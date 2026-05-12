PBKS vs DC: દિલ્હી કેપિટલ્સે પંજાબને 3 વિકેટથી હરાવ્યું, પ્લેઓફની આશા જીવંત રાખી
પંજાબ કિંગ્સ ધર્મશાળામાં સીઝનની તેમની પહેલી મેચ રમવા માટે મેદાનમાં ઉતર્યું, પરંતુ જીતથી દૂર રહી. પરિણામે, પંજાબને સતત ચોથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
Published : May 12, 2026 at 12:02 AM IST
PBKS vs DC: IPL 2026 ની 55મી મેચમાં પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ આમને-સામને હતા. ધર્મશાળામાં રમાયેલી આ મેચમાં, દિલ્હી કેપિટલ્સ ના કેપ્ટન અક્ષર પટેલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, પંજાબ કિંગ્સ એ 5 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 210 રન બનાવ્યા. પંજાબ માટે, પ્રિયાંશ આર્ય અને કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે શાનદાર અડધી સદી ફટકારી; ઐયરે 59 રનની ઇનિંગ રમી, જ્યારે પ્રિયાંશ એ 56 રનનું યોગદાન આપ્યું. પંજાબ ના જબરદસ્ત કુલ સ્કોર ના જવાબ માં, દિલ્હી કેપિટલ્સ એ કેપ્ટન અક્ષર પટેલ અને ડેવિડ મિલરની વિસ્ફોટક અડધી સદી ની મદદથી 211 રન ના લક્ષ્યાંક ને સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો. પંજાબ પર આ જીત સાથે, દિલ્હી કેપિટલ્સ એ પોતાની પ્લેઓફ ની આશા જીવંત રાખી છે. દરમિયાન, પંજાબ ને સતત ચોથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. દિલ્હી કેપિટલ્સ હવે પોઈન્ટ ટેબલ પર એક સ્થાન ઉપર ચઢીને 7મું સ્થાન મેળવ્યું છે.
પ્રિયાંશુ આર્ય અને શ્રેયસ ઐયરની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ
પ્રિયાંશુ આર્યએ ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકેની ભૂમિકામાં સનસનાટીભર્યા પ્રભાવ પાડ્યો. તેણે માત્ર 33 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા સાથે 56 રનની શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી. જોકે, પ્રભસિમરન આજે ખાસ છાપ છોડી શક્યો નહીં; તેણે 15 બોલમાં 18 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ, શ્રેયસ ઐયરે ઇનિંગ્સની કમાન સંભાળી. તેણે પણ 36 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સાથે 59 રનની અણનમ ઇનિંગ્સ રમી. વધુમાં, કૂપર કોનોલીએ તેને ઉત્તમ ટેકો આપ્યો.
તેમણે 27 બોલમાં 38 રનની ઇનિંગ રમી. આમ, પંજાબે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 210 રન બનાવ્યા. દિલ્હી માટે, મિશેલ સ્ટાર્ક સૌથી મોંઘો બોલર સાબિત થયો; તેણે 4 ઓવરમાં 57 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. વધુમાં, માધવ તિવારીએ પણ 2 વિકેટ લીધી.
દિલ્હીએ 3 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો
211 રનના વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, દિલ્હી કેપિટલ્સનો શરૂઆત ખરાબ રહી. કેએલ રાહુલે 8 બોલમાં 9 રન બનાવ્યા, જ્યારે અભિષેક પોરેલે 6 બોલમાં 5 રનનું યોગદાન આપ્યું. વધુમાં, સાહિલ પારેખ પણ નોંધપાત્ર પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયો, તેણે 6 બોલમાં 13 રન બનાવ્યા અને પછી અર્શદીપનો શિકાર બન્યો. ત્યારબાદ અક્ષર પટેલે 30 બોલમાં 56 રનની ઇનિંગ રમીને ઇનિંગની કમાન સંભાળી. ત્યારબાદ, ડેવિડ મિલરે પણ 28 બોલમાં 51 રન બનાવ્યા. આ રીતે, દિલ્હીએ 19 ઓવરમાં 7/216 સુધી પહોંચીને 3 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો.