શું મુંબઈ પંજાબ કિંગ્સનો વિજયરથ રોકી શકશે? વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ખરાખરીનો જંગ
IPL 2026 ની 24મી મેચ 16 એપ્રિલે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે રમાશે.
Published : April 16, 2026 at 1:03 PM IST
MI vs PBKS: IPL 2026 ની 24મી મેચ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. જ્યારે પંજાબ કિંગ્સ ટીમ આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી જીતનો સિલસિલો જાળવી રહી છે - હજુ સુધી એક પણ મેચ હારેલી નથી, IPL 2026 માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનું પ્રદર્શન એટલું પ્રભાવશાળી રહ્યું નથી. મુંબઈએ આ સિઝનમાં ચાર મેચ રમી છે, જેમાંથી અત્યાર સુધી ફક્ત એકમાં જ વિજય મેળવ્યો છે. આ સંદર્ભમાં, એ જોવાનું બાકી છે કે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ પંજાબ કિંગ્સની જીતની ગતિને રોકી શકશે કે નહીં.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
પંજાબ કિંગ્સ અને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વચ્ચેના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધી જોરદાર સ્પર્ધા રહી છે. બંને ટીમો એકબીજા સામે કુલ 34 મેચ રમી છે, જેમાં પંજાબે 17 અને મુંબઈએ 17 મેચ જીતી છે. આ આંકડાઓના આધારે, એમ કહી શકાય કે IPLમાં મુંબઈ અને પંજાબ વચ્ચેની સ્પર્ધા આજ સુધી સમાન રીતે સંતુલિત રહી છે. નોંધનીય છે કે પાછલી સીઝનમાં, બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી બંને મેચમાં પંજાબ વિજયી બન્યું હતું. આ આગામી મેચ જે પણ ટીમ જીતશે તેને આ હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં લીડ લેવાની તક મળશે.
𝐏𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭𝐥𝐲 𝐏𝐨𝐢𝐬𝐞𝐝. 🎯— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
Tonight - One team leaves with the all-time lead. One team falls behind. The race to 18-17 starts at 6:30 PM! 💥
UP NEXT ➡️ #TATAIPL | #IPLRivalryWeek 2026 👉 #MIvPBKS | THU, 16th APR, 6:30 PM pic.twitter.com/HFkdq1Llc4
પિચ રિપોર્ટ
આજની મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાશે, જ્યાં અત્યાર સુધી વિસ્ફોટક બેટિંગ પ્રદર્શન જોવા મળ્યું છે. આજની મેચ માટે, પીચ ફરી એકવાર બેટિંગ માટે ઉત્તમ સાબિત થશે તેવી ધારણા છે. લખાય છે ત્યાં સુધી, ચાલુ સિઝનમાં અહીં કુલ બે મેચ રમાઈ છે, જેમાં ચારેય ઇનિંગ્સમાં 220 થી વધુ રનનો સ્કોર નોંધાયો છે.
A knock that will be remembered for ages! 🫰❤️— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
In the all-important Qualifier 2 in 2025, @PunjabKingsIPL skipper @ShreyasIyer15’s unbeaten 87, laced with exquisite stroke-play against @mipaltan, guides them to their second-ever TATA IPL final! 👏🔥#TATAIPL | #IPLRivalryWeek… pic.twitter.com/EiYuYOHBpT
હવામાન રિપોર્ટ
સમગ્ર મેચ દરમિયાન આકાશ સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. આનો અર્થ એ છે કે વરસાદની બિલકુલ શક્યતા નથી. તાપમાન 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે. જોકે, ભેજનું સ્તર 60 ટકાની આસપાસ રહેશે, જે ખેલાડીઓ માટે થોડી મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે.
A clash for 𝐑𝐄𝐃𝐄𝐌𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 vs 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄 👊@mipaltan or @PunjabKingsIPL - who will come out on top at Wankhede? 🤔#TATAIPL | #IPLRivalryWeek 2026 👉 #MIvPBKS | THU, 16th, 6:30 PM pic.twitter.com/BD0AziB6GM— Star Sports (@StarSportsIndia) April 16, 2026
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: દાનિશ માલેવાર, રેયાન રિકલ્ટન (વિકેટકીપર), સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), શેરફેન રધરફોર્ડ, નમન ધીર, મિચેલ સેન્ટનર, શાર્દુલ ઠાકુર, જસપ્રિત બુમરાહ અને ટ્રેન્ટ બોલ્ટ.
પંજાબ કિંગ્સ: પ્રિયાંશ આર્ય, પ્રભસિમરન સિંઘ (વિકેટકીપર), કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), નેહલ વાઢેરા, શશાંક સિંઘ, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, માર્કો જેન્સન, ઝેવિયર બાર્ટલેટ, અર્શદીપ સિંહ અને યુઝવેન્દ્ર ચહલ.
આ પણ વાંચો: