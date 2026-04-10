IPL 2026: પોઈન્ટ ટેબલમાં થયો ઉલટફેર, જાણો કઈ ટીમ કયા નંબરે બિરાજમાન

IPL 2026માં બધી ટીમો વચ્ચે જોરદાર ટક્કર જોવા મળી રહી છે. પોઈન્ટ ટેબલમાં બધી ટીમો એકબીજાને પાછળ રાખવાની દોડમાં લાગી ગઈ છે.

IPL 2026 POINTS TABLE
IPL 2026 POINTS TABLE (IANS)
Published : April 10, 2026 at 1:23 PM IST

IPL 2026 POINTS TABLE: IPL 2026ની આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 15 મેચ રમાઈ છે. દરમિયાન, હજુ પણ બે ટીમો પોતાની પહેલી જીતની શોધમાં છે. ગુરુવારે રમાયેલી એક મહત્વપૂર્ણ મેચમાં, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સે બીજી જીત નોંધાવી છે; જ્યારે કેકેઆરે પોતાનું ખાતું ખોલ્યું છે, ત્યારે ટીમ હજુ સુધી એક પણ જીત મેળવી શકી નથી. આ વચ્ચે, પોઈન્ટ ટેબલમાં પણ પરિવર્તન સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે. ચાલો 15 મેચ પછી પોઈન્ટ ટેબલ પર એક નજર કરીએ.

રાજસ્થાન રોયલ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર

હાલમાં IPL 2026 માં, રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમ સ્ટેન્ડિંગમાં નંબર વન સ્થાન જાળવી રાખે છે. ટીમે ત્રણ મેચ રમી છે, જે બધી જીતી છે, અને કુલ 6 પોઈન્ટ એકઠા કર્યા છે. નોંધનીય છે કે, ટીમનો નેટ રન રેટ પણ અપવાદરૂપે મજબૂત છે. એક પરિબળ જે ટુર્નામેન્ટમાં પછીથી ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થવાની સંભાવના છે. એક પણ હારનો સામનો કર્યા વિના ત્રણમાંથી બે મેચ જીતીને, પંજાબ કિંગ્સ હાલમાં બીજા સ્થાને છે. RCB ત્રીજા નંબરે છે, ત્યારબાદ દિલ્હી કેપિટલ્સ ચાર પર છે, અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ પાંચમા નંબરે છે. જ્યારે આ બધી ટીમો ચાર પોઈન્ટ સાથે સમાન છે, ત્યારે નેટ રન રેટની વાત આવે ત્યારે RCB આગળ હોવાનું જણાય છે.

છેલ્લા બે સ્થાનો પર CSK અને KKR

ટેબલમાં વધુ નીચે જતા, સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ હાલમાં બે પોઈન્ટ સાથે સમાન છે. આ દરેક ટીમો ફક્ત એક જ મેચ જીતી શકી છે જ્યારે બે અન્યમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ત્રણેય ટીમો અત્યાર સુધીમાં કુલ ત્રણ મેચ રમી છે. છેલ્લા બે સ્થાનો પર, KKR 9મા ક્રમે અને CSK 10મા ક્રમે છે. KKR ટીમે ચાર મેચ રમી છે પરંતુ હજુ સુધી એક પણ જીત મેળવી શકી નથી. એક મેચ રદ થવાને કારણે તેઓ પોતાનું ખાતું ખોલવામાં સફળ રહ્યા છે, પરંતુ તેમનો 'જીત' કોલમ ખાલી છે. CSK ટીમ ટેબલમાં ખૂબ જ તળિયે બેઠી છે; ત્રણ મેચ રમ્યા પછી, તેઓ એક પણ જીત નોંધાવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. આ બંને ટીમો માટે હાલની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ લાગે છે.

આજે RCB વિરુદ્ધ RRનો મુકાબલો

જેમ પરિસ્થિતિ છે તેમ, ટોચના ચાર સ્થાનો પર કબજો જમાવી રહેલી ટીમો મજબૂત અને ઉત્તમ ફોર્મમાં દેખાય છે. ખાસ કરીને, રાજસ્થાન રોયલ્સ અને પંજાબ કિંગ્સે અત્યાર સુધી અસાધારણ ક્રિકેટનું પ્રદર્શન કર્યું છે. RCB અને DC એ પણ મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે. આગામી ચારથી પાંચ મેચો નિર્ણાયક રહેશે; આ મેચોમાં જે પણ ટીમ જીતવામાં સફળ થશે તેને પ્લેઓફની દોડમાં નોંધપાત્ર ફાયદો થશે. આજની વાત કરીએ તો 10 એપ્રિલ શેડ્યૂલમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ અને RCB વચ્ચે ખૂબ જ અપેક્ષિત મુકાબલો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આ બે ઉત્તમ ટીમો વચ્ચેની મેચ છે જે પોઈન્ટ ટેબલને હચમચાવી નાખશે.

