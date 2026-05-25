IPL 2026નો બીજો રાઉન્ડ 26 મેના રોજ શરૂ થશે, જાણો પ્લેઓફમાં કઈ ટીમો કોની સામે ટકરાશે
IPL 2026 પ્લેઓફ મેચો 26 મેથી શરૂ થશે. તો ચાલો જાણીએ કે ક્યારે, ક્યાં અને કઈ ટીમો ટકરાશે.
Published : May 25, 2026 at 1:15 PM IST
IPL 2026 PLAYOFF SCHEDULE: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 હવે અંતિમ પડાવ પર પહોચી ગઈ છે. ઉત્સાહ બમણો થવાનો છે, કારણ કે આ દરેક મેચ ફાઇનલમાં પહોંચવાની તેમની શોધમાં ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. પ્લેઓફ મેચો 26 મેના રોજ શરૂ થવાની છે, એક એવી ઘટના જેની દરેક ક્રિકેટ ચાહક આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યો છે. તો, આ આર્ટીકલમાં, ચાલો તમને પ્લેઓફ શેડ્યૂલ વિશે જણાવીએ. જેમાં મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કઈ ટીમો વચ્ચે રમાશે તેની વિગતો આપવામાં આવી છે.
26 મેના રોજ રમાશે પહેલી ક્વોલિફાયર મેચ
IPL 2026 ની ક્વોલિફાયર-1 ટેબલ-ટોપર્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાશે. આ બે ટીમો લીગ સ્ટેજ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચના બે સ્થાનો પર રહીને પૂર્ણ કરી હતી અને હવે ૨૬ મેના રોજ ક્વોલિફાયર-1 માં એકબીજાનો સામનો કરશે. આ મેચ ધર્મશાળાના હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે. આ મેચ જીતનાર ટીમ સીધી ફાઇનલમાં પહોંચશે, જ્યારે હારનાર ટીમને ફાઇનલમાં પહોંચવાની બીજી તક મળશે.
It's Playoffs time, folks 😎— IndianPremierLeague (@IPL) May 24, 2026
Comment your early prediction for the winner 👇🏆 #TATAIPL | #TheFinalLeap | #Qualifier1 | #Eliminator pic.twitter.com/cT0Y2Ri3T6
- તારીખ: 26 મે
- સમય: સાંજે 7:30 વાગ્યે
- સ્થળ: હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ, ધર્મશાલા
એલિમિનેટર મેચ 27 મેના રોજ રમાશે
2026 ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગનો એલિમિનેટર મેચ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાશે. આ મહત્વપૂર્ણ મુકાબલો 27 મેના રોજ મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાનો છે. આ મેચ જીતનારી ટીમ ક્વોલિફાયર 2 માં આગળ વધશે અને ત્યારબાદ ફાઇનલમાં પહોંચવાની તૈયારી કરશે. જોકે, આ મેચ હારી જનારી ટીમ માટે IPL 2026 માં સફર અહીં જ સમાપ્ત થશે. ખરેખર, આ મેચમાં હારનો સામનો કરનારી ટીમ માટે, સિઝન માટેનું તેમનું અભિયાન આ જ તબક્કે સમાપ્ત થશે.
Skydiving straight into the final four! 🪂#TheFinalLeap is 🔛#TATAIPL | @RCBTweets | @gujarat_titans | @SunRisers | @rajasthanroyals pic.twitter.com/n4HVCAtBeB— IndianPremierLeague (@IPL) May 24, 2026
- તારીખ: 27 મે
- સમય: સાંજે 7:30
- સ્થળ: મહારાજા યાદવીન્દ્ર સિંહ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, મુલ્લાનપુર
ક્વોલિફાયર 2 ટીમો હજુ નક્કી થવાની બાકી છે
IPL 2026 ના ક્વોલિફાયર 2 માટેની ટીમો હજુ સુધી નક્કી કરવામાં આવી નથી. આ ક્વોલિફાયર 1 અને એલિમિનેટર મેચો પછી નક્કી કરવામાં આવશે. આ મેચ મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ખાસ કરીને, ક્વોલિફાયર 2 ક્વોલિફાયર 1 ના વિજેતા અને એલિમિનેટર મેચના વિજેતા વચ્ચે રમાશે. આ મેચ જીતનાર ટીમ ફાઇનલમાં પહોંચશે, જ્યારે હારનાર ટીમની સફર આ તબક્કે સમાપ્ત થશે.
ફાઇનલ કઈ તારીખે રમાશે?
ક્વોલિફાયર 1 અને ક્વોલિફાયર 2 માં જીતનારી ટીમો ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે. IPL 2026 ની ફાઇનલ મેચ 31 મે ના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. વિજેતા ટીમ ટાઇટલનો દાવો કરશે, જ્યારે હારનારી ટીમ રનર-અપ રહેશે.
આ પણ વાંચો: