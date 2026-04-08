રાજસ્થાન અને મુંબઈ વચ્ચેની મેચ બાદ પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટો ઉલટફેર, ટોપના સ્થાન માટે જોરદાર જંગ

IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલમાં વધુ એક ફેરફાર થયો છે. પંજાબ કિંગ્સ ટીમ હવે નીચે સરકી ગઈ છે. રાજસ્થાન રોયલ્સે ફરી એકવાર ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે.

IPL 2026 POINTS TABLE (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 3:25 PM IST

IPL 2026 POINTS TABLE: રાજસ્થાન રોયલ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચેની મેચ બાદ, 2026 ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ માટે પોઈન્ટ ટેબલમાં ઉલટફેર થયો છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચેની મેચ વરસાદને કારણે ટૂંકી કરવામાં આવી હતી. જોકે એક સમયે એવું લાગતું હતું કે મેચ બિલકુલ નહીં થાય, પરંતુ મોડી રાત્રે હવામાન સાફ થઈ ગયું, જેના કારણે 11 ઓવર પ્રતિ ટીમ મેચ રમાઈ, જેમાં રાજસ્થાન રોયલ્સનો વિજય થયો. આ જીત સાથે, રાજસ્થાન રોયલ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં પણ આગળ વધી ગયું છે. ટીમે અત્યાર સુધી ત્રણ મેચ રમી છે, જેમાં ત્રણેયમાં જીત મેળવી છે, જેનાથી કુલ છ પોઈન્ટ થયા છે. ટીમનો નેટ રન રેટ પણ સારો છે.

રાજસ્થાન ટોપ પર

7 એપ્રિલના રોજ થયેલી મેચ બાદ, રાજસ્થાન રોયલ્સે 3 મેચમાં 6 છે, જેણે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનમાં તેમની ત્રણેય શરૂઆતની મેચ જીતી હતી. નેટ રન રેટની દ્રષ્ટિએ, રિયાન પરાગની સેના +2.403 નો આંકડો ધરાવે છે. દરમિયાન, આ હાર બાદ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 2 પોઈન્ટ સાથે છઠ્ઠા સ્થાને યથાવત છે.

પંજાબ ટીમ બીજા સ્થાને સરકી ગઈ

2 મેચમાંથી 4 પોઈન્ટ અને +2.501 ના નેટ રન રેટ સાથે, પંજાબ કિંગ્સે બીજું સ્થાન મેળવ્યું છે; જોકે, તેઓ તેમની આગામી મેચમાં ટોચનું સ્થાન પાછું મેળવી શકે છે. RCB 4 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે, જોકે તેમનો નેટ રન રેટ +2.233 છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ 4 પોઈન્ટ અને +1.170 ના નેટ રન રેટ સાથે ચોથું સ્થાન જાળવી રાખે છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ 2 પોઈન્ટ સાથે પાંચમા સ્થાને છે, જેણે તેમની ત્રણ મેચમાંથી એક મેચ જીતી છે.

આજે DC અને GT વચ્ચે મુકાબલો

આજે દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે મુકાબલો થવાનો છે. આ મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ગુજરાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય તેમની શરૂઆતની મેચ જીતવાનો અને પોઈન્ટ ટેબલમાં સ્કોરબોર્ડ પર સ્થાન મેળવવાનો રહેશે. દરમિયાન, જો દિલ્હીની ટીમ આજની મેચ જીતી જાય છે, તો તેમની પાસે ટોચનું સ્થાન પાછું મેળવવાની તક હશે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે. કઈ ટીમ વિજયી બનશે તે જોવાનું બાકી છે.

