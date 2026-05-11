IPL 2026: આજે પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે મુકાબલો, બંને ટીમો માટે જીત જરુરી
IPL 2026 ની 55મી મેચ પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે ધર્મશાળામાં રમાશે.
Published : May 11, 2026 at 1:07 PM IST
PBKS VS DC: IPL 2026 ની 55મી મેચ આજે પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે રમાશે. બંને ટીમો વચ્ચેની આ મેચ આજે ધર્મશાળાના હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમમાં યોજાવાની છે. IPL 2026 સીઝનની તેમની પાછલી મેચમાં, પંજાબ કિંગ્સને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે રમતી વખતે 33 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
દરમિયાન, દિલ્હી કેપિટલ્સે તેમની છેલ્લી મેચમાં KKR સામે 8 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. બંને ટીમો આજે આ મેચ જીતવાના એકમાત્ર ઇરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. જો કે, રમત શરૂ થાય તે પહેલાં, ચાલો પિચ રિપોર્ટ, મેચ પ્રીવ્યૂ અને આ મુકાબલા સંબંધિત અન્ય મુખ્ય વિગતો પર એક નજર કરીએ.
બંને ટીમો વચ્ચે કાંટાની ટક્કર:
આઈપીએલના ઇતિહાસમાં, આ બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 36 મેચ રમાઈ છે. આ મેચોમાંથી, દિલ્હીની ટીમે 17 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે પંજાબ કિંગ્સે 18 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. દરમિયાન, આ બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી એક મેચ પરિણામ વિના સમાપ્ત થઈ. વધુમાં, 2026 ની IPL સીઝન દરમિયાન તેમની વચ્ચે એક મેચ રમાઈ હતી. તે પ્રસંગે, પંજાબ કિંગ્સે 6 વિકેટથી મેચ જીતી હતી.
પીચ રિપોર્ટ
ધર્મશાલા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની પીચ કાળી માટીથી બનેલી છે. આ પીચમાં માટીનું પ્રમાણ નહિવત છે. પરિણામે, અહીંની સપાટી ગતિ અને ઉછાળો બંને આપે છે. ધર્મશાલા સ્ટેડિયમની પીચ પર ઝડપી બોલરોને સ્વિંગ પણ મળી શકે છે. બોલની ગતિ બેટ્સમેન માટે પડકાર ઉભો કરી શકે છે; જોકે, ટૂંકી બાઉન્ડ્રીને કારણે, તેઓ હવાઈ શોટ રમવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. શરૂઆતના તબક્કામાં સાવધાનીપૂર્વક રમવું જરૂરી રહેશે, જ્યારે સ્પિનરોને આક્રમક રીતે રમી શકાય છે.
હવામાન રિપોર્ટ
ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આજે, સોમવાર, 11 મે ના રોજ ધર્મશાળામાં હવામાન વાદળછાયું રહેવાની ધારણા છે. વધુમાં, આજે અહીં મહત્તમ તાપમાન 21 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 17 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. વધુમાં, આજે અહીં વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. પરિણામે, દર્શકો આજે એક ઉત્તમ મેચ જોવા માટે આતુર છે.
સંભવિત પ્લેઇંગ-11
પંજાબ કિંગ્સ પ્લેઈંગ-11: પ્રભસિમરન સિંહ (વિકેટકીપર), પ્રિયાંશ આર્ય, કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), માર્કસ સ્ટોઈનિસ, સૂર્યાંશ શેડગે, નેહલ વાધેરા, માર્કો જેનસેન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, અર્શદીપ સિંહ, યુઝવેન્દ્ર ચહલ.
દિલ્હી કેપિટલ્સ: કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), પથુમ નિસાંકા, નીતિશ રાણા, સમીર રિઝવી, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, અભિષેક પોરેલ/વિપરાજ નિગમ, આશુતોષ શર્મા, અક્ષર પટેલ, મિશેલ સ્ટાર્ક, કુલદીપ યાદવ, લુંગી એનગીડી.
