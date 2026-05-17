IPL 2025 ની ફાઇનલીસ્ટ પહેલી વાર ટકરાશે, મેચ બપોરે 3:30 કલાકે શરુ થશે
IPL 2026 ની 61મી મેચ, પંજાબ કિંગ્સ અને RCB વચ્ચે, ધર્મશાળાના સ્ટેડિયમમાં રમાશે. RCB આ મેચ જીતીને પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન લગભગ સીલ કરવાનો પ્રયાસ કરશે.
Published : May 17, 2026 at 1:19 PM IST|
Updated : May 17, 2026 at 1:37 PM IST
PBKS VS RCB: IPL 2026 માં પ્લેઓફ માટેની લડાઈ હવે તેના સૌથી રોમાંચક તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે, અને 17 મેના રોજ ધર્મશાલામાં યોજાનારી મેચ આ સ્પર્ધાને વધુ રસપ્રદ બનાવવાની ખાતરી આપે છે. એક તરફ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાથી માત્ર એક જીત દૂર - છે જ્યારે બીજી તરફ પંજાબ કિંગ્સ છે, જેની સતત પાંચ હારના કારણે ટીમ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગઈ છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં, હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ ખાતે આગામી મુકાબલાને ફાઇનલથી ઓછી માનવામાં આવી રહી નથી.
પંજાબ જીત રાહ જોઈ રહ્યું છે
ધર્મશાલાના મનોહર ધૌલાધર પર્વતમાળાઓ વચ્ચે રમાનારી આ મેચમાં, બધાની નજર વિરાટ કોહલી પર રહેશે. વિરાટે અગાઉની મેચમાં શાનદાર સદી ફટકારીને ફોર્મમાં પાછા ફરવાનો સંકેત આપ્યો હતો. પરિણામે, ધર્મશાલાનું સ્ટેડિયમ વિરાટની બેટિંગ કુશળતા જોવા માટે ખીચોખીચ ભરેલું રહેવાની અપેક્ષા છે.
Everything on the line. 🎬🥶#RCB have their eyes locked on the top spot, while #PBKS fight to break a 5-game losing streak and keep their playoff dream alive! ⚡👊#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #PBKSvRCB | SUN, MAY 17, 2:30 PM pic.twitter.com/3sJs2jiWYT— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
પંજાબ કિંગ્સે આ સિઝનની શરૂઆત શાનદાર રીતે કરી હતી. તેમની પ્રથમ સાત મેચમાંથી છ મેચ જીતીને, ટીમે પોતાને ટાઇટલ માટે મજબૂત દાવેદાર તરીકે સ્થાપિત કર્યા. જોકે, શ્રેયસ ઐયરની આગેવાની હેઠળની ટીમે ત્યારબાદ સતત પાંચ હારનો સામનો કરવો પડ્યો, પ્લેઓફની રેસમાં તેમનું સ્થાન હવે થોડું અનિશ્ચિત બની ગયું છે. હાલમાં, પીબીકેએસ 12 મેચમાંથી 13 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને છે.
#PBKS’ Playoff equation: Decoded 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
Win both and it’s straight into the Playoffs 💪
One win keeps the hopes alive 👀
Lose both… and the fate rests on other results 🤯
Will #PBKS hold their nerve in the final stretch? 🏏#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #PBKSvRCB | SUN, MAY… pic.twitter.com/9Qtbb5sizG
ફાઇનલ પછી પહેલી વાર બંને ટીમો આમને-સામને
આ દરમિયાન, RCB સિઝનની સૌથી મજબૂત ટીમોમાંની એક તરીકે ઉભરી આવી છે. બેંગલુરુએ અત્યાર સુધી 12 મેચોમાંથી 8 જીતી છે અને લગભગ બધી મેચો પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. તેમની નજર હવે ક્વોલિફાયરમાં પહોંચવાના ફાયદાનો લાભ લેવા માટે ટોપ-2 ફિનિશ પર છે. KKR સામેની પાછલી મેચમાં વિરાટ કોહલીની સદીએ ટીમનો આત્મવિશ્વાસ વધુ વધાર્યો છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, IPL 2025 ની ફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરનારી આ બંને ટીમો આ સિઝનમાં પહેલી વાર આમને-સામને થશે. ગયા સિઝનની ફાઇનલમાં, RCB એ પંજાબને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. પરિણામે, PBKS પાસે પોતાનો બદલો લેવાની શ્રેષ્ઠ તક હશે.
The equation for #RCB is simple: Win and they're into the Playoffs! 🏁— Star Sports (@StarSportsIndia) May 17, 2026
Will they be able to get a " q" next to their name today? 🧐#TATAIPL Race to Playoffs 2026 👉 #PBKSvRCB | SUN, MAY 17, 2:30 PM pic.twitter.com/FZGh3HXvZk
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
બંને ટીમો વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, આ મુકાબલો ખૂબ જ જોરદાર રહ્યો છે. IPLના ઇતિહાસમાં, પંજાબ કિંગ્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચે કુલ 37 મેચ રમાઈ છે. આમાંથી, RCB એ 19 મેચ જીતી છે, જ્યારે PBKS 18 મેચમાં વિજયી બન્યું છે. આજ સુધી, બંને ટીમો વચ્ચે કોઈ મેચ ટાઇ અથવા પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ નથી.
પિચ રિપોર્ટ
ધરમશાલાના HPCA સ્ટેડિયમની પિચ બેટ્સમેન-ફ્રેન્ડલી છે, જે સ્ટ્રોક-પ્લે માટે નોંધપાત્ર સહાય પૂરી પાડે છે. વધુમાં, તે ઝડપી બોલરો માટે સારો ઉછાળ પ્રદાન કરે છે. સ્ટેડિયમ ખૂબ ઊંચાઈ પર (સમુદ્ર સપાટીથી 1,457 મીટર) આવેલું હોવાથી, અહીંની હવા ઘણી પાતળી છે. પરિણામે, બોલ હવામાં ખૂબ જ ઝડપથી ફરે છે.
હવામાન રિપોર્ટ
ધરમશાલામાં આજે બપોરે યોજાનારી મેચ માટે હવામાનની આગાહી મુખ્યત્વે સ્વચ્છ અને તડકો છે. અઠવાડિયાના અંતમાં આસપાસના ઊંચાઈવાળા પહાડી વિસ્તારોમાં ધૂળના તોફાન માટે પ્રાદેશિક 'યલો એલર્ટ' જારી કરવામાં આવ્યું હોવા છતાં, શિમલા હવામાન કેન્દ્રે પુષ્ટિ આપી છે કે મેચ સ્થળ પર હવામાન સ્વચ્છ રહેશે, અને વરસાદને કારણે મેચ રદ થવાનું કોઈ ગંભીર જોખમ નથી.
સંભવિત પ્લેઇંગ-11
પંજાબ કિંગ્સ: પ્રિયાંશ આર્ય, પ્રભસિમરન સિંહ, કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), સૂર્યાંશ શેડગે, શશાંક સિંહ, અઝમતુલ્લા ઓમરઝાઈ, માર્કો જેન્સન, હરપ્રીત બ્રાર, લોકી ફર્ગ્યુસન, અર્શદીપ સિંહ
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ: જેકબ બેથેલ, વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડિકલ, રજત પાટીદાર (કેપ્ટન), ટિમ ડેવિડ, જીતેશ શર્મા, વેંકટેશ અય્યર, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, રસિક સલામ ડાર, જેકબ ડફી
આ પણ વાંચો: