આજે વાનખેડેમાં મુંબઈ અને ચેન્નાઈ ટકરાશે, શું રોહિત અને ધોની વાપસી કરશે?
IPLનો 33મો મુકાબલો મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
Published : April 23, 2026 at 1:09 PM IST
MI VS CSK: IPL 2026 ની 33મી મેચમાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો સામનો કરશે. મેચ કરતાં પણ વધુ, ચાહકો રોહિત શર્મા અને મહેન્દ્ર સિંહ ધોની વચ્ચેના મુકાબલાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. રોહિત હાલમાં હેમસ્ટ્રિંગની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને આ મેચમાં રમવાની અપેક્ષા છે. દરમિયાન, ધોની પણ આ મેચમાં IPLમાં વાપસી કરી શકે છે.
મુંબઈ અને ચેન્નાઈ પોઈન્ટ ટેબલમાં તળિયે
આ સિઝનમાં બંને ટીમો અત્યાર સુધી સંઘર્ષ કરતી જોવા મળી છે. છ મેચમાં ફક્ત બે જીત સાથે, મુંબઈ અને ચેન્નાઈ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં તળિયે છે. CSK ઈજાઓથી નોંધપાત્ર રીતે પ્રભાવિત થયું છે, અને તેમના ટોચના સ્કોરર, આયુષ મ્હાત્રે, હવે આખી સિઝન માટે બહાર થઈ ગયા છે. મુંબઈએ અત્યાર સુધીમાં 20 અલગ અલગ ખેલાડીઓને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે, જે એક હકીકત છે જે ટીમ સંતુલન માટે તેમની ચાલી રહેલી શોધને પ્રકાશિત કરે છે. જોકે, મુંબઈએ તેમની છેલ્લી મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે શાનદાર વિજય મેળવ્યા બાદ આત્મવિશ્વાસ વધાર્યો છે.
મુંબઈની તાકાત
મુંબઈની બેટિંગ હવે થોડી સંતુલિત દેખાય છે. નમન ધીરના પ્રમોશન અને તિલક વર્માની આક્રમક બેટિંગે ટીમને મજબૂત બનાવી છે. જસપ્રીત બુમરાહ પણ પોતાની લય પાછી મેળવી ચૂક્યો છે. ઈંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર વિલ જેક્સ ટીમમાં જોડાયા છે, જેના કારણે ઉપલબ્ધ વિકલ્પોનો વિસ્તાર થયો છે.
CSK માટે પડકાર
CSK માટે સૌથી મોટી ચિંતા ટીમ રચના છે. આયુષ મ્હાત્રેની જગ્યાએ ઉર્વિલ પટેલને તક મળી શકે છે. મિડલ ઓર્ડરમાં શિવમ દુબેની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ રહેશે, ખાસ કરીને સ્પિન સામે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
IPLમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ વચ્ચેના મેચના રેકોર્ડની ચર્ચા કરીએ તો, મેચ MIના પક્ષમાં થોડી ઓછી થતી દેખાય છે. બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધી કુલ 39 મેચ રમાઈ છે; જેમાંથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 21 મેચ જીતી છે, જ્યારે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ 18 મેચમાં વિજય મેળવવામાં સફળ રહી છે. જોકે, બંને ટીમો વચ્ચે છેલ્લા પાંચ મેચોના રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો હાથ સ્પષ્ટપણે ઉપર હોય તેવું લાગે છે. જ્યારે CSK એ આમાંથી ચાર મેચમાં જીતનો દાવો કર્યો છે, ત્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ફક્ત એક જ મેચ જીતી શક્યું છે. પરિણામે, આ મેચ ચોક્કસપણે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે સરળ નહીં રહે.
પિચ અને હવામાન
તાજેતરની મેચોમાં મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમની પિચ કંઈક અલગ રીતે વર્તી રહી છે. સરેરાશ સ્કોર આશરે 179 રહ્યો છે. સ્પિન બોલરો ઝડપી બોલરો કરતાં વધુ આર્થિક સાબિત થયા છે. જોકે, ઝાકળના પરિબળને કારણે, ટોસ જીતનાર ટીમ હજુ પણ પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
MI: રોહિત શર્મા, ક્વિન્ટન ડી કોક (વિકેટકીપર), સૂર્યકુમાર યાદવ, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા (કેપ્ટન), નમન ધીર, શેરફેન રધરફોર્ડ, મિશેલ સેન્ટનર, દીપક ચહર, જસપ્રિત બુમરાહ, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ
CSK: રૂતુરાજ ગાયકવાડ (કેપ્ટન), સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ડીવાલ્ડ બ્રેવિસ, શિવમ દુબે, સરફરાઝ ખાન/ધોની, ઉર્વીલ પટેલ, નૂર અહમદ, ખલીલ અહેમદ, મુકેશ ચૌધરી, રાહુલ ચહર, જેમી ઓવરટન.
