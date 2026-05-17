ETV Bharat / sports

'અમે પાવરપ્લેમાં...', RCB સામેની હાર બાદ શ્રેયસ ઐયરનું છલકાયું દર્દ

RCB સામેની હાર બાદ પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. ચાલો જાણીએ તેમણે શું કહ્યું.

Shreyas Iyer Statement
Shreyas Iyer Statement (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shreyas Iyer Statement: આજે IPL 2026 ની 61મી મેચમાં RCB સામે પંજાબ કિંગ્સનો 23 રનથી પરાજય થયો. આ 2026 ની IPL સીઝનમાં પંજાબ કિંગ્સનો સતત છઠ્ઠો પરાજય છે. આ હાર બાદ, પંજાબ કિંગ્સનો કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર સંપૂર્ણપણે ભાંગી પડ્યો છે. હાર પછી તેણે શું કહ્યું? અને આ હાર માટે તેણે કોને જવાબદાર ઠેરવ્યા? ચાલો જાણીએ.

પંજાબના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે હાર વિશે શું કહ્યું

શ્રેયસ ઐયરે કહ્યું, "તેઓએ શાનદાર શરૂઆત કરી અને પછી પાવરપ્લે પછી તરત જ અમારા બોલરોને પરેશાન કરવાનું શરૂ કર્યું. મને લાગે છે કે કુલ 222 રન સુધી પહોંચવું એક પ્રશંસનીય પ્રદર્શન હતું; જ્યારે અમે અમારી બોલિંગથી વધુ વિકેટો લઈ શક્યા નહીં, હું માનું છું કે અમે પાવરપ્લે દરમિયાન મેચ હારી ગયા."

ઐયરે વધુમાં ઉમેર્યું, "અમે ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, અને અમારા મોટાભાગના રન પ્રભસિમરન અને પ્રિયાંશ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા હતા. પાવરપ્લે દરમિયાન તેઓ સામાન્ય રીતે અમને જે પ્રકારની શરૂઆત આપતા હતા દેખીતી રીતે, અમે આ વખતે તે પુનરાવર્તન કરી શક્યા નહીં - અને હું પણ અંદર આવ્યો અને વહેલો આઉટ થઈ ગયો. તે ખરેખર નિરાશાજનક હતું, પરંતુ શશાંક, સ્ટોઈનિસ અને કેટલાક અન્ય ખેલાડીઓનું પ્રદર્શન ખરેખર પ્રશંસનીય હતું. મને લાગે છે કે અમે ત્યાં જ હતા, પ્રતિ ઓવર લગભગ 10 રનના દરે સ્કોર કરી રહ્યા હતા, પરંતુ હા, અમે આખરે ઓછા પડી ગયા."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "પરિણામો ગમે તે હોય, હું હંમેશા સકારાત્મક રહું છું. આ મારા વ્યક્તિત્વને વ્યાખ્યાયિત કરતું નથી, અને હું હંમેશા મજબૂત માનસિકતા સાથે આગળ વધું છું. હું એવો વ્યક્તિ નથી જે ભૂતકાળ પર વધુ પડતું ધ્યાન આપે છે. તે સમાપ્ત થઈ ગયું છે; તે ગયો છે. કાલે, હું ફરીથી સૂર્યોદય જોવા જઈશ - અને ટનલના અંતે હંમેશા પ્રકાશ હોય છે."

RCB એ પંજાબ કિંગ્સને 23 રનથી હરાવ્યું

આ મેચમાં, ટોસ હાર્યા બાદ, RCB એ પ્રથમ બેટિંગ કરી અને 20 ઓવરમાં 3 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 222 રન બનાવ્યા. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા, પંજાબ કિંગ્સ 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને ફક્ત 199 રન જ બનાવી શક્યું, જેના કારણે અંતે 23 રનથી મેચ હારી ગઈ. આ મેચમાં, ઐયર માત્ર 1 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. RCB એ પંજાબ કિંગ્સને 23 રનથી હરાવ્યું, પ્લેઓફમાં પહોંચનારી પહેલી ટીમ બની
  2. ગુજરાત ટાઈટન્સની ટીમ ટોપ-2 માં રહેશે, દિગ્ગજ ખેલાડીએ કરી ભવિષ્યવાણી

TAGGED:

IPL 2026
PBKS VS RCB
SHREYAS IYER
SHREYAS IYER STATEMENT
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.