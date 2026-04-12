ETV Bharat / sports

IPL 2026: આજે MI અને RCB વચ્ચે મુકાબલો, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પર રહેશે નજર

IPL 2026 સીઝનની 20મી મેચમાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વચ્ચે મુકાબલો થશે, જેમાં બધાની નજર રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના પ્રદર્શન પર રહેશે.

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 12, 2026 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MI VS RCB: IPL ના 20મા મુકાબલામાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનો મુકાબલો તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ, વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે થશે. આ સિઝનમાં બંને ટીમો અત્યાર સુધીમાં ત્રણ-ત્રણ મેચ રમી છે, જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે તેમની બે મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, ત્યારે તેઓ એકમાં વિજય મેળવવામાં સફળ રહ્યા છે. આરસીબીની વાત કરીએ તો, તેઓએ તેમની ત્રણ મેચમાંથી બે જીતી છે અને એકમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બંને ટીમોએ તેમની પાછલી મેચ રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે રમી હતી, અને બંને હારની બાજુમાં રહી હતી. પરિણામે, આ આગામી મેચ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર બંને માટે મહત્વપૂર્ણ છે.

હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ

પાંચ વખત IPL ટ્રોફી જીતી ચૂકેલી ટીમ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે ઐતિહાસિક રીતે RCB સામે વિજય મેળવ્યો છે. IPLમાં બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 34 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી 21 મેચમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો વિજય થયો છે. તેનાથી વિપરીત, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની વાત કરીએ તો, તેઓએ 14 મેચ જીતી છે. તાજેતરના IPL સીઝનમાં, બંને ટીમો વચ્ચેની સ્પર્ધાઓ ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક રહી છે; છેલ્લા પાંચ મુકાબલામાં, RCB એ ત્રણ મેચ જીતી છે, જ્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે બે જીત મેળવી છે.

વાનખેડેમાં કોનું પલડું ભારે

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ, વાનખેડે સ્ટેડિયમ પરના રેકોર્ડની તપાસ કરીએ તો, આંકડા તેમના પક્ષમાં થોડા નીચે જાય છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે આ સ્ટેડિયમમાં RCB સામે કુલ 11 IPL મેચ રમી છે, જેમાંથી 7 મેચમાં જીત મેળવી છે, જ્યારે RCB ટીમે 4 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે. બંને ટીમો વચ્ચેની આ આગામી મુકાબલામાં, બધાની નજર વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માના પ્રદર્શન પર રહેશે, કારણ કે તેમનું યોગદાન મેચના પરિણામ નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે તેવી અપેક્ષા છે.

હવામાન રિપોર્ટ

વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રાત્રિના મેચોમાં ઝાકળ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, જેના કારણે બીજી ઇનિંગમાં બેટિંગ સરળ બને છે. અહીં તાજેતરની મેચોમાં, પીછો કરતી ટીમોને થોડો ફાયદો થયો છે, અને બીજી ઇનિંગમાં રન રેટ પણ વધુ રહ્યો છે. પરિણામે, ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.

પિચ રિપોર્ટ

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર વચ્ચેની મેચ વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. અહીંની પીચ લાલ માટીથી બનેલી છે, જે બોલરોને સારી ઉછાળ આપે છે અને બોલ બેટ પર સારી રીતે આવે છે તેની ખાતરી કરે છે. આ સ્થળ T20 ફોર્મેટમાં ઉચ્ચ સ્કોરિંગ માટે જાણીતું છે. આ એક એવું સ્થળ છે જ્યાં ટીમો સામાન્ય રીતે પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરે છે; રાત્રે ફ્લડલાઇટ હેઠળ લક્ષ્યનો પીછો કરવો આ પીચ પર પ્રમાણમાં સરળ બને છે.

TAGGED:

IPL 2026
MI VS RCB
MI VS RCB MATCH PREVIEW
IPL 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.