CSK ચાહકોને મોટો ઝટકો: એમએસ ધોની અનેક મેચોમાંથી બહાર! કોચે ચોંકાવનારી આપી અપડેટ
પગની ઇજાને કારણે MS Dhoni અત્યાર સુધી IPL 2026 માં એક પણ મેચ રમી શક્યો નથી.
Published : April 24, 2026 at 5:07 PM IST
MS DHONI INJURY UPDATE: ચાહકો IPL 2026 માં મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીના વાપસીની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ગુરુવારે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામેની મેચ દરમિયાન ધોની મેદાનમાં ઉતરશે તેવી આશા હતી, પરંતુ એવું બન્યું નહીં. જ્યારે ચેન્નાઈના કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડે પ્લેઈંગ ઈલેવનની જાહેરાત કરી, ત્યારે ધોનીનું નામ સામેલ નહોતું. આનાથી તેની ફિટનેસ અંગેના પ્રશ્નો વધુ ઘેરા બન્યા છે.
શું એમએસ ધોનીની વાપસીમાં વિલંબ થશે?
MI વિરુદ્ધ CSK મેચ દરમિયાન, કોમેન્ટેટર્સ સાથે વાત કરતા, માઈકલ હસીએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે ધોનીને સંપૂર્ણ ફિટનેસ મેળવવા માટે થોડી વધુ મેચો લાગશે. તેમણે સંકેત આપ્યો હતો કે ધોની એક કે બે મેચ પછી વાપસી કરી શકે છે. હસીએ કહ્યું, "એમએસ ધોની ખૂબ ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. હું જાણું છું કે તે શક્ય તેટલી વહેલી તકે પાછો ફરવા માટે પ્રયત્નશીલ છે, અને ચાહકો તેને મેદાન પર પાછો જોવા માટે એટલા જ ઉત્સાહિત છે. આશા છે કે, તે આગામી મેચોમાંથી એકમાં પાછો ફરશે. પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન આપવા માટે તેણે 100% ફિટ રહેવાની જરૂર છે."
“MS Dhoni is close to 100% fit, we are making sure that his calf is fully fit and strong for running between the wickets. That's why he is taking his time. But I'm sure, he will soon start playing for us.”
ધોની નેટમાં પરસેવો પાડી રહ્યો છે
માઈકલ હસીએ જણાવ્યું હતું કે ધોની નેટ સત્રો દરમિયાન સારા ફિટનેસમાં હોય તેવું લાગે છે. તેમણે કહ્યું, "તે નેટમાં શાનદાર બેટિંગ કરી રહ્યો છે અને શાનદાર ફિટનેસમાં હોય તેવું લાગે છે. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે તે વિકેટો વચ્ચે ઝડપથી દોડી શકે છે કે નહીં."
ધોનીને લઈને શું સમસ્યા છે?
માઈકલ હસીએ જણાવ્યું હતું કે મેચ દરમિયાન ધોનીને રન લેવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તેમણે કહ્યું, "મને વિશ્વાસ છે કે તે વિકેટકીપિંગ કરશે. તેના પગની પિંડીની ઈજા સૌથી મોટી ચિંતા છે. ખાસ કરીને મેચની અંતિમ ઓવરો દરમિયાન, તેને સિંગલ્સ અને બે રન બનાવવા માટે સખત મહેનત કરવી પડશે."
ધોનીએ નિર્ણય પોતે લેવો પડશે
માઈકલ હસીએ જણાવ્યું હતું કે ધોનીએ પોતે જ નક્કી કરવું પડશે કે તેની ઈજામાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળુવું. હસીએ કહ્યું, "ધોનીએ ફક્ત એ સુનિશ્ચિત કરવાની જરૂર છે કે તેનો પગનો ભાગ કાર્યભાર સંભાળવા માટે સક્ષમ રહે. અમને ખબર છે કે ધોની વિકેટકીપર તરીકે શું સક્ષમ છે. તે સારી બેટિંગ કરી રહ્યો છે."
CSK ની આગામી મેચ ક્યારે રમાશે?
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 103 રનથી હરાવ્યા બાદ, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ હવે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ટકરાશે. બંને ટીમો વચ્ચેનો મુકાબલો 26 એપ્રિલે ચેપોક ખાતે રમાશે. બંને ટીમો બપોરે 3:30 વાગ્યે આમને-સામને ટકરાશે.
