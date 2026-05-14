MI BEAT PBKS: તિલક વર્માની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સે પંજાબના જડબામાંથી જીત છીનવી, મુંબઈનો 6 વિકેટે વિજય

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટીમે પંજાબ કિંગ્સ સામે 6 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો છે, જેમાં તિલક વર્માએ બેટિંગ દ્વારા તેમને આ જીત સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 11:54 PM IST

Updated : May 15, 2026 at 12:08 AM IST

PBKS VS MI: ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનની 58મી લીગ મેચ ધર્મશાળાના સ્ટેડિયમ ખાતે પંજાબ કિંગ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચે રમાઈ હતી, જેમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 6 વિકેટથી સફળતાપૂર્વક વિજય મેળવ્યો હતો. પંજાબ કિંગ્સ સામેની મેચમાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો કેપ્ટન રહેલા ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ત્યારબાદ, પંજાબ કિંગ્સે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 200 રન બનાવ્યા હતા.

પંજાબ કિંગ્સ તરફથી, પ્રભસિમરન સિંઘ એકમાત્ર ટોપ-ઓર્ડર બેટ્સમેન હતા જેમણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, તેમણે 32 બોલમાં 57 રનની ઇનિંગ રમી હતી; વધુમાં, પ્રિયાંશ આર્યએ 22 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે કૂપર કોનોલીએ 21 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. નીચલા ક્રમમાં બેટિંગ કરતા, અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈએ ​​પંજાબ કિંગ્સને કુલ 200 રન સુધી પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, તેમણે ફક્ત 17 બોલમાં 38 રન બનાવ્યા હતા. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી બોલિંગ વિભાગમાં, શાર્દુલ ઠાકુરે ચાર અને દીપક ચહરે બે વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે કોર્બિન બોશ અને રાજ બાવાએ એક-એક વિકેટ લીધી હતી.

લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની ટીમે રોહિત શર્મા અને રાયન રિકેલ્ટનની ઓપનિંગ જોડીને મજબૂત શરૂઆત અપાવી, જેમણે પહેલી વિકેટ માટે 61 રનની શાનદાર ભાગીદારી નોંધાવી અને પછી રિકેલ્ટન 48 રનની ઇનિંગ રમીને પેવેલિયન પરત ફર્યો. ત્યારબાદ, મુંબઈનો સ્કોર 88 રન સુધી પહોંચ્યો ત્યાં સુધીમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. આ સમયે, તિલક વર્માએ એક છેડેથી ઇનિંગને મજબૂત બનાવી, છેડા સુધી બેટિંગ કરીને ટીમને વિજય અપાવ્યો અને પછી પેવેલિયન પાછા ફર્યા.

આ મેચમાં, તિલક વર્માએ 33 બોલમાં 75 રન બનાવ્યા, જ્યારે વિલ જેક્સે એક મહત્વપૂર્ણ સમયે 10 બોલમાં 25 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. આ દરમિયાન, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે 19.5 ઓવરમાં 201 રનના લક્ષ્યાંકનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો. પંજાબ કિંગ્સ તરફથી બોલિંગમાં, અઝમતુલ્લાહ ઓમરઝાઈએ ​​2 વિકેટ લીધી, જ્યારે માર્કો જાનસેન અને યુઝવેન્દ્ર ચહલે એક-એક વિકેટ લીધી.

