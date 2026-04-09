ગુજરાત ટાઇટન્સની જીતથી પોઈન્ટ ટેબલમાં ઉલટફેર, 5 વખતની ચેમ્પિયન ખતરામાં
IPL 2026 ની 14મી મેચ ગુજરાત ટાઇટન્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સે દિલ્હીને 1 રનથી હરાવ્યું હતું.
Published : April 9, 2026 at 3:21 PM IST
IPL 2026 POINTS TABLE: IPL 2026 દરમિયાન 8 એપ્રિલે રમાયેલી મેચમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સે દિલ્હી કેપિટલ્સને હરાવ્યું. ગુજરાતે સિઝનનો પોતાનો પહેલો વિજય નોંધાવ્યો, જ્યારે દિલ્હીએ પોતાનો પહેલો પરાજય સહન કરવો પડ્યો. ગુજરાતે ફક્ત એક રનના માર્જિનથી જીત મેળવી. આ મેચ બાદ, પોઈન્ટ ટેબલમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો. ગુજરાતે સ્ટેન્ડિંગમાં પોતાનું ખાતું ખોલ્યું અને ટેબલમાં નોંધપાત્ર છલાંગ પણ લગાવી. ચાલો પોઈન્ટ ટેબલ પર એક નજર કરીએ.
ગુજરાત ટાઇટન્સને 2 પોઇન્ટ મેળ્યા
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ દરમિયાન બુધવારે દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં ગુજરાતે પોતાનો પહેલો વિજય નોંધાવ્યો - એક રનના માર્જિનથી જીત મેળવી અને 2 પોઇન્ટ મેળવ્યા. આ એક જ જીત સાથે, ગુજરાતની ટીમે પોઈન્ટ ટેબલમાં પણ નોંધપાત્ર છલાંગ લગાવી છે. CSK હવે એકમાત્ર એવી ટીમ છે જેણે ત્રણ મેચ રમી છે છતાં હજુ સુધી ખાતું ખોલી શકી નથી. ટીમનો આગામી મેચ 11 એપ્રિલે યોજાવાનો છે.
IPL 2026 POINTS TABLE.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 8, 2026
- CSK remains the only team point-less. pic.twitter.com/pwrws8nmsU
રાજસ્થાન રોયલ્સ ટોચ પર
હાલમાં, રાજસ્થાન 6 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે, જ્યારે પંજાબ કિંગ્સ 5 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે. વધુમાં, RCB 4 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ 4 પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને છે. તેમના પછી, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, ગુજરાત ટાઇટન્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ અનુક્રમે પાંચમા, છઠ્ઠા અને સાતમા સ્થાને છે. દરમિયાન, પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ 2 પોઈન્ટ સાથે આઠમા સ્થાને છે, જ્યારે KKR 1 પોઈન્ટ સાથે નવમા સ્થાને છે. CSK હાલમાં 0 પોઈન્ટ સાથે ટેબલમાં ખૂબ જ તળિયે છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન CSK, આ સિઝનમાં હજુ સુધી પોતાનું ખાતું ખોલી શકી નથી. CSK હાલમાં પ્લેઓફની રેસમાં નોંધપાત્ર રીતે પાછળ છે.
આજે KKR અને LSG વચ્ચે મુકાબલો
આ પછી, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ, ગુજરાત ટાઇટન્સ, LSG અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ દરેકના બે-બે પોઇન્ટ છે. KKR પાસે ફક્ત એક જ પોઇન્ટ છે; ટીમે હજુ સુધી એક પણ મેચ જીતી નથી, એક મેચ રદ થવાને કારણે તેણે એક જ પોઇન્ટ મેળવ્યો છે. જેમ આપણે પહેલાથી જ ઉલ્લેખ કર્યો છે, CSK હજુ સુધી તેનું ખાતું ખોલી શક્યું નથી. આજની વાત કરીએ તો, LSG KKR સામે ટકરાશે. આ મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાશે. KKR પાસે આજે પોતાની પહેલી જીત નોંધાવવાની તક છે. દરમિયાન, LSG ટીમ ચાર પોઇન્ટ મેળવવા અને સ્ટેન્ડિંગમાં આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરશે. આજે કઈ ટીમ વિજયી બનશે તે જોવાનું બાકી છે.
