મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની શાનદાર શરુઆત, નિકોલસ પૂરનનું અર્ધશતક
Published : May 4, 2026 at 8:25 PM IST
IPL 2026: IPL 2026 ની 47મી મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. મુંબઈએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. મુંબઈનો કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા આજે રમી રહ્યો નથી; તેમની ગેરહાજરીમાં, સૂર્યકુમાર યાદવે કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સંભાળી છે. મુંબઈની ટીમમાં બે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં રોહિત શર્મા અને કોર્બિન બોશની વાપસી થઈ છે. દરમિયાન, લખનૌ ટીમે ત્રણ ફેરફાર કર્યા છે, જેમાં જોશ ઈંગ્લીસ અને અક્ષત રઘુવંશીનો ડેબ્યૂ થયો છે.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (પ્લેઈંગ-11): રાયન રિકેલ્ટન (વિકેટકીપર), નમન ધીર, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, વિલ જેક્સ, રાજ બાવા, કોર્બિન બોશ, દીપક ચહર, જસપ્રીત બુમરાહ, એએમ ગઝનફર, રઘુ શર્મા.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ (પ્લેઇંગ-11): મિશેલ માર્શ, એડન માર્કરામ, રિષભ પંત (વિકેટકીપર/કેપ્ટન), જોશ ઇંગ્લિસ, નિકોલસ પૂરન, અક્ષત રઘુવંશી, હિંમત સિંહ, મોહમ્મદ શમી, મોહસીન ખાન, અવેશ ખાન, પ્રિન્સ યાદવ.
