જામનગરમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના સિતારાઓનો જમાવડો, ખેલાડીઓએ ચાહકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમના સ્ટાર ક્રિકેટરોનું જામનગરમાં આગમન થયું છે. હાર્દિક પંડ્યા, તિલક વર્મા, મલિંગા, જયવર્ધને અને ક્વિન્ટન ડીકોક સહિતના ખેલાડીઓ જામનગર એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા.
Published : April 24, 2026 at 8:46 PM IST
જામનગર: ગુજરાતનું છોટા કાશી ગણાતું જામનગર શહેર ફરી એકવાર સેલિબ્રિટીઝના આગમનથી ધમધમી ઉઠ્યું છે. ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2026ની વ્યસ્ત સીઝન વચ્ચે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમના દિગ્ગજ ખેલાડીઓ અને કોચિંગ સ્ટાફ જામનગરના મહેમાન બન્યા છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના અનંત અંબાણીના 31મા જન્મદિવસની ઉજવણી અને વેકેશનના ભાગરૂપે આ ક્રિકેટરો જામનગર એરપોર્ટ પર ઉતર્યા હતા.
એરપોર્ટ પર ભવ્ય સ્વાગત
જામનગર એરપોર્ટ પર આજે સવારથી જ ચાહકોની ભીડ જોવા મળી હતી. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા, યુવા બેટર તિલક વર્મા, પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર અને બોલિંગ કોચ લસિથ મલિંગા, મુખ્ય કોચ મહેલા જયવર્ધને અને ક્વિન્ટન ડી કોક (પીકોક) સહિતના ખેલાડીઓનું એરપોર્ટ પર પરંપરાગત રીતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ખેલાડીઓએ પણ સ્મિત સાથે ચાહકોનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતું.
અંબાણી પરિવારના મહેમાન
આ તમામ સ્ટાર ખેલાડીઓ જામનગર સ્થિત રિલાયન્સ ગ્રીન્સ અને અંબાણી પરિવારના મહેમાન બન્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અનંત અંબાણીના જન્મદિવસ નિમિત્તે યોજાયેલા ખાસ કાર્યક્રમો અને 'વનતારા' (Vantara) એનિમલ રેસ્ક્યુ સેન્ટરની મુલાકાત લેવા માટે આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મેદાન પર પરસેવો પાડતા આ ખેલાડીઓ અહીં પ્રકૃતિના સાનિધ્યમાં આરામની પળો માણશે.
હળવા મૂડમાં ખેલાડીઓ
IPLની સતત મેચો અને પ્રવાસના થાક બાદ, ક્રિકેટરો માટે આ એક 'રીચાર્જ' બ્રેક સમાન છે. જામનગરના મહેમાન બનેલા ખેલાડીઓ અંબાણી પરિવાર દ્વારા આયોજિત ભજન સંધ્યા અને લોક ડાયરા જેવા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં પણ હાજરી આપે તેવી શક્યતા છે. ખાસ કરીને હાર્દિક પંડ્યા અને તિલક વર્મા જામનગરની મહેમાનગતિ માણવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત જણાતા હતા.
ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો
જામનગર એરપોર્ટથી રિલાયન્સ ટાઉનશીપ સુધીના માર્ગ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. ક્રિકેટ જગતના આ મોટા ચહેરાઓને જોવા માટે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે કુતૂહલ જોવા મળ્યું હતું. આગામી દિવસોમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના અન્ય ખેલાડીઓ પણ જામનગર આવે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
