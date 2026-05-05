લાઈવ મેચ દરમિયાન, IPL ક્રિકેટરે પોતાના ખિસ્સામાંથી કાપલી કાઢી - તેના પર લખ્યું હતું 'જય શ્રી રામ'

IPLમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના લેગ-સ્પિનર ​​રઘુ શર્માનો ઉજવણીનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

RAGHU SHARMA EPIC CELEBRATION (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 5, 2026 at 5:43 PM IST

RAGHU SHARMA EPIC CELEBRATION: દર વર્ષે, IPL અસંખ્ય યુવા ખેલાડીઓને તેમની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક પૂરી પાડે છે. જોકે, આ વચ્ચે, એવા ખેલાડીઓ પણ છે જેમને વર્ષોની મહેનત અને ધીરજપૂર્વક રાહ જોયા પછી જ IPLમાં રમવાની તક મળે છે. થોડા દિવસો પહેલા, 33 વર્ષીય લેગ-સ્પિનર ​​રઘુ શર્માએ આખરે 15 વર્ષની રાહ જોયા પછી IPLમાં પ્રવેશ કર્યો. હવે, ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની પહેલી વિકેટ લીધા પછી, તેણે ખૂબ જ ભાવનાત્મક રીતે ઉજવણી કરી - એક ક્ષણ જે હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર વાયરલ થઈ રહેલા એક વીડિયોમાં કેદ થઈ ગઈ છે.

રઘુ શર્માનો ઉજવણી વાયરલ થઈ રહ્યો છે

33 વર્ષીય રઘુ શર્માએ IPL 2026 સીઝનની તેની બીજી મેચ દરમિયાન મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે પ્રભાવશાળી બોલિંગ પ્રદર્શન કર્યું. તેણે LSG ના અક્ષત રઘુવંશીની વિકેટ લીધી, અને ત્યારબાદની તેની ઉજવણી તરત જ વાયરલ થઈ ગઈ. તેણે પોતાના ખિસ્સામાંથી કાગળની એક નાની કાપલી કાઢી અને કેમેરા જોવા માટે તેને ઉપર ઉઠાવી. નોંધમાં લખ્યું હતું: "ગુરુદેવની કૃપાથી, 15 વર્ષની પીડાદાયક સફરનો આજે અંત આવ્યો છે. મને આ તક આપવા બદલ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ (બ્લુ અને ગોલ્ડ)નો આભાર. હું ખરેખર આભારી છું. જય શ્રી રામ."

રઘુ શર્માનો આ સંદેશ દર્શાવે છે કે તેના વર્ષોના સંઘર્ષ અને સમર્પણ આખરે રંગ લાવ્યા છે, કારણ કે તેને IPLમાં તેની પહેલી વિકેટ લેવાની તક મળી. રઘુ વર્ષોથી ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે; 2013 માં, તેણે CSK માટે નેટ બોલર તરીકે પણ સેવા આપી હતી. તે 2025 IPL સીઝન માટે નેટ બોલર તરીકે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સમાં જોડાયો હતો અને ત્યારબાદ વિગ્નેશ પુથુરની ઈજા બાદ તેને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. MI એ તેને જાળવી રાખ્યો, અને આખરે તેને CSK સામે ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી.

MI ની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી

પહેલા બેટિંગ કરતા, LSG એ જોરદાર શરૂઆત કરી. માત્ર 8 ઓવરમાં, તેઓએ 123 રન બનાવ્યા હતા, જેના કારણે તેમને રોકવું લગભગ અશક્ય લાગતું હતું. જોકે, નિકોલસ પૂરન પેવેલિયનમાં પાછા ફર્યા પછી, બોલરો - જેમાં રઘુ શર્માનો પણ સમાવેશ થાય છે - એ મેચ પર પોતાની પકડ મજબૂત કરી. CSK સામે, રઘુએ ચાર ઓવરમાં માત્ર 24 રન આપ્યા હતા; LSG સામે, તેણે 36 રન આપીને એક વિકેટ લીધી હતી. તેની આર્થિક બોલિંગ MI માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ, કારણ કે LSG શરૂઆતમાં જે સ્કોર હાંસલ કરવા માટે તૈયાર દેખાતું હતું તે પોસ્ટ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું. તેઓએ 229 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો, જેનો MI એ સફળતાપૂર્વક ચાર વિકેટ સાથે પીછો કર્યો.

