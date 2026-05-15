શું પંજાબ કિંગ્સ સતત 5 મેચ હાર્યા પછી પણ પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે? જાણો સંપૂર્ણ સમીકરણ

PUNJAB KINGS PLAYOFF SCENARIO (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 3:51 PM IST

PUNJAB KINGS PLAYOFF SCENARIO: IPL 2026 ની 58મી મેચ પંજાબ કિંગ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલામાં, પંજાબ કિંગ્સને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જે પીબીકેએસનો સીઝનમાં સતત પાંચમો પરાજય હતો. આ હાર બાદ, ચાહકો સમજી શકાય તેવું રીતે નારાજ છે, અને હવે ફ્રેન્ચાઇઝ પર પ્લેઓફમાંથી બહાર થવાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. તો, આ લેખમાં, ચાલો તે દૃશ્યની રૂપરેખા આપીએ જે હજુ પણ પંજાબ ટીમને પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવા દે છે.

પંજાબ કિંગ્સનો MI સામે પરાજય

IPL 2026 ની 58મી મેચ પંજાબ કિંગ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. ધર્મશાળામાં રમાયેલી આ મેચમાં, પંજાબની ટીમે 8 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 200 રન બનાવ્યા હતા. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે એક બોલ બાકી રહેતા લક્ષ્યને સફળતાપૂર્વક પ્રાપ્ત કરી લીધું. આમ, મુંબઈએ 6 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો, તો બીજી તરફ, પંજાબ કિંગ્સને સતત પાંચમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

પોઈન્ટ ટેબલ પર પંજાબ કિંગ્સ ચોથા સ્થાને

IPL 2026 માં પંજાબ કિંગ્સનું પ્રદર્શન સારું રહ્યું હતું, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી, ટીમ ખૂબ જ નિરાશાજનક પ્રદર્શન કરી રહી છે. પંજાબે 12 મેચ રમી છે જેમાંથી 6 માં જીત મેળવી છે. 5 મેચમાં તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. પંજાબ હાલમાં 13 પોઈન્ટ ધરાવે છે અને પોઈન્ટ ટેબલ પર ચોથા સ્થાને છે.

પંજાબ કિંગ્સ હજુ પણ પ્લેઓફમાં કેવી રીતે પહોંચી શકે છે?

IPL 2026 માં પંજાબ કિંગ્સનું પ્રદર્શન સારી શરૂઆત થઈ હતી; જોકે, છેલ્લી પાંચ મેચોમાં હાર બાદ, પ્લેઓફમાં પહોંચવું હવે ટીમ માટે એક મુશ્કેલ યુદ્ધ બની ગયું છે. પંજાબે આ સિઝનમાં હજુ પણ બે મેચ રમવાની બાકી છે અને કોઈપણ કિંમતે કુલ 16 પોઈન્ટ મેળવવા પડશે. પરિણામે, જો પંજાબે પ્લેઓફમાં ક્વોલિફાય થવું હોય, તો તેણે બાકીની બંને મેચ જીતવી જ પડશે. આનાથી તેમનો સ્કોર 17 પોઈન્ટ પર પહોંચી જશે, જેનાથી તેઓ ટોચના ચારમાં આરામથી સ્થાન મેળવી શકશે.

જો કે, જો પંજાબ કિંગ્સ આ બિંદુથી આગળ તેમની કોઈપણ મેચ હારી જાય, તો પ્લેઓફમાં પહોંચવું ફક્ત મુશ્કેલ જ નહીં, પણ લગભગ અશક્ય બની જશે. ખરેખર, જો પંજાબ તેમની બાકીની બે મેચોમાંથી ફક્ત એક જ જીતવામાં સફળ થાય છે, તો તેમને અન્ય ટીમોના પરિણામો પર આધાર રાખવાની ફરજ પડશે, અને પ્લેઓફની દોડમાંથી બહાર થવાનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધી જશે. આનું કારણ એ છે કે, પોઈન્ટ ટેબલ પર નજર કરીએ તો, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ હાલમાં 16 પોઈન્ટ સાથે ટોચના બે સ્થાનો પર છે. ત્રીજા સ્થાને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ છે, જેના કુલ 14 પોઈન્ટ છે.

પંજાબ કિંગ્સની બાકીની બે મેચ કોની સામે છે?

જો પંજાબ કિંગ્સને હવે પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય કરવું હોય, તો તેણે બાકીની બંને મેચ કોઈપણ કિંમતે જીતવી પડશે. પંજાબ 17 મેના રોજ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે ટકરાશે. ત્યારબાદ, ટીમ 23 મેના રોજ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે સીઝનની તેની છેલ્લી લીગ મેચ રમશે. રજત પાટીદારની આગેવાની હેઠળની ટીમ હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં હોવાથી, RCB સામેની મેચ જીતવી પંજાબ માટે સરળ કાર્ય નહીં હોય. બીજી તરફ, LSG પહેલાથી જ પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે; પરિણામે, તેમની પાસે ગુમાવવા માટે કંઈ બાકી રહેશે નહીં. આ સંજોગોમાં, પંજાબે લખનૌ સામેની મેચમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે.

