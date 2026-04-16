LSG ને હરાવી RCB પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર પહોંચ્યું, આ ટીમની હાલત સૌથી ખરાબ

IPL 2026 ની 23મી મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. RCB એ આ મેચ 5 વિકેટે જીતી હતી.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 1:36 PM IST

IPL 2026 POINTS TABLE: 15 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સને 5 વિકેટથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે, RCB એ સ્ટેન્ડિંગમાં પોતાનું વર્ચસ્વ મજબૂત રીતે સ્થાપિત કર્યું. રાજસ્થાનને પાછળ છોડીને, RCB એ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. આ હાર બાદ, LSG ને મોટો ઝટકો લાગ્યો. હાલમાં, IPL માં ત્રણ ટીમો વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે.

RCB એ ટોપ પર કબ્જો કર્યો

RCB એ ઓછા સ્કોરવાળી મેચમાં, LSG ને સફળતાપૂર્વક હરાવ્યું. આ વર્ષની IPLમાં અત્યાર સુધી, RCB કુલ પાંચ મેચ રમી છે, જેમાંથી ચારમાં વિજય મેળવ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે તેમના આઠ પોઈન્ટ થયા છે. ટીમ નંબર વન પર પહોંચી ગઈ છે. જોકે રાજસ્થાન રોયલ્સ પાસે પણ આઠ પોઈન્ટ છે, RCBના શ્રેષ્ઠ નેટ રન રેટના કારણે તેઓ ટેબલમાં ટોચ પર પહોંચી ગયા છે, જેના કારણે રાજસ્થાન રોયલ્સ પ્રથમ સ્થાનથી બીજા સ્થાને ધકેલાઈ ગયું છે.

પંજાબને એક સ્થાનનું નુકશાન

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરના ટોચના સ્થાને પહોંચવાથી રાજસ્થાન રોયલ્સ પ્રથમ સ્થાનેથી બીજા સ્થાને ધકેલાઈ ગયું છે, જ્યારે પંજાબ કિંગ્સ પણ એક ડગલું નીચે સરકીને ચોથા નંબરે આવી ગયું છે. પંજાબે અત્યાર સુધી ફક્ત ચાર મેચ રમી છે, જેમાંથી ત્રણમાં વિજય મેળવ્યો છે. હાલમાં તેમના સાત પોઈન્ટ છે. આ વર્ષે IPLમાં ભાગ લઈ રહેલી દસ ટીમોમાં, પંજાબ એકમાત્ર એવી ટીમ છે જેણે હજુ સુધી એક પણ મેચ હાર્યો નથી; બાકીની બધી ટીમોએ ઓછામાં ઓછી એક મેચ ગુમાવી છે.

KKR હજુ સુધી એક પણ મેચ જીતી શક્યું નથી

દરમિયાન, જેમ આપણે પહેલાથી જ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, લખનૌ તરફ ધ્યાન આપીએ છીએ, તેમની સ્થિતિ ખૂબ જ ખરાબ છે. ટીમે અત્યાર સુધી પાંચ મેચ રમી છે, જેમાંથી ફક્ત બેમાં જ વિજય મેળવ્યો છે. લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ હાલમાં ફક્ત ચાર પોઈન્ટ ધરાવે છે અને પોઈન્ટ ટેબલ પર સાતમા સ્થાને છે. તેમનાથી નીચેના ક્રમાંકિત ટીમો ફક્ત CSK, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને KKR છે. હકીકતમાં, KKR હજુ સુધી એક પણ મેચ જીતી શક્યું નથી; તેમની હાલત વધુ ખરાબ છે.

