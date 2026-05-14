પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટો ઉલટફેર, RCBની જીતથી ગુજરાત ટાઇટન્સને મોટુ નુકશાન
IPL 2026 ના પોઈન્ટ ટેબલમાં ફરી ઉથલપાથલ થઈ છે. આરસીબીએ વધુ એક મેચ જીતીને ટોચનું સ્થાન કબજે કર્યું છે.
Published : May 14, 2026 at 2:40 PM IST
IPL 2026 POINTS TABLE UPDATE: IPLના પોઈન્ટ ટેબલમાં ફરી એકવાર ફેરફાર જોવા મળી રહ્યા છે. એક મહત્વપૂર્ણ મેચમાં, RCBએ KKRને હરાવ્યું અને વધુ બે પોઈન્ટ મેળવ્યા. આ જીત સાથે આરસીબીની ટીમ નંબર વન પર પહોંચી ગઈ છે ત્યારે ગુજરાત ટાઇટન્સને મામૂલી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જો કે, આ પછી પણ ટીમ ટોપ 4માં યથાવત છે. અત્યાર સુધી કોઈ પણ ટીમ પ્લેઓફમાં ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરી શકી નથી.
RCBએ KKRને 6 વિકેટે હરાવ્યું
RCB અને KKR વચ્ચે રમાયેલી મહત્વની મેચમાં બેંગલુરુની ટીમ કોલકાતાને હરાવવામાં સફળ રહી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા KKRએ ચાર વિકેટના નુકસાને 192 રન બનાવ્યા જે સન્માનજનક સ્કોર હતો. બાદમાં જ્યારે RCBની ટીમ બેટિંગ કરવા આવી ત્યારે તેણે 19.1 ઓવરમાં 194 રન બનાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. આરસીબીએ ચાર વિકેટ ગુમાવી, આમ છ વિકેટે જીત મેળવી. આ જીતમાં વિરાટ કોહલીનું મોટું અને મહત્વનું યોગદાન હતું. જેણે સદીની ઇનિંગ્સ રમી હતી. કોહલીએ 60 બોલમાં 105 રન બનાવ્યા અને અંત સુધી અણનમ રહ્યો. તેના બેટમાંથી 11 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા આવ્યા હતા.
RCB પોઈન્ટ ટેબલમાં પ્રથમ સ્થાને
આ જીત સાથે RCBના હવે 16 પોઈન્ટ થઈ ગયા છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ ટીમ પહેલાથી જ 16 પોઈન્ટ હાંસલ કરી ચૂકી છે. બંનેના સમાન પોઈન્ટ છે, પરંતુ નેટ રન રેટના હિસાબે આરસીબીએ જીત મેળવીને નંબર વનનું સ્થાન કબજે કર્યું છે. ગુજરાતની ટીમ બીજા સ્થાને છે. SRH ત્રીજા અને પંજાબ કિંગ્સ ટીમ ચોથા નંબર પર છે. CSK અને રાજસ્થાન રોયલ્સના સમાન 12 પોઈન્ટ છે. પ્લેઓફ માટે તેમનો દાવો હજુ પણ યથાવત છે.
MI અને LSG પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર
દરમિયાન, અત્યાર સુધી MI અને LSG જ એવી બે ટીમો છે જે પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર છે. બંનેના 11 મેચમાં માત્ર 6 પોઈન્ટ થયા છે. KKRની વાત કરીએ તો તેણે 11 મેચ રમી છે અને તેના 9 પોઈન્ટ છે. જો કે ટીમને ટોપ 4ની બહાર ગણવામાં આવે છે, પરંતુ હજુ સુધી સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. સતત ચાર મેચ જીતીને KKR એ ચોક્કસપણે કેટલીક આશાઓ વધારી હતી, પરંતુ બીજી હારથી પ્લેઓફની રેસમાંથી લગભગ બહાર થઈ ગઈ છે.
