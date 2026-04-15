IPL 2026: મુંબઈ ઇન્ડિયન્સને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી થયો બહાર
IPL 2026: IPL 2026 માં અત્યાર સુધી, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું છે. ટીમને હારની હેટ્રિકનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
Published : April 15, 2026 at 8:43 PM IST
Rohit Sharma: અત્યાર સુધી, IPL 2026 માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે. ટીમના મોટાભાગના ખેલાડીઓ ઉચ્ચ સ્તરનું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે જેના માટે તેઓ પ્રખ્યાત છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી ચાર મેચમાંથી, મુંબઈએ ફક્ત એક જ જીત મેળવી છે, જ્યારે બાકીની ત્રણ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. હવે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને વધુ એક ફટકો પડ્યો છે: ટીમનો સ્ટાર ખેલાડી, રોહિત શર્મા, આગામી મેચમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં. આ મુંબઈ માટે એક મોટો ઝટકો છે. રોહિત હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે અને તે ટીમના સૌથી અનુભવી ખેલાડીઓમાંનો એક પણ છે. મુંબઈએ રોહિતને ₹16.30 કરોડમાં રિટેન કર્યો હતો.
રોહિત શર્મા બહાર!
રોહિત શર્માને RCB સામે રમાયેલી મેચ દરમિયાન હેમસ્ટ્રિંગમાં ઈજા થઈ હતી. પરિણામે, તે પોતાની ઇનિંગ પૂર્ણ કરી શક્યો ન હતો અને તેને નિવૃત્તિ લેવી પડી હતી. ત્યારબાદ તે બેટિંગમાં પાછો ફર્યો ન હતો.
ક્રિકબઝના મતે, તેમની તબિયત હાલમાં સારી નથી, અને તેમને પંજાબ કિંગ્સ સામેની આગામી મેચમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તેમની આગામી મેચ 16 એપ્રિલે પંજાબ કિંગ્સ સામે રમવાની છે. આ મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
🚨🚨 Rohit Sharma set to miss Thursday’s game against Punjab Kings#MIvsPBKS #MIVPBKS #IPL2026 #CricketTwitter pic.twitter.com/KrlLLwHPRc— Cricbuzz (@cricbuzz) April 15, 2026
રોહિત શર્મા શાનદાર ફોર્મમાં
રોહિત શર્મા શાનદાર ફોર્મમાં છે. અત્યાર સુધી રમાયેલી મેચોમાં, તેણે ઉત્તમ ઇરાદા સાથે બેટિંગ કરી છે. રોહિત શર્માએ KKR સામેની પહેલી મેચમાં 78 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. ત્યારબાદ, તેણે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે પણ બેટથી 35 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. આ દરમિયાન, તેણે રાજસ્થાન સામે 5 રન અને RCB સામે અણનમ 19 રન બનાવ્યા હતા.
અત્યાર સુધી રમાયેલી ચાર મેચોમાં રોહિતની સરેરાશ પણ પ્રભાવશાળી છે; તેણે 45.66 ની સરેરાશથી 137 રન બનાવ્યા છે. તે હાલમાં આ સિઝનમાં મુંબઈ માટે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. પરિણામે, આગામી મેચમાં તેની ગેરહાજરી ટીમ માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો: