IPL 2026 પહેલા BCCI એ કડક નિયમો નક્કી કર્યા, છે, જાણો ટીમોએ હવે શું કરવું પડશે
આઈપીએલ શરુ થવાના થોડા જ દિવસો બાકી છે, ત્યારે BCCI એ ટીમ પ્રેક્ટિસ સત્રો અંગે ઘણા નવા અને કડક નિયમો નક્કી કર્યા છે.
Published : March 13, 2026 at 3:05 PM IST
IPL 2026 NEW RULES: IPL 2026 28 માર્ચથી શરૂ થવા જઈ રહી છે. ટુર્નામેન્ટ પહેલા, BCCI એ ટીમ પ્રેક્ટિસ સત્રો અંગે ઘણા નવા અને કડક નિયમો નક્કી કર્યા છે. આ નિયમો અનુસાર, બધી ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેમના પ્રેક્ટિસ સત્રો દરમિયાન પિચ અને નેટના ઉપયોગ અંગેના ચોક્કસ પ્રોટોકોલનું પાલન કરવું આવશ્યક છે.
નવા નિયમોમાં જણાવાયું છે કે કોઈપણ ટીમને એવી પિચ અથવા નેટ પર પ્રેક્ટિસ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં જેનો ઉપયોગ અગાઉ બીજી ટીમ દ્વારા તેના પોતાના નેટ સત્ર દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હોય. જો બે ટીમો સતત પ્રેક્ટિસ કરવાનું સુનિશ્ચિત કરે છે, તો દરેક ટીમ માટે એક અલગ અને નવી પિચ ઉપલબ્ધ કરાવવી આવશ્યક છે. જો પહેલી ટીમ તેનું પ્રેક્ટિસ સત્ર વહેલું સમાપ્ત કરે છે, તો પણ પછીની ટીમને પહેલી ટીમ દ્વારા અગાઉ ઉપયોગમાં લેવાતી નેટ અથવા રેન્જ-હિટિંગ વિકેટનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
New BCCI Rule: " No shared practice pitches for IPL teams. Every team now gets a fresh set of nets for their training sessions "
પ્રેક્ટિસ વ્યવસ્થા હેઠળ, દરેક ટીમને બે નેટ ફાળવવામાં આવશે, જ્યારે મુખ્ય ચોરસ પર ખાસ કરીને રેન્જ-હિટિંગ પ્રેક્ટિસ માટે એક વધારાનું નેટ ઉપલબ્ધ રહેશે. માર્ગદર્શિકામાં એમ પણ જણાવાયું છે કે પ્રેક્ટિસ સત્રોના સમય અથવા સમયપત્રક અંગે કોઈપણ વિવાદની સ્થિતિમાં, મુલાકાતી ટીમને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.
જોકે ઘરઆંગણે ટીમને તેના પસંદગીના સમય સ્લોટ પસંદ કરવામાં પ્રથમ પસંદગી આપવામાં આવશે, મુલાકાતી ટીમની વિનંતીઓ પણ યોગ્ય રીતે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે - ખાસ કરીને જો તેઓએ અગાઉના દિવસે મેચ રમી હોય અથવા મુસાફરી સંબંધિત ચોક્કસ લોજિસ્ટિકલ પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો હોય.
પિચ તૈયારીને સુરક્ષિત રાખવા માટે, એક વધારાનો નિયમ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. કોઈપણ ફ્રેન્ચાઇઝ માટે, સિઝનના તેમના પ્રથમ ઘરઆંગણાના મેચ પહેલાના ચાર દિવસના સમયગાળા દરમિયાન મુખ્ય પીચ પર પ્રેક્ટિસ સત્રો કે પ્રેક્ટિસ મેચો યોજી શકાશે નહીં. આ નિર્ધારિત સમયગાળા દરમિયાન, જો ઘરઆંગણાની ટીમને તેની જરૂર હોય, તો સંબંધિત રાજ્ય ક્રિકેટ એસોસિએશનને મફતમાં વૈકલ્પિક પ્રેક્ટિસ ગ્રાઉન્ડ પૂરું પાડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
જો ટીમો ઇચ્છે તો પ્રેક્ટિસ મેચ રમવાની પરવાનગી છે; જો કે, આવી મેચો માટેની મહત્તમ મર્યાદા બે સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવી છે, અને આ ફિક્સર વિશે બોર્ડને અગાઉથી જાણ કરવી ફરજિયાત છે. વધુમાં, આ પ્રેક્ટિસ મેચો સત્તાવાર ટુર્નામેન્ટ મેચોમાં ઉપયોગ માટે નિયુક્ત કરાયેલી કોઈપણ પીચ પર રમવી જોઈએ નહીં.
