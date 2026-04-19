કૂપર કોનોલી અને પ્રિયાંશ આર્ય શતકથી ચૂક્યા, પંજાબ કિંગ્સ મોટા સ્કોર તરફ
IPL 2026 ની 29મી મેચમાં, પંજાબ કિંગ્સ લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે ટકરાઈ રહી છે. ઋષભ પંતની ટીમ પહેલા બોલિંગ કરી રહી છે.
Published : April 19, 2026 at 8:51 PM IST
PBKS vs LSG: IPL 2026 ની 29મી મેચમાં પંજાબ કિંગ્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં લખનૌના કેપ્ટન ઋષભ પંતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પંજાબની ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરી રહી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, પંજાબની શરૂઆત ખરાબ રહી; પહેલી જ ઓવરમાં શમીએ પ્રભસિમરન સિંહની વિકેટ લીધી. જોકે, ત્યારબાદ પ્રિયાંશ આર્ય અને કૂપર કોનોલીએ તોફાન મચાવ્યું. આ જોડીએ ચંદીગઢમાં છગ્ગા અને ચોગ્ગાનો વરસાદ કર્યો, એક શાનદાર ભાગીદારી બનાવી. આ ખતરનાક ભાગીદારી આખરે પ્રિન્સ યાદવે તોડી, જેમણે કોનોલીની વિકેટ લીધી. તેમ છતાં, આ જોડીએ માત્ર 80 બોલમાં 182 રનની નોંધપાત્ર ભાગીદારી નોંધાવી હતી. કોનોલીએ 46 બોલમાં 87 રન બનાવ્યા, જેમાં 7 છગ્ગા ફટકાર્યા.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
LSG: એડન માર્કરામ, મિશેલ માર્શ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), નિકોલસ પૂરન, આયુષ બદોની, મુકુલ ચૌધરી, મોહમ્મદ શમી, અવેશ ખાન, પ્રિન્સ યાદવ, મણિમરણ સિદ્ધાર્થ, મોહસીન ખાન.
PBKS: પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), પ્રિયાંશ આર્ય, કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), શશાંક સિંઘ, નેહલ વાઢેરા, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, માર્કો જેન્સેન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.
