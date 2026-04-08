એમએસ ધોની દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે રમશે? CSK ચાહકો માટે મોટી અપડેટ

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના CEO કાશી વિશ્વનાથને મહેન્દ્ર સિંહ ધોની વિશે એક મોટી અપડેટ આપી છે.

Published : April 8, 2026 at 6:33 PM IST

MS DHONI INJURY UPDATES: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) હાલમાં IPL 2026 માં ખૂબ જ ખરાબ સ્થિતિમાં છે. એક તરફ, ટીમ સતત ત્રણ મેચ હાર્યા બાદ પોઈન્ટ ટેબલમાં તળિયે છે, તો બીજી તરફ, સ્ટાર ખેલાડીઓની ઈજાની સમસ્યાઓએ ટીમની ચિંતાઓમાં વધારો કર્યો છે. હવે, દરેકના મનમાં એક પ્રશ્ન છે - શું એમએસ ધોની દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની આગામી મેચમાં મેદાનમાં ઉતરશે કે નહીં?

ધોનીની ફિટનેસ અપડેટ

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના સીઈઓ કાશી વિશ્વનાથનના જણાવ્યા મુજબ, મહેન્દ્ર સિંહ ધોની હજુ પણ પગની પીઠની ઈજાથી પીડાઈ રહ્યો છે. તે હાલમાં ચેન્નાઈમાં છે, તેના પરિવાર સાથે સમય વિતાવી રહ્યો છે અને રિહેબિલિટેશન કરાવી રહ્યો છે. વિશ્વનાથને સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ધોનીને સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થવામાં ઓછામાં ઓછો એક અઠવાડિયા લાગી શકે છે. હાલમાં તે ક્યારે મેદાનમાં પાછો ફરશે તેની ચોક્કસ તારીખ આપવી મુશ્કેલ છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી એમએસ ધોની ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ ટીમ સાથે જોવા મળ્યો નથી. માહી ટીમ સાથે ગુવાહાટી, ચેન્નાઈ કે બેંગલુરુ ગયો નથી.

ડેવાલ્ડ બ્રેવિસની વાપસી

ટીમના ખરાબ પ્રદર્શન વચ્ચે, સ્ટાર બેટ્સમેન ડેવાલ્ડ બ્રેવિસની ટીમમાં વાપસી અંગે સારા સમાચાર છે. ડેવાલ્ડ બ્રેવિસ સાઈડ સ્ટ્રેનને કારણે શરૂઆતની મેચ રમી શક્યા ન હતા. પરંતુ હવે ખબર પડી રહી છે કે તે સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે. જો બધું બરાબર રહ્યું, તો બ્રેવિસ દિલ્હી સામેની આગામી મેચમાં પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન મેળવી શકે છે. તેમની હાજરી ટીમની મિડલ-ઓર્ડર બેટિંગને મજબૂત બનાવશે.

પૂજારાજ ગાયકવાડના નેતૃત્વ હેઠળ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ હાલમાં ખૂબ જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં છે. 2022 માં, ટીમે રવિન્દ્ર જાડેજાની કેપ્ટનશીપમાં તેની પ્રથમ ચાર મેચ ગુમાવી હતી. હવે, ગાયકવાડ તે અજેય રેકોર્ડમાં ઉમેરો કરવા જઈ રહ્યો છે. જે CSK ટીમ ક્યારેય ઇચ્છશે નહીં. ટીમ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની આગામી મેચ જીતીને પોઈન્ટ ટેબલમાં પોતાનું ખાતું ખોલવાનું લક્ષ્ય રાખે છે.

CSK પોતાની આગામી મેચ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે રમશે

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચે ચેપોક ખાતે (11એપ્રિલ) રમાનારી આગામી મેચ ઘરઆંગણેની ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ચેન્નાઈ હાલમાં સતત ત્રણ હારનો સામનો કરી રહ્યું છે અને IPL ૨૦૨૬ના મુખ્ય પ્રવાહમાં પાછા ફરવા માટે ટીમને આ મેચમાં જીતની જરૂર છે.

