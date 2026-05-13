ગુજરાતની જીત બાદ કઈ ટીમો પાસે પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તક, RCB ને મોટો ઝટકો

IPLના સત્તાવાર પ્રસારણકર્તા અનુસાર, તેમની જીત બાદ, ગુજરાતની ક્વોલિફાય થવાની શક્યતા 94.9 ટકા થઈ ગઈ છે. ગુજરાતના હવે 16 પોઈન્ટ છે.

IPL 2026 PLAYOFF SCENARIOS (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 13, 2026 at 3:04 PM IST

IPL 2026 playoff qualification scenarios: IPL 2026 ની 55મી મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં, ગુજરાત ટાઇટન્સે મંગળવારે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પર 82 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યા બાદ IPL 2026 પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન લગભગ નિશ્ચિત કરી લીધું છે. આ જીત સાથે, ગુજરાતે 12 રમતોમાંથી 16 પોઈન્ટ મેળવી લીધા છે - જે સામાન્ય રીતે પ્લેઓફમાં સ્થાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી "જાદુઈ સંખ્યા" માનવામાં આવે છે. જોકે, તેમનું સ્થાન હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ થયેલ નથી. નોંધનીય છે કે, પહેલા બેટિંગ કરતા, ગુજરાતે 20 ઓવરમાં કુલ 168 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં, હૈદરાબાદ ફક્ત 14.5 ઓવરમાં 86 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

દરેક ટીમ માટે પ્લેઓફ ક્વોલિફિકેશનની કેટલી શક્યતા

IPL ના સત્તાવાર પ્રસારણકર્તા અનુસાર, આ જીત બાદ, ગુજરાતની ક્વોલિફાય થવાની સંભાવના 94.9 ટકા થઈ ગઈ છે. આ ગુજરાત-હૈદરાબાદ મુકાબલા પહેલા, હૈદરાબાદની ક્વોલિફિકેશનની સંભાવના 80 ટકા હતી; આ આંકડો હવે ઘટીને 65.7 ટકા થઈ ગયો છે. દરમિયાન, ગુજરાતની જીતથી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને ફટકો પડ્યો છે, જેની પ્લેઓફની તકો 80.1 ટકાથી ઘટીને 79.7 ટકા થઈ ગઈ છે.

હાલમાં ચોથા સ્થાને રહેલી પંજાબ કિંગ્સની તકો 62.5 ટકાથી વધીને 62.7 ટકા થઈ ગઈ છે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની તકોમાં પણ થોડો વધારો થયો છે, જે 42.7 ટકાથી વધીને 42.8 ટકા થઈ ગઈ છે. દરમિયાન, રાજસ્થાનની શક્યતા 41.9 ટકા છે. દિલ્હીની પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાની સંભાવના હાલમાં 1 ટકા છે, જ્યારે કોલકાતાની ક્વોલિફાય થવાની સંભાવના 11 ટકા છે.

હૈદરાબાદની હાર સૂચવે છે કે તેઓ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચ પર રહી શકશે નહીં. જો ગુજરાત તેની બાકીની બધી મેચ જીતી જાય છે, તો તેઓ ટેબલ-ટોપર તરીકે સમાપ્ત થશે. જો કે, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સંભવિત રીતે સમાન સંખ્યામાં પોઈન્ટ સાથે સમાપ્ત થઈ શકે છે; બેંગ્લોરમાં પણ કુલ 20 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવાની સંભાવના છે. વધુમાં, બેંગ્લોર અને હૈદરાબાદ વચ્ચેની આગામી મેચ હવે અસરકારક રીતે નોકઆઉટ મેચ તરીકે સેવા આપી શકે છે.

કોની પાસે કેટલા પોઈન્ટ

ગુજરાત હાલમાં 16 પોઈન્ટ સાથે ટેબલમાં ટોચ પર છે. દરમિયાન, બેંગલુરુ 14 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે અને તેની ત્રણ મેચ બાકી છે; બાકીની બધી મેચ જીતીને, બેંગલુરુ કુલ 20 પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકે છે. હૈદરાબાદ 14 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે, જ્યારે પંજાબ 13 પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને છે. વધુમાં, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ 12 પોઈન્ટ સાથે પાંચમા સ્થાને છે, અને રાજસ્થાન સમાન પોઈન્ટ સાથે છઠ્ઠા સ્થાને છે. દરમિયાન, દિલ્હી કેપિટલ્સ - હાલમાં સાતમા સ્થાને છે - 12 મેચમાં 5 જીત સાથે 10 પોઈન્ટ મેળવી ચૂક્યા છે, જ્યારે કોલકાતા 10 મેચમાં 9 પોઈન્ટ મેળવી ચૂક્યા છે.

