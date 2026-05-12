CSK ચાહકો માટે સારા સમાચાર, આ મેચમાં MS ધોની વાપસી કરવા માટે તૈયાર!
એમએસ ધોનીએ અત્યાર સુધી આઈપીએલ 2026 માં એક પણ મેચ રમી નથી. ચાહકો ધોનીની વાપસીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
Published : May 12, 2026 at 4:44 PM IST
MS DHONI: ચાહકો IPL 2026 સીઝનમાં ધોનીને મેદાન પર જોવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, ધોની ફક્ત IPLમાં જ રમે છે. ચાહકો આ સીઝનમાં ધોનીને જોવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતા, પરંતુ ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં જ તેને પગની પિંડીમાં ઈજા થઈ હતી. પરિણામે, ધોની બે અઠવાડિયા માટે મેદાનમાંથી બહાર રહ્યો. જોકે, ઈજાને કારણે તેને બહાર થયાને દોઢ મહિનો થઈ ગયો હોવા છતાં, તે હજુ સુધી મેદાનમાં પાછો ફર્યો નથી. હવે, ધોનીના પુનરાગમન અંગે એક મોટો અપડેટ સામે આવી છે.
શું એમએસ ધોની ટૂંક સમયમાં વાપસી કરશે?
મહેન્દ્ર સિંહ ધોની ઈજાને કારણે આઈપીએલ 2026 માં એક પણ મેચ રમી શક્યો નથી. તે છેલ્લા કેટલાક સમયથી રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. ધોની દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચ માટે સીએસકે ટીમ સાથે નવી દિલ્હી ગયો ન હતો. એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે તે પોતાની રિકવરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે ચેન્નાઈમાં જ રહ્યો હતો. સીએસકેએ 10 મેના રોજ ચેન્નાઈમાં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ સામે પોતાની અંતિમ મેચ રમી હતી - એક એવી રમત જેમાં ધોનીએ ભાગ લીધો ન હતો.
Mahendra Singh Dhoni is highly likely to Lucknow with the team & Play the next game as well. [Rohit Juglan] pic.twitter.com/aQGAH8b0pB— Vinod Kumar (@we_knowd) May 12, 2026
ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ હવે 15 મેના રોજ LSG સામે ટકરાશે. આ મેચ માટે, CSK ટીમ અને સ્ટાફ 13 મેના રોજ લખનૌ જવા રવાના થશે. મળતી માહિતી મુજબ, MS ધોની પણ CSK ટીમ સાથે લખનૌ જશે. ધોની પહેલા સંપૂર્ણપણે ફિટ નહોતો, જેના કારણે તે ટીમ સાથે નવી દિલ્હી ગયો ન હતો.
ધોની લખનૌની યાત્રા કરી રહ્યો હોવાના સમાચાર હવે સામે આવ્યા છે, જે સંકેત આપે છે કે તે કાં તો સંપૂર્ણપણે ફિટ છે અથવા 100 ટકા ફિટનેસ પ્રાપ્ત કરવાની ખૂબ નજીક છે. ચેન્નાઈમાં પોતાનું પુનર્વસન ચાલુ રાખવાને બદલે લખનૌ જવાનો તેનો નિર્ણય સૂચવે છે કે તે હવે 15 મેના રોજ LSG સામે મેદાનમાં પાછા ફરશે. એવું લાગે છે કે ચાહકોની લાંબી રાહ આખરે સમાપ્ત થઈ રહી છે.
CSK પાસે પ્લેઓફમાં પહોંચવાની સુવર્ણ તક
IPL 2026 ની શરૂઆત CSK માટે ખૂબ જ નિરાશાજનક રહી, કારણ કે તેઓએ ઘણી મેચો ગુમાવી. જોકે, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે ત્યારબાદ ગતિ પકડી અને સતત મેચો જીતી. હાલમાં, CSK ટીમ 11 મેચોમાંથી 6 જીત સાથે પાંચમા સ્થાને છે. જો તેઓ તેમની આગામી ત્રણ મેચોમાંથી ઓછામાં ઓછી બે જીતે છે, તો તેઓ પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ શકે છે.
