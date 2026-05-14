ETV Bharat / sports

PBKS vs MI: જો આજે મેચ ન રમાય, તો પંજાબ કિંગ્સ માટે 'જેકપોટ', 3 ટીમોના સમીકરણ બગાડશે

PBKS vs MI: IPL 2026 માં, પંજાબ કિંગ્સ આજે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે ટકરાશે. આ મેચ દરમિયાન વરસાદ પડવાની શક્યતા વધુ છે.

PBKS
PBKS (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 5:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PBKS vs MI: IPL 2026 માં, પંજાબ કિંગ્સ આજે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે ટકરાશે. આ માર્કી મેચ ધર્મશાળાના HPCA સ્ટેડિયમમાં રમાશે. પંજાબ કિંગ્સ માટે, છેલ્લી ચાર મેચો એક દુઃસ્વપ્નથી ઓછી સાબિત થઈ નથી, કારણ કે તેમને ચારેય મેચોમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આજની મેચ પંજાબ માટે મહત્વપૂર્ણ છે; જોકે, ધર્મશાળામાં વરસાદ પડવાની શક્યતા છે, જેના કારણે મેચ રદ થવાની શક્યતા વધી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં, પંજાબ કિંગ્સ એક અર્થમાં જેકપોટ પર પહોંચી શકે છે, જ્યારે અન્ય ત્રણ ટીમો માટેના સમીકરણો અવ્યવસ્થિત થઈ શકે છે.

PBKS vs MI મેચ રદ થવાનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે

ધરમશાલામાં સવારે 11:00 વાગ્યાથી વરસાદની શક્યતા વધી ગઈ હતી અને એક્યુવેધરના અહેવાલ મુજબ, સાંજે 6:00 વાગ્યા સુધી વરસાદની શક્યતા 37 ટકા થી 51 ટકા ની વચ્ચે છે. ત્યારબાદ વધુ વરસાદની આગાહી નથી, પરંતુ હવામાનની સ્થિતિ કોઈપણ સમયે બગડી શકે છે. જો આ સમયગાળા દરમિયાન વરસાદ ચાલુ રહેશે, તો મેદાનની સ્થિતિ બગડી શકે છે, જેના કારણે તેને રમત માટે યોગ્ય બનાવવામાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકે છે. આ સંજોગોમાં, મેચ રદ થવાનો ભય છે.

રદ થાય તો કોને ફાયદો

પંજાબ કિંગ્સે તેમની ૧૧ મેચોમાંથી ૬ મેચમાં જીત નોંધાવી છે, જ્યારે તેમની એક મેચ વરસાદથી ધોવાઈ ગઈ હતી. તેઓ હાલમાં 13 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર ચોથા સ્થાને છે. તેઓને તેમની છેલ્લી ચાર મેચોમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. આનાથી પંજાબ કિંગ્સની ગતિ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગઈ છે, અને તેઓ હવે દરેક પોઈન્ટ માટે ઉત્સુક છે. જો મેચ વરસાદથી ધોવાઈ જાય છે, તો પંજાબ કિંગ્સને એક પોઈન્ટ આપવામાં આવશે, જેનાથી તેમનો કુલ પોઈન્ટ 14 થશે. સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદના પણ 14 પોઈન્ટ છે અને હાલમાં તે ત્રીજા સ્થાને છે.

જો પંજાબ એક પણ પોઈન્ટ મેળવી લે છે, તો તેઓ SRH કરતા શ્રેષ્ઠ નેટ રન રેટ ધરાવતા હોવાથી ત્રીજા સ્થાને પહોંચી જશે. આ SRH માટે મોટો ફટકો પડશે. ત્યારબાદ, પંજાબ કિંગ્સને ક્વોલિફાય થવા માટે ફક્ત એક વધુ વિજયની જરૂર પડશે. આ એકમાત્ર પોઈન્ટ CSK અને RR બંનેના પ્લેઓફમાં સ્થાન મેળવવાની શક્યતાઓને પણ ઘટાડી શકે છે. તેમનો નેટ રન રેટ શ્રેષ્ઠ છે, અને જો તેઓ તેમની બાકીની બંને મેચ જીતી લે છે, તો પણ તેઓ ટોચના બેમાં સ્થાન મેળવી શકે છે. જો તેઓ ફક્ત એક જ જીત મેળવવામાં સફળ થાય છે, તો પણ તેઓ ક્વોલિફાય થશે.

આ પણ વાંચો:

  1. IPL 2026: પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખવા પંજાબ ઉતરશે મેદાનમાં, મુંબઈ સામે કરો યા મરોનો મુકાબલો
  2. વિરાટ કોહલીએ રચ્યો ઇતિહાસ, T20 ક્રિકેટમાં આ સિધ્ધી હાંસલ કરનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યો

TAGGED:

IPL 2026
PBKS VS MI
CRICKET
PBKS VS MI ABANDONED SCENARIO
PBKS VS MI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.