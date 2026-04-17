મુંબઈ સામે શ્રેયસ ઐયરની શાનદાર ફિલ્ડિંગ, રોહિત અને સૂર્યાની પ્રતિક્રિયા થઈ વાયરલ
પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે શાનદાર ફિલ્ડિંગ દ્વારા હાર્દિક પંડ્યાનો બાઉન્ડ્રી પર કેચ પકડ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે.
Published : April 17, 2026 at 1:38 PM IST
MI VS PBKS: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે ચાલી રહેલી મેચ દરમિયાન, શ્રેયસ ઐયરે બાઉન્ડ્રી લાઇન પર શાનદાર ફિલ્ડિંગ કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે હાર્દિક પંડ્યા પેવેલિયન પરત ફરવા મજબૂર થયા. ઐયરના ફિલ્ડિંગ પ્રદર્શનને જોઈને ડગઆઉટમાં બેઠેલા રોહિત શર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવની પ્રતિક્રિયા વાયરલ થઈ છે. આ સમગ્ર ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
પંજાબ તરફથી માર્કો જેનસેન 18મી ઓવર ફેંકી રહ્યો હતો. ઓવરના ત્રીજા બોલ પર, હાર્દિક પંડ્યાએ લોંગ-ઓન તરફ શોટ રમવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, બોલ હવામાં ઉપર ગયો. તે જ ક્ષણે, ફિલ્ડિંગ કરી રહેલા પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે હવામાં ઉડી બોલને બાઉન્ડ્રી લાઇનની અંદર પાછો ફ્લિક કર્યો. આ દરમિયાન, ઝેવિયર બાર્ટલેટે કેચ પૂર્ણ કર્યો, અને હાર્દિક પંડ્યાને પેવેલિયન પરત ફરવું પડ્યું.
SHREYAS IYER, WHAT HAVE YOU DONE!! 🤯— IndianPremierLeague (@IPL) April 16, 2026
🎥 One of the best catches you would see in the #TATAIPL history 🔥🔥
આ કેચનો સંપૂર્ણ શ્રેય શ્રેયસ ઐયરને જાય છે. બાર્ટલેટને આઉટ કરવામાં તેની શાનદાર ફિલ્ડિંગે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. આ ક્ષણ દરમિયાન, ડગઆઉટમાં હાજર રોહિત શર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવ સહિત સમગ્ર મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ કેમ્પ આશ્ચર્યચકિત થઈને જોતો રહ્યો. આ સમગ્ર ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
Thumping. Dominant. Commanding. 👏❤️— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
Prabhsimran & Shreyas Iyer's fifties help Punjab Kings remain unbeaten in the competition. 😍🙌#TATAIPL | #MIvsPBKS |
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની 7 વિકેટથી હાર
આ મુકાબલો મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયો હતો, જ્યાં પંજાબ કિંગ્સે 7 વિકેટથી એકતરફી વિજય મેળવ્યો હતો. પંજાબ કિંગ્સના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પહેલા બેટિંગ કરતા, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે નિર્ધારિત 20 ઓવર પૂર્ણ કર્યા પછી 6 વિકેટ ગુમાવીને કુલ 195 રન બનાવ્યા. પંજાબ કિંગ્સે આ લક્ષ્યનો પીછો ફક્ત 16.3 ઓવરમાં સરળતાથી કરી લીધો.
મુંબઈ માટે આ મેચમાં, ડી કોકે સદી ફટકારીને શાનદાર ઇનિંગ રમી. ડી કોકે અણનમ 60 બોલમાં 112 રન બનાવ્યા; તેમની ઇનિંગમાં 8 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. નમન ધીર 31 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા બાદ આઉટ થયા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને એટલી જ સંખ્યામાં છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. પંજાબના બોલિંગ આક્રમણ તરફ વળતાં, અર્શદીપ સિંહે ચાર ઓવરમાં માત્ર 22 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી. પંજાબ કિંગ્સ માટે બેટિંગ મોરચે, પ્રભસિમરન સિંહે આ મેચમાં મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી. શ્રેયસ ઐયરે પણ અડધી સદી ફટકારી; તે 35 બોલમાં 66 રન બનાવીને આઉટ થયો. આ મેચમાં, પ્રભસિમરને 39 બોલમાં 80 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેમાં 8 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો.
