કેમેરોન ગ્રીન IPL ઇતિહાસનો સૌથી મોંઘો વિદેશી ખેલાડી બન્યો, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે લગાવ્યો દાવ
Published : December 16, 2025 at 7:30 PM IST
CAMERON GREEN: ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીનને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે IPL 2026 ના મિની-ઓક્શનમાં ₹25.20 કરોડમાં ખરીદ્યો, જે લીગના ઇતિહાસમાં સૌથી મોંઘો વિદેશી ખેલાડી બન્યો.
તેની બોલી ₹25 કરોડ સુધી પહોંચી, તેણે તેના ઓસ્ટ્રેલિયન સાથી મિશેલ સ્ટાર્કનો અગાઉનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેને IPL 2024 ની હરાજીમાં KKR દ્વારા ₹24.75 કરોડમાં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. એકંદરે, તે IPL હરાજીના ઇતિહાસમાં ઋષભ પંત (₹27 કરોડ) અને પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર (₹6.75 કરોડ) પછી ત્રીજા ક્રમનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી બન્યો.
ગ્રીનની બોલી ₹2 કરોડના બેઝ પ્રાઈસથી શરૂ થઈ અને ₹25.20 કરોડ પર સમાપ્ત થઈ. જોકે, નવા IPL નિયમો અનુસાર, ગ્રીનને વિદેશી ખેલાડી તરીકે ફક્ત ₹18 કરોડ મળશે, બાકીના ₹7.20 કરોડ ખેલાડીઓના કલ્યાણ માટે BCCI ખાતામાં જશે.
🚨 The most expensive overseas buy! 🚨— Star Sports (@StarSportsIndia) December 16, 2025
#KKR break the bank for #CameronGreen bagging him for a whopping 25.20 CR after an intense bidding war with #CSK. 💰#TATAIPLAuction 2026 | LIVE NOW 👉 https://t.co/NZ92stKxPU pic.twitter.com/wEGjspAp3I
ગ્રીન અગાઉ મુંબઈ અને RCB માટે રમ્યો હતો
ગ્રીને 2023ની સીઝનમાં IPLમાં પ્રવેશ કર્યો હતો જ્યારે તેને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI) દ્વારા ₹17.5 કરોડ (આશરે $1.75 બિલિયન) માં ખરીદવામાં આવ્યો હતો. તે સમયે, તે IPL હરાજીના ઇતિહાસમાં બીજા ક્રમનો સૌથી મોંઘો વિદેશી ખેલાડી અને સૌથી મોંઘો ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી બન્યો હતો.
ગ્રીનની છેલ્લી IPL સીઝન 2024 હતી, જ્યાં તેણે RCB માટે 12 ઇનિંગ્સમાં 143.25 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 255 રન બનાવ્યા હતા. તેણે 13 મેચમાં 8.61 ના ઇકોનોમી રેટથી 10 વિકેટ પણ લીધી હતી. ટ્રેડ થતા પહેલા તે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે પણ રમ્યો હતો.
ગ્રીનની પહેલી પ્રતિક્રિયા
IPL હરાજીના ઇતિહાસમાં સૌથી મોંઘા વિદેશી ખેલાડી બન્યા પછી, કેમેરોન ગ્રીને પોતાની ખુશી વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે તે KKRનો ભાગ બનીને ખુશ છે. સોશિયલ મીડિયા પર ફ્રેન્ચાઇઝ દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં, ગ્રીને કહ્યું, "આ વર્ષની IPL માટે કોલકાતાનો ભાગ બનવા માટે હું ખરેખર ઉત્સાહિત છું, ઇડન ગાર્ડન્સમાં પ્રવેશ કરીશ, વાતાવરણથી ટેવાઈ જઈશ અને આશા છે કે તે અમારા માટે એક શાનદાર વર્ષ હશે. તો જલ્દી મળીશું."
