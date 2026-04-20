બે દિવસના ડબલ હેડર પછી પોઈન્ટ ટેબલમાં મોટો ઉલટફેર, આ ટીમોની હાલત ખરાબ
IPL પોઈન્ટ ટેબલ વધુને વધુ રસપ્રદ બની રહ્યું છે. કેટલીક ટીમો પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરી રહી છે, તો કેટલીક ટીમો પાછળ પડી રહી છે.
Published : April 20, 2026 at 1:04 PM IST
IPL 2026 POINTS TABLE: IPLની આ સિઝનમાં સતત રોમાંચક મેચોનો સિલસિલો જોવા મળ્યો છે. બધી ટીમો એકબીજાને પાછળ છોડી દેવા માટે જોરદાર દોડમાં લાગી ગઈ છે. દરમિયાન, ટુર્નામેન્ટ હવે એક નિર્ણાયક તબક્કે પહોંચી ગઈ છે જ્યાં પ્લેઓફ માટેની લડાઈ વધુ રસપ્રદ બનવાની છે. શનિવાર અને રવિવારે સતત બે દિવસ ડબલ-હેડર મેચ રમાઈ, જેના પછી હવે પોઈન્ટ ટેબલમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો જોવા મળી રહ્યા છે.
પંજાબ કિંગ્સ એક પણ મેચ હાર્યુું નથી
રવિવારે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં બીજી મેચ પંજાબ કિંગ્સ અને LSG વચ્ચે રમાઈ હતી. ફરી એકવાર, પંજાબે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને LSG ટીમને પાછળ છોડી દીધી. પંજાબે આ મેચ 54 રનના મોટા માર્જિનથી જીતવામાં સફળતા મેળવી. આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 29 મેચ રમાઈ છે. તમામ 10 ટીમોમાંથી, પંજાબ કિંગ્સ એકમાત્ર ટીમ છે જેણે એક પણ મેચ હાર્યો નથી. ટીમે છ મેચ રમી છે જેમાંથી પાંચમાં જીત મેળવી છે. એક મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. પરિણામે, ટીમના હવે કુલ 11 પોઈન્ટ થઈ ગયા છે. પ્લેઓફમાં પંજાબ કિંગ્સનું સ્થાન હવે લગભગ નિશ્ચિત થઈ ગયું છે.
પંજાબ કિંગ્સ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર છે, અને હાલમાં, કોઈ અન્ય ટીમ તેમના માટે પડકાર ઉભો કરતી દેખાતી નથી. નજીકથી પાછળ રહીને, RCB અને RR - એટલે કે, રાજસ્થાન રોયલ્સ - દરેકના આઠ પોઈન્ટ છે. શ્રેષ્ઠ રન રેટના આધારે, RCB બીજા સ્થાને છે, જ્યારે રાજસ્થાન રોયલ્સ ત્રીજા સ્થાને છે. આ બંને ટીમોની સ્થિતિ પણ ખૂબ મજબૂત માનવામાં આવે છે.
આ ટીમોની હાલત ખરાબ
આ ટોચની ત્રણ ટીમોથી આગળ વધીને, SRH, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ દરેકના છ પોઈન્ટ છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ ચોથા નંબરે, દિલ્હી કેપિટલ્સ પાંચમા નંબરે અને ગુજરાત ટાઇટન્સ છઠ્ઠા નંબરે છે. CSK અને LSG ચાર પોઈન્ટ સાથે સમાન છે; તેમની સ્થિતિ વધુને વધુ મુશ્કેલ બની ગઈ છે, કારણ કે બંને ટીમોએ અત્યાર સુધી રમાયેલી છ મેચમાંથી ફક્ત બે જ જીતી છે. KKR અને મુંબઈ માટે પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ છે; KKR પાસે સાત મેચ પછી ફક્ત ત્રણ પોઈન્ટ છે, જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે પાંચ મેચ પછી હજુ સુધી એક પણ પોઈન્ટ નોંધાવ્યો નથી. ટૂંકમાં, એકંદર ચિત્ર જોતાં, પરિસ્થિતિ વધુને વધુ ગંભીર બની રહી છે.
