IPL 2026: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામેની મેચ પહેલા, સહાયક કોચ બ્રેડ હેડિન શ્રેયસ ઐયરની ઈજા અંગે આપી મોટી અપડેટ
પંજાબ કિંગ્સે IPL 2026 ની શરૂઆત જીત સાથે કરી હતી અને રોમાંચક મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને 3 વિકેટે હરાવ્યું હતું.
Published : April 3, 2026 at 5:43 PM IST
SHREYAS IYERS INJURY UPDATES: પંજાબ કિંગ્સના સહાયક કોચ બ્રેડ હેડિને કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરની ઈજા અંગે મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપી છે. હેડિને પુષ્ટિ આપી છે કે ઐયરના કાંડામાં ફ્રેક્ચર નથી; જોકે, તેમણે નોંધ્યું હતું કે કાંડામાં હજુ પણ થોડો સોજો છે. કોચે આશાવાદ વ્યક્ત કર્યો હતો કે ઐયર 3 એપ્રિલે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામેની આગામી મેચમાં રમશે. ક્રિકબઝ અનુસાર, સહાયક કોચે જણાવ્યું હતું કે, ફ્રેક્ચર ન હોવાથી, ઐયર ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામેની મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરે તેવી શક્યતા છે. નોંધનીય છે કે, મંગળવારે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે રમાયેલી મેચ દરમિયાન ઐયરને ગંભીર ઈજા થઈ હતી. ગુજરાત દ્વારા નિર્ધારિત 163 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે બેટિંગ કરતી વખતે તેને આ ઈજા થઈ હતી.
ઐયર નોન-સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર ઉભા હતા ત્યારે કૂપર કોનોલીનો શોટ સીધો તેમના કાંડા પર વાગ્યો. કોનોલીનો શોટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે ઐયર ગંભીર પીડાથી તડપતો જોવા મળ્યો. મેદાન પર સારવાર લીધા પછી ઐયરે ફરી બેટિંગ શરૂ કરી, પરંતુ 18 રન બનાવ્યા બાદ તે બીજા જ બોલ પર આઉટ થઈ ગયો.
શ્રેયસ ઐયરની ઈજા બાદ સમગ્ર પંજાબ કિંગ્સ કેમ્પ ચિંતિત દેખાઈ રહ્યો હતો. ટોપ ઓર્ડરમાં બેટથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવા ઉપરાંત, ઐયરે ટીમના કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી છે; તેમના નેતૃત્વમાં, ટીમ ગયા સિઝનમાં ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. આ કારણોસર, પંજાબ કિંગ્સના ચાહકો આશા રાખશે કે ઐયરે શક્ય તેટલી વહેલી તકે સંપૂર્ણ ફિટનેસ મેળવી લેશે.
પંજાબ કિંગ્સે તેમના IPL 2026 અભિયાનની શરૂઆત વિજય સાથે કરી છે. ટીમે રોમાંચક મુકાબલામાં ગુજરાત ટાઇટન્સને 3 વિકેટથી હરાવ્યું. કૂપર કોનોલીએ ટીમ માટે શાનદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું, 44 બોલમાં 72 રનની કમાન્ડિંગ ઇનિંગ રમી અને ટીમને વિજય અપાવવા સુધી ક્રીઝ પર રહ્યા. તેમની ઇનિંગ દરમિયાન, કોનોલીએ 5 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ દરમિયાન, પ્રભસિમરન સિંહે 24 બોલમાં 37 રનનું મૂલ્યવાન યોગદાન આપ્યું. દરમિયાન, બોલિંગ વિભાગમાં, પંજાબ કિંગ્સ તરફથી વિજયકુમાર વૈશાકે 34 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે યુઝવેન્દ્ર ચહલે 4 ઓવરમાં માત્ર 28 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી.
