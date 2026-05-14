IPL 2026: પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખવા પંજાબ ઉતરશે મેદાનમાં, મુંબઈ સામે કરો યા મરોનો મુકાબલો

આજે પંજાબ કિંગ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચેની IPL મેચ ધર્મશાળામાં રમાશે. પંજાબની ટીમ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા નંબરે છે, જ્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ નવમા નંબરે છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 14, 2026 at 1:14 PM IST

PBKS VS MI: સતત ચાર હારનો સામનો કર્યા પછી, પંજાબ કિંગ્સ ભારે દબાણ હેઠળ આજે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ સામે IPL 2026 માં તેમના મહત્વપૂર્ણ મુકાબલામાં પ્રવેશ કરી રહી છે. જ્યારે આ બંને ટીમો છેલ્લે એપ્રિલમાં ટકરાઈ હતી, ત્યારે તેમની પરિસ્થિતિઓ ઘણી અલગ હતી. તે સમયે, PBKS એ 21 બોલ બાકી રહેતા 196 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરીને MI ને સતત ચોથી હાર આપી હતી. તે સમયે, પંજાબની ટીમ ટુર્નામેન્ટમાં અજેય હતી અને સિઝનની સૌથી મજબૂત ટીમોમાંની એક દેખાતી હતી.

જોકે, ત્યારથી, તેમના અભિયાનમાં નાટકીય વળાંક આવ્યો છે. પંજાબની આક્રમક બેટિંગ લાઇનઅપે શરૂઆતમાં તેમની બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગમાં નોંધપાત્ર ખામીઓને છુપાવી દીધી હતી; છતાં, દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે 210 રનના વિશાળ સ્કોર સહિત મોટા લક્ષ્યોનો બચાવ કરવામાં તેમની વારંવારની નિષ્ફળતાએ હવે તેમની નબળાઈઓ ખુલ્લી પાડી દીધી છે. પરિણામે, કિંગ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચના સ્થાનથી ચોથા સ્થાને સરકી ગઈ છે, અને પ્લેઓફ માટેની દોડ તેમના માટે વધુને વધુ મુશ્કેલ બની રહી છે.

મુંબઈ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે

બીજી બાજુ, ભલે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પ્લેઓફની દોડમાંથી બહાર થઈ ગયું હોય, પણ આ હકીકત તેમને વધુ ખતરનાક બનાવી શકે છે. રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે છેલ્લા બોલે હૃદયદ્રાવક હારનો સામનો કર્યા પછી, મુંબઈ પાસે હવે ગુમાવવા માટે કંઈ બચ્યું નથી અને તેઓ ધર્મશાળામાં સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા સાથે રમી શકે છે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

IPLમાં પંજાબ કિંગ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 35 મેચ રમાઈ છે; જેમાંથી પંજાબે 18 વખત વિજય નોંધાવ્યો છે, જ્યારે મુંબઈએ 17 મેચ જીતી છે.

પિચ રિપોર્ટ

પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે તાજેતરમાં રમાયેલી મેચમાં, પીચમાં અસમાન ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો અને સીમની નોંધપાત્ર ગતિવિધિ જોવા મળી હતી. પરિણામે, બંને ટીમો સંપૂર્ણપણે ઝડપી બોલિંગ પર આધાર રાખતી હતી અને સ્પિન બોલિંગનો એક પણ ઓવર ફેંકવામાં આવ્યો ન હતો.

હવામાન અપડેટ

HPCA સ્ટેડિયમ ખાતે આજની મેચ માટે હવામાન આગાહી મુજબ, વરસાદનું નોંધપાત્ર જોખમ છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, પ્રાદેશિક હવામાન કેન્દ્રે કાંગરા ખીણ માટે 'યલો એલર્ટ' જારી કર્યું છે. મેચ પહેલાના દિવસોમાં ધર્મશાળામાં ભારે વરસાદ અને તોફાનનો અનુભવ થયો હતો, અને આજે સાંજે મેચના કલાકો દરમિયાન વરસાદ પડવાની 55% થી 60% સંભાવના છે.

સંભવિત પ્લેઇંગ-11

પંજાબ કિંગ્સ: પ્રિયાંશ આર્ય, પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), માર્કસ સ્ટોઇનિસ, શશાંક સિંઘ, સૂર્યાંશ શેડગે, માર્કો જેન્સન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ/લોકી ફર્ગ્યુસન, યશ ઠાકુર, અર્શદીપ સિંહ

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: રેયાન રિકલ્ટન (વિકેટકીપર), રોહિત શર્મા, નમન ધીર, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, વિલ જેક્સ, રાજ અંગદ બાવા, કોર્બીન બોશ, દીપક ચહર, એએમ ગઝનફર, જસપ્રિત બુમરાહ

