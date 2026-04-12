IPL 2026: પંજાબ કિંગ્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને 6 વિકેટથી હરાવ્યું, શ્રેયસ ઐયરની કપ્તાની પારી

IPL 2026 ની 17મી મેચ ન્યુ ચંદીગઢના મુલ્લાનપુર સ્થિત મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 12, 2026 at 9:34 AM IST

PBKS vs SRH: પંજાબ કિંગ્સ IPL 2026 માં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની તેમની મેચમાં પંજાબના બેટ્સમેનોનો જાદુ ફરી એકવાર સંપૂર્ણ રીતે દેખાઈ આવ્યો. આ મેચમાં, પંજાબ કિંગ્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ત્યારબાદ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 219 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, પંજાબ કિંગ્સે લક્ષ્યનો પીછો કર્યો અને 19મી ઓવરમાં જ 6 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો.

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો જંગી સ્કોર

ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતર્યા બાદ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે શાનદાર શરૂઆત કરી. ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ માત્ર 28 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાની મદદથી 74 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. તેમને ટેકો આપતા, ટ્રેવિસ હેડે 23 બોલમાં 38 રન બનાવ્યા. તેમના પછી, કેપ્ટન ઇશાન કિશનએ 27 રનનું યોગદાન આપ્યું, જ્યારે અનિકેત વર્માએ 9 બોલમાં 18 રન ઉમેર્યા. હેનરિક ક્લાસેન કંઈક અંશે નિરાશાજનક સાબિત થયા, 33 બોલમાં ફક્ત 39 રન જ બનાવી શક્યા. પરિણામે, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 219 રન બનાવ્યા. પંજાબ કિંગ્સ માટે, અર્શદીપ સિંહ અને શશાંક સિંહે બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે ઝેવિયર બાર્ટલેટે પણ એક વિકેટ લીધી.

પંજાબ કિંગ્સની આસાન જીત

220 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, પંજાબ કિંગ્સની શરૂઆત ધમાકેદાર રહી. ઓપનિંગ બેટ્સમેન પ્રિયાંશ આર્યએ માત્ર 20 બોલમાં 57 રન બનાવ્યા, જેમાં 5 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેમને ટેકો આપતા, પ્રભસિમરન સિંહે પણ 25 બોલમાં 51 રન બનાવ્યા. નેહલ વાઢેરા અને કૂપર કોનોલી પ્રભાવિત કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, ત્યારે કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે આગળ આવીને બાજી સંભાળી. ઐયરે 33 બોલમાં 69 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. વધુમાં, અંત તરફ, શશાંક સિંહે પણ અણનમ 16 રનનું યોગદાન આપ્યું. આ પ્રયાસોને કારણે, પંજાબ કિંગ્સ ટીમે 18.5 ઓવરમાં 6 વિકેટથી મેચ જીતી લીધી. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે, શિવંગ કુમારે 3 વિકેટ લીધી. 2026 IPLમાં પંજાબ બીજી ટીમ છે જે અત્યાર સુધી અપરાજિત રહી છે.

સંપાદકની પસંદ

