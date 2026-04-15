IPL 2026: પોઈન્ટ ટેબલમાં થયો મોટો ફેરફાર, CSKને થયો ફાયદો, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે ઝટકો

IPL પોઈન્ટ ટેબલ ફરી એકવાર બદલાઈ ગયું છે. IPLમાં 22 મેચ પછી પોઈન્ટ ટેબલની વર્તમાન સ્થિતિ પર એક નજર કરીએ.

IPL 2026 POINTS TABLE UPDATE
IPL 2026 POINTS TABLE UPDATE (IANS)
Published : April 15, 2026 at 3:57 PM IST

IPL 2026 POINTS TABLE: IPLમાં CSK vs KKR મેચ બાદ, પોઈન્ટ ટેબલમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. CSK એ હમણાં જ પોતાનો બીજો વિજય મેળવ્યો હોવા છતાં, ટીમે નોંધપાત્ર છલાંગ લગાવી છે. KKR ની વાત કરીએ તો, તેમની સ્થિતિ હજુ પણ ખરાબ છે; ટીમ હાલમાં ટેબલમાં તળિયે છે અને હજુ સુધી તેનો પહેલો વિજય થયો નથી. દરમિયાન, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને એક ઝટકો લાગ્યો છે. IPLમાં 22 મેચ પછી પોઈન્ટ ટેબલની વર્તમાન સ્થિતિ પર એક નજર કરીએ.

રાજસ્થાન રોયલ્સનો દબદબો

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી, રાજસ્થાન રોયલ્સ ખરેખર પોતાની હાજરીનો અહેસાસ કરાવી રહ્યું છે. ટીમે અત્યાર સુધી રમાયેલી પાંચ મેચમાંથી ચાર જીતીને આઠ પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. તેઓ આજ સુધી ફક્ત એક જ મેચ હારી છે. ટીમે સ્ટેન્ડિંગમાં ટોચના સ્થાન પર સફળતાપૂર્વક પોતાનો કબજો જાળવી રાખ્યો છે. પંજાબ કિંગ્સ હાલમાં સાત પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે, તેણે તેની ચાર મેચમાંથી ત્રણ જીતી છે. આરસીબીની વાત કરીએ તો, તેણે તેની ચાર મેચમાંથી ત્રણ જીતીને છ પોઈન્ટ મેળવ્યા છે અને હાલમાં તે ત્રીજા સ્થાને છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પાંચ મેચ રમી છે પરંતુ તેમાંથી ફક્ત બે જ જીતી શક્યું છે; ટીમ હાલમાં ચાર પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને છે.

5 ટીમો પાસે 4-4 પોઈન્ટ

વર્તમાન પોઈન્ટ ટેબલ અને મેચના પરિણામો પર એક નજર નાખતા જાણવા મળે છે કે, કુલ પાંચ ટીમો ચાર પોઈન્ટ સાથે સમાન છે. જોકે, સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ નેટ રન રેટના સંદર્ભમાં ટોચ પર પહોંચી ગયું છે, જેના કારણે ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. દિલ્હી કેપિટલ્સ પાંચમા ક્રમે, ગુજરાત ટાઇટન્સ છઠ્ઠા ક્રમે અને એલએસજી સાતમા ક્રમે છે. પોતાની બીજી જીત સાથે, સીએસકેએ નોંધપાત્ર છલાંગ લગાવી છે અને હવે તે 8મા ક્રમે પહોંચી ગયું છે.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે ઝટકો

ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સની પ્રગતિથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને સીધો ફટકો પડ્યો છે. ચાર મેચ રમ્યા પછી, તેઓ ફક્ત એક જ જીતવામાં સફળ રહ્યા છે. ટીમ હવે નવમા સ્થાને સરકી ગઈ છે. KKR ની વાત કરીએ તો, તેમની સ્થિતિ વધુ ખરાબ છે. ટીમે અત્યાર સુધી પાંચ મેચ રમી છે પરંતુ એક પણ જીત મેળવી શકી નથી. તેમની પાસે ફક્ત એક જ પોઈન્ટ છે, જે વરસાદના કારણે મેચ આઉટ થઈ ગઈ હતી. ટીમનો નેટ રન રેટ પણ ઘણો ખરાબ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. CSK VS KKR: IPL 2026માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની ચોથી હાર, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે 32 રનથી હરાવ્યું
  2. IPL 2026: આજે પાટીદારની RCB અને પંતની LSG વચ્ચે મુકાબલો, જાણો કોનું પલડું રહેશે ભારે

