હું તને ઓળખી ન શકી! રોહિત શર્માની ફિટનેસ જોઈને નીતા અંબાણી દંગ રહી ગઈ

IPL 2026 પહેલા, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની માલિક નીતા અંબાણીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 27, 2026 at 8:37 PM IST

NITA AMBANI AND ROHIT SHARMA: IPL 2026 ની ફ્રેન્ચાઇઝીની શરૂઆતની મેચ પહેલા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના માલિક નીતા અંબાણીએ રોહિત શર્મા સાથે એક મીઠી અને યાદગાર ક્ષણ શેર કરી. નીતા અંબાણીએ રોહિત શર્માની શાનદાર ફિટનેસની પ્રશંસા કરી, જેનાથી તેમના ચહેરા પર સ્મિત આવી ગયું. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ 29 માર્ચે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.

પોલાર્ડને 'પોલી કાકા' તરીકે બોલાવ્યો

આ મેચ પહેલા, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો જેમાં નીતા અંબાણી બધા ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરતી જોવા મળે છે. રોહિતને જોઈને નીતા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ. તેણે કહ્યું, "રોહિત, હું તને ઓળખી પણ ન શકી! તું એકદમ નાનો લાગે છે." નીતા અંબાણીએ આ કહ્યું કે તરત જ રોહિત પણ પોતાનું હાસ્ય રોકી શક્યો નહીં. આ વાતચીત દરમિયાન, જ્યારે મુંબઈ ફ્રેન્ચાઇઝીના માલિક કિરોન પોલાર્ડને મળ્યા, ત્યારે તેઓએ તેના પરિવારના એક સભ્યને 'પોલી કાકા' તરીકે બોલવવાના કહ્યું.

રોહિતે ફિટનેસ પર ખાસ ધ્યાન આપ્યું છે

રોહિતમાં આ પરિવર્તન કોઈ સંયોગ નથી. 2025 માં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, 38 વર્ષીય રોહિતે તેની ફિટનેસ પર ખૂબ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે અને તેનો ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ છે કે, 2027ના ODI વર્લ્ડ કપમાં રમવું. અમદાવાદમાં 2023 માં યોજાયેલી ફાઇનલમાં ભારતની હાર પછી પણ, રોહિત લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી ટાઇટલ કબજે કરવા માટે કટિબદ્ધ છે અને એક અંતિમ તક મેળવવા માટે પોતાને સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર કરી રહ્યો છે. તેના તાજેતરના ODI આંકડા આ સંકલ્પને રેખાંકિત કરે છે. ગયા વર્ષે, તેણે 14 મેચોમાં 50 ની સરેરાશથી 650 રન બનાવ્યા હતા. વધુમાં, તેણે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની ફાઇનલમાં મેચવિનિંગ ઇનિંગ રમી હતી.

ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વાપસી કરતા, રોહિત પહેલા કરતાં વધુ શાનદાર ફોર્મમાં દેખાયો, ત્રણ મેચોમાં 202 રન બનાવ્યા - આ સંખ્યા સિડનીમાં રમાયેલી 121 રનની અણનમ ઇનિંગનો સમાવેશ થાય છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, IPL માં રોહિતના પ્રદર્શનમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, એક વલણ જે તે આ સિઝનમાં ઉલટાવી દેવા માટે ઉત્સુક રહેશે. 272 મેચોમાં 7,046 રન સાથે, તે લીગના સર્વકાલીન મહાન ખેલાડીઓમાંના એક તરીકે ઉભો છે જોકે, તેની સાતત્યતા વારંવાર આવતી સમસ્યા રહી છે.

