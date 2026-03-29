MI VS KKR: આજે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ઘરઆંગણે KKR સામે ટકરાશે, જુઓ કોનું પલડું રહેશે ભારે

IPL 2026 સીઝનની બીજી મેચ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે ટક્કર જોવા મળશે, આ મેચ મુંબઈના હોમ ગ્રાઉન્ડ, વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 4:00 AM IST

MI VS KKR: IPL 2026 ની 19મી સીઝનની શરૂઆત સાથે, ટુર્નામેન્ટનો બીજો મુકાબલો લીગની બે સૌથી સફળ ફ્રેન્ચાઇઝી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ વચ્ચે રમાશે. પાછલી સીઝન બંને ટીમો માટે ખાસ યાદગાર રહી ન હતી; જ્યારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સનું અભિયાન પ્લેઓફમાં સમાપ્ત થયું હતું, ત્યારે KKR ટીમ ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવામાં પણ નિષ્ફળ રહી હતી. પરિણામે, નવી સીઝનમાં પ્રવેશ કરતી વખતે, બંને ટીમો વિજયી શરૂઆત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. આ માટે, કોઈપણ ટીમે તેના નેતૃત્વ માળખામાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. હાર્દિક પંડ્યા સતત ત્રીજી સીઝન માટે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સની કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સંભાળશે, જ્યારે અજિંક્ય રહાણે આ સીઝનમાં ફરી એકવાર કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સનું નેતૃત્વ કરશે.

બંને ટીમો વચ્ચેનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ - એક ટીમ જેણે અત્યાર સુધીમાં પાંચ વખત IPL ટ્રોફી સફળતાપૂર્વક જીતી છે - કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે ખરેખર પ્રભાવશાળી હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ ધરાવે છે. IPLના ઇતિહાસમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ કુલ 35 વખત આમને-સામને થયા છે, જેમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ 24 મુકાબલા જીતી શક્યું છે.. તેનાથી વિપરીત, કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ ફક્ત 11 મેચ જીતી શક્યું છે. પરિણામે, એ સ્પષ્ટ થાય છે કે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ KKR પર નોંધપાત્ર રીતે ઉપર છે. ખાસ કરીને વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે તેમના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની તપાસ કરતી વખતે, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે આ સ્થળે રમાયેલી 12 મેચોમાંથી 10 મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે, જ્યારે KKR એ ફક્ત બે મેચમાં વિજય મેળવ્યો છે.

પીચ કેવી હશે?

વાનખેડે સ્ટેડિયમની પીચ લાલ માટીથી બનેલી છે, જે સારી ઉછાળ અને ગતિ આપે છે. પરિણામે, બોલરોને શરૂઆતના ઓવરો દરમિયાન થોડી મદદ મળી શકે છે જ્યારે બોલ હજુ નવો હોય છે; જોકે, સમગ્ર મેચ દરમિયાન બેટ્સમેન માટે બોલ સુંદર રીતે બેટ પર આવે છે. મેદાનની સીમાઓ ખાસ મોટી ન હોવાથી, ચોગ્ગા અને છગ્ગા મારવામાં કોઈ મુશ્કેલી પડતી નથી. બંને ટીમો પાસે મજબૂત બેટિંગ લાઇનઅપ છે. કોલકાતાનું નેતૃત્વ મુંબઈના વતની અજિંક્ય રહાણે કરી રહ્યા છે, જે બાળપણથી જ આ મેદાન પર રમી રહ્યા છે. તે બરાબર જાણે છે કે અહીં શું કરવાની જરૂર છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, મુંબઈની ટીમ કોલકાતાને હળવાશથી લેવાનું પોસાય નહીં.

રોહિત શર્મા પર રહેશે સૌની નજર

કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામેની આગામી મેચની વાત કરીએ તો, બધાની નજર રોહિત શર્મા પર રહેશે, જેનો IPLમાં KKR સામે ઉત્તમ બેટિંગ રેકોર્ડ છે. IPLમાં KKR સામે 35 મેચ રમીને, રોહિતે 38.67 ની સરેરાશથી કુલ 1,083 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેના બેટે KKR સામે એક સદી અને છ અડધી સદીની ઇનિંગ્સ પણ બનાવી છે. જોકે, વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે KKR સામે રોહિતનું બેટ અપેક્ષા મુજબ પ્રદર્શન કરી શક્યું નથી, જ્યાં તેણે 11 મેચમાં 26.44 ની સરેરાશથી કુલ 238 રન બનાવ્યા છે.

