આજે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે કરો યા મરોનો મુકાબલો, મુંબઈના વાનખેડે જામશે જંગ
આજે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ આઈપીએલની 19મી સીઝનની 47મી મેચમાં આમને-સામને થવાના છે. આ મેચ મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : May 4, 2026 at 1:21 PM IST
MI VS LSG: IPL 2026 ની 47મી મેચ, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ વચ્ચે, સોમવારે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બંને ટીમો પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તેમની ધૂંધળી આશાઓને પુનર્જીવિત કરવા માટે ઉત્સુક છે. આ સ્પર્ધામાં હાલમાં સીઝનના સ્ટેન્ડિંગમાં સૌથી નીચેના ક્રમે રહેલી ટીમો સામેલ છે. IPL 2026 માં, લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ પોઈન્ટ ટેબલ પર 10મા સ્થાને છે, જેણે તેમની આઠ મેચમાંથી છ મેચ ગુમાવી છે. ટીમ હાલમાં સતત પાંચ હારનો સામનો કરી રહી છે.
લખનૌની બેટિંગ ચિંતાનો વિષય
ઋષભ પંતની આગેવાની હેઠળની LSG ટીમ મુખ્યત્વે તેમના બેટિંગ વિભાગમાં વારંવાર નિષ્ફળતાઓને કારણે સંઘર્ષ કરી રહી છે, જ્યારે તેમના બોલરોએ પ્રશંસનીય પ્રયાસો કર્યા છે. તેમની પાછલી મેચમાં, મોહસીન ખાનની શાનદાર બોલિંગ નિરર્થક ગઈ હતી, જ્યારે નિકોલસ પૂરણને લગતો વિવાદાસ્પદ સુપર ઓવરનો નિર્ણય ટીમ માટે મોંઘો સાબિત થયો હતો.
રોહિતની વાપસી પર નજર
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે તેમની નવ મેચમાંથી સાત મેચ ગુમાવી છે અને હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં નવમા સ્થાને છે. મુંબઈ આ સ્પર્ધામાં સતત ત્રણ હાર બાદ મેદાનમાં ઉતરી રહ્યું છે, જેમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે તેમની તાજેતરની મેચમાં 8 વિકેટની કારમી હારનો સમાવેશ થાય છે. જસપ્રીત બુમરાહ, સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા અને કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા જેવા મુખ્ય ખેલાડીઓના અસંગત પ્રદર્શનને કારણે મુંબઈના અભિયાનમાં અવરોધ ઉભો થયો છે. હાર્દિકની કેપ્ટનશીપ પણ હવે તપાસ હેઠળ આવી છે. હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે રોહિત શર્માની ગેરહાજરીથી ટીમ દેખીતી રીતે નબળી પડી ગઈ છે, જેના કારણે તેઓ આગળ વધવા માંગે છે ત્યારે ભૂલ માટે ખૂબ જ ઓછા માર્જિન છોડી દે છે.
પિચ રિપોર્ટ
આ મેદાનની પિચ સતત બેટિંગ માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. કારણ કે અહીંની પિચ લાલ માટીથી બનેલી છે, જેના પરિણામે ઉત્તમ ઉછાળો આવે છે અને બોલ બેટ પર સરળતાથી આવે છે. વધુમાં, અહીં બધા સ્પિનરોને વિકેટ લેવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરવી પડે છે. આ પીચ પર ઘાસનો ઢોળ પણ નથી, જેના પરિણામે ઝડપી બોલરોને પણ ખૂબ ઓછી સહાય મળે છે. વધુમાં, ટોસ અહીં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે, કારણ કે જે પણ કેપ્ટન ટોસ જીતે છે તે પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરે છે.
હવામાન રિપોર્ટ
ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આજે, સોમવાર, 4 એપ્રિલના રોજ હવામાન સંપૂર્ણપણે સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. પરિણામે, આજે અહીં દિવસનું મહત્તમ તાપમાન 36 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેશે. વધુમાં, આજે વરસાદની શક્યતા નહિવત્ છે. પરિણામે, દર્શકો એક રાંમાચક મેચ જોવા માટે આતુર છે.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ: વિલ જેક્સ, રેયાન રિકલ્ટન (વિકેટકીપર), નમન ધીર, સૂર્યકુમાર યાદવ, હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, રોબિન મિન્ઝ, જસપ્રિત બુમરાહ, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, ક્રિશ ભગત, એએમ ગઝનફર.
લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ: મિશેલ માર્શ, એડન માર્કરમ, રિષભ પંત (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), નિકોલસ પૂરન, મુકુલ ચૌધરી, આયુષ બદોની, દિગ્વેશ સિંહ, મોહમ્મદ શમી, પ્રિન્સ યાદવ, મોહસીન ખાન, જોર્ડ લિન્ડે.
