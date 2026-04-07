IPL 2026 POINTS TABLE: વરસાદે બગાડ્યું પોઈન્ટ ટેબલનું સમીકરણ, જાણો કઈ ટીમને થયો ફાયદો
IPL 2026 ની 12મી મેચ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચેની મેચ વરસાદને કારણે મેચ રદ કરવી પડી હતી.
Published : April 7, 2026 at 10:19 AM IST
KKR vs PBKS: IPL 2026 માં, હાલમાં અતિ રોમાંચક મેચો ચાલી રહી છે. જોકે, સોમવારની મેચ થઈ શકી નથી. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચેની મેચ 6 એપ્રિલે કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાવાની હતી; છતાં, સ્પર્ધા શરૂ થઈ તે જ ક્ષણે, વરસાદે વિક્ષેપ પાડ્યો, અને મેચ આગળ વધી શકી નહીં. દરમિયાન, પોઈન્ટ ટેબલમાં હજુ પણ ફેરફારો થયા છે. તેમ છતાં, હજુ પણ બે ટીમો છે જેમણે હજુ સુધી પોતાનું ખાતું ખોલ્યું નથી. ચાલો હવે પોઈન્ટ ટેબલ પર એક નજર કરીએ.
વરસાદના કારણે મેચ રદ કરાઈ
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં સોમવારે પંજાબ અને કોલકાતા વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. ટોસ જીત્યા પછી, KKR ના કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેએ પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. વરસાદ શરૂ થયો ત્યારે માત્ર 3.4 ઓવર રમાઈ હતી. વચ્ચે-વચ્ચે વરસાદ આવવાના કારણે મેચ સત્તાવાર રીતે રદ જાહેર કરવામાં આવી ત્યારે, KKR એ 3.4 ઓવરમાં બે વિકેટ ગુમાવીને 25 રન બનાવી લીધા હતા. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, KKR અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં હતું. તેમ છતાં, મેચ પૂર્ણ થઈ ન શકી હોવાથી, બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો. આનાથી KKR પોઈન્ટ ટેબલ પર પોતાનું ખાતું ખોલી શક્યું. KKR ટીમ હવે આઠમા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે.
Points Table, Punjab Kings on top, CSK at the bottom pic.twitter.com/2eP7S12iLs— Cricketopia (@CricketopiaCom) April 6, 2026
પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટા ફેરફારો
મેચ રદ થવાને કારણે, બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. પરિણામે, પંજાબ કિંગ્સ હવે ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગઈ છે. દરમિયાન, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે પોતાનું ખાતું ખોલ્યું છે. 8મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. RCB ટીમ, જે મેચ રદ થવા પહેલા ટોચ પર દેખાતી હતી, હવે બીજા સ્થાને છે. દરમિયાન, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં ખૂબ જ તળિયે છે.
રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમ હાલમાં ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે દિલ્હી કેપિટલ્સ ચોથા સ્થાને છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પાંચમા સ્થાને પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખે છે. દરમિયાન, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની ટીમ છઠ્ઠા સ્થાને યથાવત છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની ટીમ પણ સાતમા સ્થાને યથાવત છે. તેનાથી વિપરીત, KKR ટેબલમાં ઉપર જવાને કારણે, ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમ એક સ્થાન નીચે સરકી ગઈ છે અને હવે તે નવમા સ્થાને છે.
GT અને CSK હજુ સુધી ખાતું નથી ખોલ્યું
આ દરમિયાન, હજુ પણ બે ટીમોને તેમની પહેલી જીત અને પોઈન્ટની જરૂર છે. ગુજરાત ટાઇટન્સે બે મેચ રમી છે, અને CSK ત્રણ રમી છે, છતાં બંનેમાંથી કોઈ પણ જીત મેળવી શકી નથી. KKR ટીમે એક પણ મેચ જીતી નથી, છતાં તેઓ હજુ પણ એક પોઈન્ટ મેળવવામાં સફળ રહી છે. KKR અત્યાર સુધીમાં ત્રણ મેચ રમી ચૂકી છે.
આ પણ વાંચો: