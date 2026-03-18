MI ના મુખ્ય કોચનું રોહિત શર્મા અંગે મોટું નિવેદન, 'ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર'ની ભૂમિકા પર તોડ્યું મૌન

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના મુખ્ય કોચ મહેલા જયવર્ધનેએ આગામી સીઝનમાં રોહિતની ભૂમિકા અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.

રોહિત શર્મા
રોહિત શર્મા (IANS)
Published : March 18, 2026 at 5:07 PM IST

IPL 2026: ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 19મી સીઝનની શરૂઆતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેની શરૂઆતની મેચ 28 માર્ચે રમાશે. IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી સફળ ટીમોમાંની એક મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ 29 માર્ચે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ સામે તેમના હોમ ગ્રાઉન્ડ, વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે આગામી સીઝન માટે પોતાની તૈયારીઓ ખૂબ જ પહેલાથી શરૂ કરી દીધી હતી, અને હવે, ટીમનો ભાગ રહેલા મોટાભાગના ખેલાડીઓ કેમ્પમાં જોડાઈ ગયા છે. આ સીઝનમાં, બધાની નજર રોહિત શર્મા પર રહેશે, જેમને દરેક વ્યક્તિ આતુરતાથી એક્શનમાં જોવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ સંદર્ભમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના મુખ્ય કોચ મહેલા જયવર્ધનેએ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન જારી કરીને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે રોહિત IPL 2026 માં 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે રમશે નહીં.

રોહિત શર્મા સંબંધિત એક પ્રશ્ન જયવર્ધનેએ જણાવ્યું

એમઆઈ જુનિયર 2026 ફાઇનલ દરમિયાન રોહિત શર્મા સંબંધિત એક પ્રશ્નના જવાબમાં, મહેલા જયવર્ધનેએ જણાવ્યું હતું કે રોહિતે પોતાને ખૂબ જ સારી રીતે સંચાલિત કર્યો છે અને હવે તે પહેલા કરતાં વધુ ફિટ દેખાય છે. રોહિત ગયા અઠવાડિયે અમારી સાથે જોડાયો હતો અને નેટ સત્રો દરમિયાન તે શાનદાર લયમાં જોવા મળ્યો છે. 2026 ની આઈપીએલમાં, અમારું ધ્યાન ફક્ત રોહિતને અસરકારક રીતે સંચાલિત કરવા પર રહેશે, કારણ કે ટીમ પર તેનો પ્રભાવ નોંધપાત્ર રહે છે. પરિણામે, આ સિઝનમાં અમારું ઉદ્દેશ્ય તેને શક્ય તેટલું મેદાન પર રાખવાનું છે. રોહિતને ગયા સિઝનમાં થોડી ઇજાઓ થઈ હતી, જેના માટે અમારા તરફથી સાવચેતીપૂર્વક સંચાલનની જરૂર હતી; જોકે, આ વખતે આવી કોઈ સમસ્યાઓ નથી.

પોતાના નિવેદનને આગળ વધારતા, મહેલા જયવર્ધને ઉમેર્યું કે જ્યારે પણ આપણે બોલરને 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે લાવવાનું નક્કી કરીએ છીએ, ત્યારે કયા ખેલાડીને બેન્ચ પર રાખવાનો નિર્ણય કાળજીપૂર્વક વિચાર-વિમર્શ પછી લેવો જોઈએ. જો તમે અમારી ટીમ પર નજર નાખો, તો અમારા મોટાભાગના ખેલાડીઓ ઓલરાઉન્ડર છે જે બોલિંગ કરવામાં સક્ષમ છે. આ સંદર્ભમાં, હાલમાં યાદીમાં ફક્ત બે ખેલાડીઓ છે જે ઓલરાઉન્ડર નથી, તેઓ રોહિત શર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવ છે.

જયવર્ધને સૂર્યના ફોર્મ અંગે પણ વાત કરી

ટીમ ઈન્ડિયાના T20 કેપ્ટન, સૂર્યકુમાર યાદવ - જે IPLમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે રમે છે - ને છેલ્લા એક વર્ષમાં તેમના ફોર્મમાં નોંધપાત્ર ઉતાર-ચઢાવનો અનુભવ થયો છે. આ વાતને સંબોધતા, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનાં મુખ્ય કોચ મહેલા જયવર્ધનેએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ સૂર્યકુમાર યાદવના ફોર્મ વિશે વધુ પડતા ચિંતિત નથી, કારણ કે તે એક અસાધારણ ખેલાડી છે જે ટીમને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે સતત પ્રદર્શન કરે છે. એ સાચું છે કે સુસંગતતા જરૂરી છે, અને આ એક એવું પાસું છે જેના પર સૂર્યા પોતે કામ કરવા માંગશે. તેમ છતાં, 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન તેમણે જે રીતે ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કર્યું તે ખરેખર શાનદાર હતું.

