.
🚨 IPL 2026 PLAYOFF RACE FOR THE 4th (FOURTH) PLAYOFF SPOT 🚨
🏏 Rajasthan Royals (RR)
Win against Mumbai Indians and they officially seal their playoff qualification spot.
🏏 Punjab Kings (PBKS)
Need to defeat Lucknow Super Giants and also hope RR lose to MI.
🏏 Chennai…
પંજાબ કિંગ્સ
PBKS એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કે સતત પાંચ હાર સાથે નોંધપાત્ર રીતે પાછળ રહી ગયું છે, છતાં તેઓ સ્પર્ધામાં છે. LSG પર વિજય PBKS ને 15 પોઈન્ટ પર લઈ જશે. આ આંકડો હજુ પણ ચોથું સ્થાન મેળવવા માટે પૂરતો હોઈ શકે છે, પરંતુ જો અન્ય ટીમોના મેચોના પરિણામો તેમના પક્ષમાં આવે તો જ.
તેમની પોતાની મેચ પહેલા, PBKS માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ મેચ KKR વિરુદ્ધ MI છે. જો KKR તે મેચ હારી જાય છે, તો સીધો હરીફ રેસમાંથી બહાર થઈ જશે. PBKS એ પણ આશા રાખશે કે GT CSK ને હરાવે, કારણ કે CSK ની જીત તેમને 14 પોઈન્ટ પર લઈ જશે - બાદમાંની અંતિમ મેચ પહેલા PBKS થી આગળ રહેશે. જો કે, જો RR શનિવારે MI ને હરાવે છે, તો PBKS નો LSG સામેનો મુકાબલો માત્ર ઔપચારિકતામાં ઘટાડો થશે; RR 16 પોઈન્ટ સાથે PBKS થી આગળ થઈ જશે, જેનાથી IPL 2026 પ્લેઓફમાં અંતિમ સ્થાન સીલ થશે.
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ
સીએસકે ટેકનિકલી રેસમાં રહે છે, જોકે સીઝનના અંતમાં તેઓએ પોતાને ઘણું કામ કરવાનું છોડી દીધું હશે. જીટી પર વિજય મેળવવાથી સીએસકે 14 પોઈન્ટ પર પહોંચી જશે; જોકે, અન્ય ઘણી મેચોના પરિણામો તેમના પક્ષમાં ન આવે ત્યાં સુધી ક્વોલિફાય થવાની તેમની શક્યતા ઓછી રહેશે. સીએસકે માટે પ્રાથમિક જરૂરિયાત એમઆઈ સામે કેકેઆરનો પરાજય છે. જો કેકેઆર તેની બાકીની બંને મેચ જીતે છે, તો તેઓ 15 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકે છે અને આગળ વધી શકે છે. સીએસકે એવી પણ આશા રાખશે કે પીબીકેએસ એલએસજી સામે હારે; નહિંતર, પીબીકેએસ પણ 15 પોઈન્ટના આંકડા સુધી પહોંચી શકે છે. સૌથી અગત્યનું, એમઆઈ સામે હારવા માટે સીએસકેને આરઆરની જરૂર છે. જો આરઆર જીતે છે અને 16 પોઈન્ટ સુધી પહોંચે છે, તો પ્લેઓફનો અંતિમ બર્થ સીએસકેની પકડમાંથી સરકી જશે. તે પરિસ્થિતિમાં પણ, સીએસકે સંભવિત રીતે 14 પોઈન્ટ પર આરઆર સાથે સ્તર પૂર્ણ કરી શકે છે, જેનો અર્થ છે કે નેટ રન રેટ નિર્ણાયક પરિબળ સાબિત થશે.
દિલ્હી કેપિટલ્સ
ડીસી પાસે એક મેચ બાકી છે, જે તેમના માટે 14 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકે છે, જોકે, નબળા નેટ રન રેટનો અર્થ એ છે કે તેમની પાસે ભૂલ માટે ખૂબ જ ઓછો માર્જિન છે. પરિણામે, કેકેઆર અને ડીસી વચ્ચેની અંતિમ લીગ મેચ અસરકારક રીતે નોકઆઉટ મેચમાં ફેરવાય છે. હારનાર ટીમ બહાર થઈ જશે, જ્યારે વિજેતા ટીમ આગળ વધશે.
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ
કોલકાતા પાસે અન્ય ટીમોની તુલનામાં આગળ વધવાનો સૌથી મુશ્કેલ રસ્તો છે. કોલકાતા હાલમાં 12 મેચમાંથી 11 પોઈન્ટ પર છે. બાકીની બંને મેચ જીતવાથી તેમના પોઈન્ટ 15 થઈ જશે, જેનાથી તેઓ રેસમાં રહેશે. જો આ બધા પરિણામો યોગ્ય રહે, તો કેકેઆર 15 પોઈન્ટ સાથે આગળ વધી શકે છે. જોકે, કેકેઆર માટે પડકાર એ છે કે બંને મેચ જીત્યા પછી પણ, જો રાજસ્થાન 16 પોઈન્ટ સુધી પહોંચે, અથવા પીબીકેએસ શ્રેષ્ઠ નેટ રન રેટ સાથે 15 પોઈન્ટ સુધી પહોંચે તો પણ તેઓ પોતાને જોખમમાં મૂકી શકે છે.
