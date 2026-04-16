CSK સામેની મેચ પહેલા મોટા સમાચાર, ઇશાન કિશનની કેપ્ટનશીપ ખતરામાં

ઈશાન કિશન ફક્ત થોડી વધુ મેચો માટે સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદનું નેતૃત્વ કરી શકશે. દરમિયાન, પેટ કમિન્સે તેની ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરી છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 16, 2026 at 3:27 PM IST

IPL 2026: ઇશાન કિશન હાલમાં IPLમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે; જોકે, થોડી મેચો પછી, તે ફક્ત એક ખેલાડી તરીકે રમશે, કારણ કે કેપ્ટનશીપની જવાબદારી બીજા કોઈને સોંપવામાં આવશે. આ પરિસ્થિતિ અંગે એક નવી અને તાજી અપડેટ સામે આવી છે. SRH કેપ્ટન પેટ કમિન્સ વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. તેમ છતાં, કમિન્સ મેદાનમાં ઉતરે ત્યાં સુધી ઇશાન કેપ્ટનશીપની કમાન સંભાળવાનું ચાલુ રાખશે.

પેટ કમિન્સને ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરી

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે પેટ કમિન્સને તેમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. જોકે, કમરની તકલીફને કારણે, તે હજુ સુધી કોઈ મેચ રમી શક્યો નથી. હવે પુષ્ટિ થઈ છે કે તે સ્વસ્થ થઈ ગયો છે અને ભારત પ્રવાસની તૈયારી કરી રહ્યો છે. ક્રિકબઝના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે કમિન્સ બોલિંગ ફરી શરૂ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તે 17 એપ્રિલે ભારત આવશે અને ટીમમાં જોડાશે. જોકે, તે હજુ પણ તાત્કાલિક કોઈ મેચ રમશે નહીં. અહેવાલમાં વધુમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે બુધવારે સિડનીમાં કરવામાં આવેલા સ્કેનથી જાણવા મળ્યું છે કે તે તેની પીઠની ઇજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ ગયો છે.

18 એપ્રિલે CSK સામે મુકાબલો

આ દરમિયાન, જ્યારે IPL શરૂ થઈ, ત્યારે પેટ કમિન્સ ભારત આવ્યો હતો અને તેને ટીમ સાથે જોવામાં પણ આવ્યો હતો, પરંતુ તે કોઈ મેચ રમી શક્યો ન હતો. જોકે, તે સંપૂર્ણપણે ફિટ ન હોવાથી, તેને ઓસ્ટ્રેલિયા પરત ફરવું પડ્યું. તેને હવે તેના ક્રિકેટ બોર્ડ તરફથી લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો આગામી મેચ 18 એપ્રિલે હૈદરાબાદમાં CSK સામે છે. આ પછી, ટીમ 21 એપ્રિલે દિલ્હી કેપિટલ્સનો સામનો કરવા માટે ફરીથી મેદાનમાં ઉતરશે. એવી ધારણા છે કે પેટ કમિન્સ આ બે મેચમાં નહીં રમે. જોકે, એવી અટકળો છે કે તે 25 એપ્રિલે રાજસ્થાન રોયલ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન વાપસી કરે તેવી શક્યતા છે.

SRH નું અત્યાર સુધીનું પ્રદર્શન

ઈશાન કિશનની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, SRH એ આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં પાંચ મેચ રમી છે. આમાંથી, તેઓએ બે જીત મેળવી છે જ્યારે ત્રણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પરિણામે, ટીમ હાલમાં ચાર પોઈન્ટ ધરાવે છે અને પોઈન્ટ ટેબલ પર ચોથા સ્થાને છે. આગામી બે મેચ નિર્ણાયક રહેશે. ટીમ પ્લેઓફ માટે સ્પર્ધામાં રહે છે, જોકે આગળનું કાર્ય ખૂબ સરળ રહેશે નહીં. પેટ કમિન્સ ક્યારે વાપસી કરશે તે જોવાનું બાકી છે; ઓછામાં ઓછું, આ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ માટે સારા સમાચાર છે.

