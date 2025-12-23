કપડાં ધોવાના ધોકાથી ક્રિકેટની શરૂઆત કરી, જૂનાગઢનો ક્રેન્સ ફુલેત્રા પહોંચ્યો સનરાઈઝ હૈદરાબાદની ટીમમાં
16 ડિસેમ્બરે યોજાયેલી IPL 2026 ની મીની હરાજીમાં ક્રેન્સ ફુલેત્રાને 30 લાખ રૂપિયાની બેઈઝ પ્રાઇસ સાથે સનરાઈઝ હૈદરાબાદે પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો છે.
Published : December 23, 2025 at 3:08 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 3:14 PM IST
જૂનાગઢ: સુનિલ ગાવસ્કર અમિતાભ બચ્ચન આ બે એવા ઉદાહરણો છે કે, જેમને તેમની કારકિર્દીમાં ઊંચાઈ બાધારુપ નથી બની. આવો જ એક ત્રીજો કિસ્સો જૂનાગઢના માળિયાના વતની ક્રેન્સ ફુલેત્રાના જીવન સાથે પણ જોડાયો છે. ક્રિકેટમાં લેફ્ટ આર્મ ફાસ્ટ બોલર બનવાની ઈચ્છા સાથે મેદાનમાં પ્રવેશેલો ક્રેન્સ આજે લેફ્ટ આર્મ ચાઈનામેન ગુગલી બોલર બન્યો છે. વર્ષ 2026 માં આયોજિત ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં સનરાઈઝ હૈદરાબાદે તેને 30 લાખ રૂપિયાની બેઇઝ પ્રાઇસ સાથે ખરીદ્યો છે, જુઓ ક્રેન્સ ફુલેત્રાની માળીયાથી લઈને હૈદરાબાદ સુધીની સફરનો રોચક ઇતિહાસ.
જૂનાગઢના માળીયાનો ખેલાડી IPLની નવી સીઝનમાં
ઊંચાઈ આજે નહીં આજથી 25 30 વર્ષ પૂર્વે પણ કામ કરવાના ક્ષેત્રમાં ચર્ચાસ્પદ બની હતી. એક સમયના ભારતના લીટલ માસ્ટર સુનીલ ગાવસ્કર તેની ઊંચાઈ કરતાં બમણા અને કદાવર ખેલાડીઓ સામે કેમ ટકી રહેશે તેને લઈને સવાલો ઊભા થયા હતા. સુનિલ ગાવસ્કરે તમામ સંભાવનાઓને દૂર ખસેડીને વિરાટ કદના ક્રિકેટના લિટલ માસ્ટર તરીકેનું ઉપનામ મેળવ્યું. આવો જ કંઈક કિસ્સો સદીના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન સાથે પણ જોડાયેલ છે તાડ જેવું લાંબુ શરીર હીરો તરીકેની કોઈ યોગ્યતા મળે ખરી ઘણા નિસ્ફળ પ્રયાસો પછી આજે સદીના મહાનાયક નું બિરુદ અમિતાભ બચ્ચન ની સૌથી મોટી ઊંચાઈએ અપાવ્યુ છે આવી જ કંઈક સામ્યતા જૂનાગઢ જિલ્લાના માળિયામાં રહેતા ફુલેત્રા પરિવારના ક્રેન્સને પણ સ્વયમ અનુભવ થયો.
જૂનાગઢ જિલ્લાનો IPLમાં રમતો પ્રથમ ખેલાડી
પિતા ભાવેશભાઈ ક્રિકેટના એકદમ રસિક પોતે ક્રિકેટર ન બની શક્યા એટલે પોતાના પુત્રને ક્રિકેટર બનાવવાના વળગણ સાથે માળીયા થી લઈને રાજકોટ સુધીની 200 કિ મી ની સફર પૂરી કરી માળિયા થી લઈને રાજકોટ જવા સુધીના આ ડોઢ દાયકાના સમયમાં ઘણા ઉતાર ચડાવ જોવા મળ્યા તેના પરિણામ રૂપે જૂનાગઢ જિલ્લાને IPLમાં રમતો પ્રથમ ખેલાડી ક્રેન્સ ફુલેત્રાના રૂપમાં મળી ગયો. તાજેતરમાં જ IPL ની હરાજી પૂર્ણ થતા ક્રેન્સ ફુલેત્રાને 30 લાખ રૂપિયાની બેઈજ પ્રાઇસ સાથે સનરાઈઝ હૈદરાબાદે પોતાની ટીમના ઓલ રાઉન્ડર તરીકે પસંદ કર્યો છે.
પિતાનો શોખ પુત્રને ખેલાડી બનવા તરફ લઈ ગયો
ક્રેન્સ ફુલેત્રા ક્રિકેટના મેદાનમાં આવતા પૂર્વે છ વર્ષથી જ પરિવારની બહેનો અને માતા પિતા સાથે કપડાં ધોવાના ધોકાને બેટ તરીકે ઉપયોગ કરીને ક્રિકેટનો કક્કો શીખવાની શરૂઆત કરી પ્રિન્સ ક્રિકેટ રમી શકે છે સારો ખેલાડી બની શકે છે, આવા ગુણ જોવા મળતા તેને ક્રિકેટ ની પ્રાથમિક તાલીમ માટે જૂનાગઢમાં ક્રિકેટનું કોચિંગ આપતા કોચ કમલ ચાવડા પાસે ક્રેન્સને ક્રિકેટનો કક્કો શીખવા માટે મોકલ્યો.
દાદા ચા-પાનની દુકાન ચલાવી રહ્યા છે
4:00 વાગે વહેલી સવારે માળીયા થી નીકળીને સાડા પાંચ વાગ્યે પિતા પુત્રની આ જોડી ક્રિકેટ શીખવા માટે જૂનાગઢ પહોંચતી ચાર પાંચ કલાકની પ્રેક્ટિસ અને ક્રિકેટનો મહાવરો પૂર્ણ થયા બાદ ફરી પોતાના ઘર માળિયા ખાતે પહોંચતા ખેડૂત પુત્ર તરીકે આજે પણ ક્રેન્સના દાદા પરંપરાગત ખેતીની સાથે માળિયા ગામમાં આવેલી તેમની ચા પાનની દુકાને સંભાળી રહ્યા છે. આ દુકાન માંથી જ ક્રિકેટનો જન્મ થયો હોય તેવું પ્રિન્સના પિતા ભાવેશભાઈ પણ માની રહ્યા છે.
ક્રેન્સનું સપનું હતું ફાસ્ટ બોલર બનવાનું
ક્રેન્સ ફુલેત્રા ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર બનવા માગતો હતો, પરંતુ આધુનિક ક્રિકેટમાં ફાસ્ટ બોલરની ઊંચાઈ આજે પણ મહત્વની માનવામાં આવે છે. ઊંચાઈ વગર ફાસ્ટ બોલર બનવું ખૂબ મુશ્કેલ છે તેમ છતાં ક્રેન્સે કેટલાક વર્ષ સુધી ફાસ્ટ બોલર બનવાની મહેનત ચાલુ રાખી. કોચની સલાહ બાદ તેણે ફાસ્ટ બોલીંગની જગ્યા પર ડાબોડી સ્પિનર તરીકે બોલીગ કરવાની શરૂઆત કરી. ફાસ્ટ બોલર માટે જે કદે ક્રેન્સને સાથ ના આપ્યો તેને હાથની આંગળીએ સ્પીનર બોલર બનવામાં ઊંચાઈ કરતાં પણ વધારે ટેકો આપ્યો અને થોડા જ વર્ષોની સખત તાલીમ અને મહેનત બાદ ક્રેન્સ ફુલેત્રા લેફ્ટ આર્મ ચાઇનામેન બોલર બની ગયો.
ક્રિકેટ જીવનમાં સૌથી મોટો વળાંક
અહીંથી તેના ક્રિકેટ જીવનમાં સૌથી મોટો વળાંક આવવાની શરૂઆત થઈ ડાબા હાથે ચાઇના મેન બોલીંગ કરતા ક્રેન્સ ના કેટલાક બોલ ગુગલી થવા લાગ્યા જે કોઈપણ બેસ્ટમેન માટે રમવું ખૂબ મુશ્કેલ હોય છે. સામાન્ય રીતે સ્પીનર બોલરના હાથમાંથી બોલ છૂટીને વિકેટને સ્પર્શ કરે ત્યાંથી તે લેફ્ટ સ્ટંપ તરફ ટર્ન થતો હોય છે, પરંતુ 'ચાઈનામેન' ગુગલી દડાનો ટપો પડ્યા બાદ ઓફસ્ટમ તરફ સ્પિન થતો હોય છે, જેને સમજવામાં આજે પણ દુનિયાના ધુરંધર ખેલાડીઓ માર ખાઈ જતા હોય છે. ક્રેન્સ ફુલેત્રાની આ જ ટેકનીક અને તેની કાબિલિયતને કારણે તે વર્ષ 2026 માં સનરાઈઝ હૈદરાબાદના ખેલાડી તરીકે મેદાનમાં 'ચાઇનામેન' ગુગલી બોલિંગ કરતો જોવા મળશે.
ક્રેન્સ ફુલેત્રાની ક્રિકેટ કારકિર્દીની સફર
ક્રેન્સની IPL- 2026 સનરાઈઝ હૈદરાબાદની ટીમમાં પસંદગી થતા પૂર્વે ક્રેન્સની ક્રિકેટની સફર પર નજર કરીએ તો તે જુનાગઢ અને રાજકોટમાં જિલ્લા કક્ષાના ક્રિકેટ કોચિંગ કેમ્પ અને તેની ક્લબમાં ક્રિકેટ રમતો હતો. સૌ પ્રથમ વખત સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ લીગ કે, જે 14 વર્ષ અથવા તો તેથી નાના ખેલાડીઓ માટે આયોજિત થતી હોય છે તેમાં ક્રેન્સ ફુલેત્રાને વર્ષ 2018-19 માં પ્રથમ વખત તક મળી, પરંતુ ત્યારબાદ તેને અંડર- 16 અને અંડર-19 ની કેટેગરીમાં ખેલાડી તરીકે કોઈપણ ટીમમાં સ્થાન ન મળતા તે ફરીથી જિલ્લા કક્ષાએ આયોજિત ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખ્યું.
સનરાઈઝ હૈદરાબાદની ટીમમાં નેટ બોલર
ક્રેન્સ ફુલેત્રાની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ખેલાડી બનવાની સફરની શરૂઆત વર્ષ 2024/25 માં થઈ સૌરાષ્ટ્રની અંડર-23 કેટેગરીમાં લેફ્ટ આર્મ ચાઇના મેન ગુગલી બોલર તરીકે તેને પસંદગી થઈ. વર્ષ 2025 માં સૌરાષ્ટ્રના ક્રિકેટ ટીમના પ્લેયર તરીકે રણજી ટ્રોફી રમવાની શરૂઆત કરી, ત્યારબાદ સૌરાષ્ટ્રની ટીમ વતી વન-ડે અને ટી-20 માં પણ ખેલાડી તરીકે ટીમનો હિસ્સો બન્યો હતો તે પછી વર્ષ 2025 માં સનરાઈઝ હૈદરાબાદની ટીમમાં તેને નેટ બોલર તરીકે બોલિંગ કરવાની તક મળી અને આજે તે સનરાઈઝ હૈદરાબાદની ક્રિકેટ ટીમનો ખેલાડી બની ચૂક્યો છે.
વિશ્વના ખ્યાતનામ ખેલાડી સાથે ક્રિકેટ રમશે
સનરાઈઝ હૈદરાબાદની ટીમમાં સામેલ થયા બાદ સતત બે મહિના સાથે ટીમના ખેલાડી તરીકે ક્રેન્સ વિશ્વના સારા ખેલાડીઓ જેમાં ટ્રેવિસ હેડ, અભિષેક શર્મા અને કલાસેન જેવા વિશ્વના સારા બેસ્ટમેનો સામે બોલિંગ કરી તો સાથે સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાના લેગ સ્પિનર એડમ જમ્પા સાથે પણ તે બોલર તરીકે ક્રિકેટના મેદાનમાં લેફ્ટ આર્મ ચાઇના મેન ગુગલી બોલર તરીકે પોતાની પ્રતિભાને વિશ્વના શ્રેષ્ઠતમ ખેલાડીઓ સામે પ્રદર્શિત કરતો રહ્યો.
પિતા અને બહેનોએ વ્યક્ત કર્યો
ક્રેન્સના પિતા ભાવેશભાઈ ફુલેત્રા સ્વયંમ ક્રિકેટર બનવા માંગતા હતા પણ તે બની શક્યા, પરંતુ તેમના સૌથી પ્રિય ખેલાડી ન્યૂઝીલેન્ડના ઓલ રાઉન્ડર ક્રિશ કેઈન્સના નામ જેવુ જ તેમના પુત્રનું નામ ક્રેન્સ રાખી દીધુ તો ક્રેન્સની બે બહેનો ગ્રેસી અને બાર્બી પણ તેના ભાઈની પસંદગી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 માં સનરાઈઝ હૈદરાબાદની ટીમમાં પસંદગી થતા તેમણે પણ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. એક સમયે ઘરના આંગણામાં ભાઈ બહેનો વચ્ચે સામાન્ય ક્રિકેટ રમતો હતો, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ સાથે ભારતની સૌથી મોટી ક્રિકેટ પ્રીમિયર લીગમાં એક ખેલાડી તરીકે ક્રેન્સ રમશે, તેનો સપનામાં પણ પરિવારના એક પણ સભ્યને ખ્યાલ પણ ન હતો.
